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《冰雪奇缘2》曝中国版角色海报

艾莎安娜姐妹花气场强大 小伙伴全员回归

2019-11-04 11:11:54 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》曝中国版角色海报，艾莎与安娜姐妹将共同开启一场神秘冒险，踏入未知世界。
       

《冰雪奇缘2》人物海报 艾莎

时光网讯 由迪士尼影业出品的动画冒险巨制《冰雪奇缘2》将于11月22日(周五)全国公映，今日本片主角人物海报曝光，艾莎(Elsa)安娜(Anna)姐妹携手伙伴们全员回归。

        《冰雪奇缘2》由前作原班人马打造，全球观众熟悉的艾莎、安娜也将携手回归。终于被王国接纳的艾莎，立志成为一位完美的女王，但正当此时，一个神秘的声音出现。试图忽略这一呼唤的艾莎，终于在危机降临王国时，意识到自己必须远离家乡，探寻自己魔力的起源。

       在此次曝光的人物海报中，艾莎的气场愈发强大，而随着探索的不断深入，艾莎也将不断挑战自己能力的极限，面对威胁自己和伙伴生命的种种险阻，进一步完成终极蜕变，逐渐找到自己命中注定的意义。

       虽然拥有了梦寐以求的生活，但深爱着姐姐的安娜决定伴随艾莎进入未知世界，共同应对旅途中未知的每一步。拥有强大内心的安娜，不仅要努力留住身边的一切，更将解开一个危险的谜团，面对家族深藏多年的秘密。在艰险加倍的旅程中，安娜与艾莎的姐妹深情，也更加熠熠生辉，令人动容。

       

《冰雪奇缘2》人物海报 安娜与雪宝

除了安娜之外，她的好伙伴雪宝、恋人克斯托夫和麋鹿斯特，也陪伴姐妹俩一起前往神秘的魔法森林。在全新的人物海报中，更展示了五人组在前所未见的广阔世界，各自面临全新的挑战与冒险：

       《冰雪奇缘2》将于2019年11月22日降临全国院线。





   编辑：隐饮

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关键词： 冰雪奇缘2
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