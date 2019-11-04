《冰雪奇缘2》曝中国版角色海报，艾莎与安娜姐妹将共同开启一场神秘冒险，踏入未知世界。

《冰雪奇缘2》人物海报 艾莎 时光网讯 由迪士尼影业出品的动画冒险巨制 由迪士尼影业出品的动画冒险巨制 《冰雪奇缘2》 将于11月22日(周五)全国公映，今日本片主角人物海报曝光，艾莎(Elsa)安娜(Anna)姐妹携手伙伴们全员回归。









在此次曝光的人物海报中，艾莎的气场愈发强大，而随着探索的不断深入，艾莎也将不断挑战自己能力的极限，面对威胁自己和伙伴生命的种种险阻，进一步完成终极蜕变，逐渐找到自己命中注定的意义。





虽然拥有了梦寐以求的生活，但深爱着姐姐的安娜决定伴随艾莎进入未知世界，共同应对旅途中未知的每一步。拥有强大内心的安娜，不仅要努力留住身边的一切，更将解开一个危险的谜团，面对家族深藏多年的秘密。在艰险加倍的旅程中，安娜与艾莎的姐妹深情，也更加熠熠生辉，令人动容。





《冰雪奇缘2》人物海报 安娜与雪宝 除了安娜之外，她的好伙伴雪宝、恋人克斯托夫和麋鹿斯特，也陪伴姐妹俩一起前往神秘的魔法森林。在全新的人物海报中，更展示了五人组在前所未见的广阔世界，各自面临全新的挑战与冒险：





《冰雪奇缘2》将于2019年11月22日降临全国院线。

















编辑：隐饮