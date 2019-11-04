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桂纶镁大胆情挑胡歌“包你满意”

《南方车站的聚会》新预告展奇情逃亡

2019-11-04 11:33:08 来源：Mtime时光网

胡歌与桂纶镁所饰演角色之间的关系，在浪漫外表下有着更为另类的末路色彩：阴差阳错的危险邂逅，是因爱而来还是早有谋划？桂纶镁对胡歌大胆的试探，一句“包你满意”更是引发深层解读。
　　时光网讯   由刁亦男执导，胡歌桂纶镁领衔主演，廖凡万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》全新曝光“奇情逃亡”版预告。

　　影片不仅是金熊奖得主、导演刁亦男继《白日焰火》之后五年的首部作品，同时也是胡歌的大银幕男主贺岁首秀，自定档12月6日以来就引起广大影迷的期待。此番释出的预告片，胡歌、桂纶镁的一系列对话，如“包你满意”、“一直往南”串联出暧昧空间，一闪而过的动作镜头穿插其中，浪漫与冲突交织，更加传递出这场末路聚会的特殊气质。




　　从预告片内容来看，胡歌与桂纶镁所饰演角色之间的关系，在浪漫外表下有着更为另类的末路色彩：阴差阳错的危险邂逅，是因爱而来还是早有谋划？桂纶镁对胡歌大胆的试探，一句“包你满意”更是引发深层解读。而水上亲密戏情意虽浓却一瞬即逝，也好似暗示两人前程未卜。

　　对于这一次的角色，胡歌有他自己的理解：“可能大部分的人面对死亡会恐惧、退缩、逃避，但周泽农和大部分的人不一样，他是在绝境里受到了某种激发。”而桂纶镁也认为：“刘爱爱是一个在命运洪流中勇敢冒险的女性。她在与周泽农的相处中产生了同理心，决定在失败的生活中奋力一搏。”






　　电影《南方车站的聚会》讲述了偷车团伙头目周泽农，在重金悬赏下走上逃亡之路，艰难寻求自我救赎的故事。在这场人性的漩涡中，暧昧又疏离的陪泳女、刚硬老练的警察和周泽农许久未见的妻子等多方人物相继卷入，逃亡之路注定一波三折。

　　据了解，在电影拍摄过程中，导演刁亦男对动作戏的要求极高，胡歌更笑称导演想要的是“无招胜有招”的境界。为此他提前一个月进组学习格斗，再将学到的招式一一忘掉，拍摄时去呈现别具一格的效果。

　　预告片中频频展现的生猛动作场面也印证着电影的精致打磨，更被网友赞为“唯美又生猛的爱情童话”。而电影近日发布的“治欲”版海报及幕后纪录更直观曝光了胡歌的特训成果，“胡歌身材”、“胡歌新戏造型”等相关话题频上热搜。

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会 预告 胡歌
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导演：刁亦男

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