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手冢治虫长子将父亲成人漫画搬上银幕

"巴洛波拉"亮相东京电影节 大尺度吓跑演员

2019-11-04 11:25:17 来源：Mtime时光网

手冢治虫长子手冢真携新作《巴洛波拉》亮相第32届日本国际电影节。该片改编自手冢治虫同名成人向漫画，入围了本届电影节的主竞赛单元。

电影《巴洛波拉》（《迷幻少女》）海报

　　时光网讯 今年日本大师手冢治虫逝世30周年，在11月3日手冢治虫长子手冢真携新作《巴洛波拉》亮相第32届日本国际电影节。该片改编自手冢治虫同名成人向漫画，手冢真担任导演，稻垣吾郎二阶堂富美主演，杜可风担任摄影，入围了本届电影节的主竞赛单元。

　　影片中，稻垣吾郎饰演因异常性欲而烦恼不已的当红耽美派小说家，二阶堂富美饰演自甘堕落的疯癫女性。故事讲述人气小说家美仓洋介（稻垣吾郎饰）在新宿车站的角落邂逅了无家可归的醉酒女巴格波拉（二阶堂富美饰），于是开始了同居生活。美仓被这位迷幻少女奇妙的魅力所吸引，但是她的背后似乎有崇拜恶魔的邪教组织的存在。

　　针对此次的电影化改编，手冢真表示：“原作是非常长的漫画，如果把它全部影像化、又要变成约3小时长的电影，那样是没有意义的。我注意的是，缩短到容易观看的长度，并留下重要的元素。”


手冢治虫长子手冢真

　　影片中，稻垣吾郎和二阶堂富美挑战了许多大胆的场面。“因为日本的演员对于要裸体示人这件事普遍害羞，只是阅读了剧本就说‘做不到啊’、拒绝出演的人非常多。稻垣吾郎和二阶堂富美两位，在理解了作品具有的意义、谁创作了这部作品等事情后，接受了挑战。”手冢真说道。“虽然拍摄中敏感的场面非常多，但由于他们此前已经接受了这一点，两个人在拍摄时完全没有犹豫。”



　　原作漫画连载的时候，只有10岁的手冢真就接触到了作品。“一般情况下，其实这个年龄段的小孩子是不能看那样的杂志的（笑）。当然漫画给我留下了非常深刻的印象。或许比《铁臂阿童木》呀《怪医黑杰克》留下的印象还要深刻。”手冢真说道。

先导预告

　　身为手冢治虫的长子，手冢真对于自己能改编好父亲的作品也十分自信。“与其他导演相比，我和手冢治虫血浓于水，所以不要特别的意识、自然地就能表现出原作的格调。摄影过程中，工作人员问我’如果是手冢治虫的话会怎么做’，我就会回答’不需要强行回到原作，听我的没关系’。如果我沸腾起体内手冢治虫的血液去做，那得到的就会是正解，我是这样认为的。”

　　最后手冢真被问道，如果手冢治虫看了这部作品，会说什么呢？他回答：“如果父亲还活着，他一定会说’我也要一起做’，然后就想自己写脚本，写出来一个和原作完全没有关系的故事。”



　　那如果父亲没有参与制作，单纯地只是看呢？手冢真回答道：“一定会说’如果让我来拍肯定更有趣’。他就是这样一个不愿意服输的讨厌鬼。”

   编辑：飒飒

关键词： 手冢治虫 手冢真 迷幻少女 巴洛波拉 漫改 成人 东京电影节
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