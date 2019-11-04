从鼓励和扶持创作、创新的角度，2019年中国科幻大会首次设立科幻影视创投会，最终，《群星闪耀时》、《宇宙探索编辑部》、《唤醒安娜》、《世界奔流》四个项目最终摘得创投会奖项。





日前，从鼓励和扶持创作、创新的角度，2019年中国科幻大会首次设立科幻影视创投会，并交由一直致力于科幻小说版权开发、科幻影视制作的公司微像文化承办。经过两个月的征集、初审、复审环节，最终十个项目从290个申报项目中脱颖而出，他们是《动物观察者》、《封杀》、《唤醒安娜》、《记忆贩卖机》、《谜图》、《群星闪耀时》、《世界奔流》、《我的机器人兄弟》、《驯化》、《宇宙探索编辑部》。











11月3日在北京丰台区园博园中国科幻大会现场十强项目进行路演终审，最终，《群星闪耀时》、《宇宙探索编辑部》、《唤醒安娜》、《世界奔流》四个项目最终摘得创投会奖项。





《群星闪耀时》获得由“阿里影业”赞助的最高奖项“评委会大奖”，以及单项奖“MORE VFX-最佳视效创意奖”。《群星闪耀时》由编剧胡晓曦提交申报，因“东方红卫星”的元素及科学家精神传承而勾起了现场终审评委的一致喜欢。





















孔大山导演作品《宇宙探索编辑部》荣获三体宇宙·最佳原创剧本奖；严艺之导演作品《唤醒安娜》荣获融创文化·最具商业潜力奖；王人超导演作品《世界奔流》荣获引力影视·最佳科幻创意奖。





现场终审评委由著名制片人、中国电影股份有限公司副总经理赵海城，中国电影导演协会副会长、北京电影学院导演系教授王红卫，《流浪地球》导演郭帆，阿里大文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷，中国科学院计算技术研究所大数据研究院院长王元卓组成。





据悉，创投会从发布到截止，两个月内便征集到了290个科幻电影项目，在创作构思、科幻设定上呈现多元的想象，超能力、机器人、技术变革、技术灾难、平行时空、人工智能、生物变异、时空旅行、太空冒险、外星生物、意识世界类型的数量均超过10个，这些类型一共占比约76%。





技术变革类型的数量最多，占比12%，其次为外星生物，占比10%。而“类型+科幻”则是被大家公认和选择的主要创作方向，数量超过90个的项目有动作和悬疑两个类型，占比均约为16%。其次，爱情和剧情类占比均超过10%。





编辑：hello王小羊