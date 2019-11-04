网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《群星闪耀时》四部科幻电影摘创投大奖

2019中国科幻大会举行 郭帆坐镇创投评委席

2019-11-04 11:59:34 来源：Mtime时光网

从鼓励和扶持创作、创新的角度，2019年中国科幻大会首次设立科幻影视创投会，最终，《群星闪耀时》、《宇宙探索编辑部》、《唤醒安娜》、《世界奔流》四个项目最终摘得创投会奖项。
　　时光网讯   2019年中国科幻大会于11月2日-3日在北京丰台区园博园举行。从2015年《三体》收获中国第一个雨果奖起，至2019年《流浪地球》上映实现单片票房46.54亿，科幻影视的发展受到了前所未有的重视。《2019中国科幻产业报告》更指出，2018年中国科幻产业总产值456.35亿元，其中科幻影视成为产业领跑者地位已经确定。

　　日前，从鼓励和扶持创作、创新的角度，2019年中国科幻大会首次设立科幻影视创投会，并交由一直致力于科幻小说版权开发、科幻影视制作的公司微像文化承办。经过两个月的征集、初审、复审环节，最终十个项目从290个申报项目中脱颖而出，他们是《动物观察者》、《封杀》、《唤醒安娜》、《记忆贩卖机》、《谜图》、《群星闪耀时》、《世界奔流》、《我的机器人兄弟》、《驯化》、《宇宙探索编辑部》。



　　11月3日在北京丰台区园博园中国科幻大会现场十强项目进行路演终审，最终，《群星闪耀时》、《宇宙探索编辑部》、《唤醒安娜》、《世界奔流》四个项目最终摘得创投会奖项。

　　《群星闪耀时》获得由“阿里影业”赞助的最高奖项“评委会大奖”，以及单项奖“MORE VFX-最佳视效创意奖”。《群星闪耀时》由编剧胡晓曦提交申报，因“东方红卫星”的元素及科学家精神传承而勾起了现场终审评委的一致喜欢。






　　孔大山导演作品《宇宙探索编辑部》荣获三体宇宙·最佳原创剧本奖；严艺之导演作品《唤醒安娜》荣获融创文化·最具商业潜力奖；王人超导演作品《世界奔流》荣获引力影视·最佳科幻创意奖。

　　现场终审评委由著名制片人、中国电影股份有限公司副总经理赵海城，中国电影导演协会副会长、北京电影学院导演系教授王红卫，《流浪地球》导演郭帆，阿里大文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷，中国科学院计算技术研究所大数据研究院院长王元卓组成。

　　据悉，创投会从发布到截止，两个月内便征集到了290个科幻电影项目，在创作构思、科幻设定上呈现多元的想象，超能力、机器人、技术变革、技术灾难、平行时空、人工智能、生物变异、时空旅行、太空冒险、外星生物、意识世界类型的数量均超过10个，这些类型一共占比约76%。

　　技术变革类型的数量最多，占比12%，其次为外星生物，占比10%。而“类型+科幻”则是被大家公认和选择的主要创作方向，数量超过90个的项目有动作和悬疑两个类型，占比均约为16%。其次，爱情和剧情类占比均超过10%。

   编辑：hello王小羊

关键词： 郭帆 科幻
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

流浪地球

流浪地球 (2019)

7.8

导演：郭帆

主演：吴京 屈楚萧

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

战部渡&虎王等回归 计划2020年春播出

中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄..
2

千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

30
千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你..
3

最近十年都有哪些好看的僵尸影视作品?

让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！

15
新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光..
4

他才是真正的"造星大佬"

金庸"捧红"的那些"流量花生"

让我们进入横跨半个多世纪的武侠光影，一起来回味其笔下..
5

《少年的你》里霸凌周冬雨的校花就是她

“魏莱”扮演者周也受关注 是关晓彤同班同学

20
私下里，周也是非常乖巧可爱的模样，弹钢琴游泳旅行，喜..

查看更多