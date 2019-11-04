《我不是药神》导演文牧野在观影后评价：“等上映我就去二刷！特别的好，我都看哭了”。





《受益人》首映礼 电影《受益人》讲述了代驾司机吴海（大鹏饰）对网络女主播岳淼淼（柳岩饰）展开猛烈的求爱攻势，在好友钟振江（张子贤饰）的唆使下，企图诈取保险金的故事。该片将于11月7日开启第三轮点映，11月8日全国公映。





大鹏此次饰演一名代驾司机，造型上十分土味。大鹏透露，化妆师给他脸上涂了好多健身比赛的运动员涂在身上的那种油，所以片中他的脸看起来会特别黝黑。他还透露自己为了更好地体验角色，穿着戏服化着妆在重庆街头唱歌，还去火锅店应聘洗碗工，老板跟他聊了半天也没认出他来。





现场，大鹏柳岩还分享了他们的友情往事。大鹏说，他和柳岩相识10年，虽然从7年前的《屌丝男士》就开始合作，但两人在影片中作为主演饰演情侣其实是头一回。柳岩则分享了一个故事：去年柳岩父亲重病时，没有告诉圈内任何一个好朋友，但大鹏是第一个来医院看望的人，包括柳岩父亲的追悼会大鹏也是第一个出现，给予了柳岩和家人许多支持。柳岩说：“在那一刻，我跟他拥抱，然后感谢他能来现场，我就盖章认定他不仅仅是我的好朋友，他是我的一生挚友，永远不会改变。”





《受益人》是青年导演申奥的第一部电影长片。他也是宁浩“坏猴子72变电影计划”推出的又一位新人。宁浩本人也以监制的身份为这部电影保驾护航。





众所周知，宁浩得益于“亚洲新星导”计划的扶植，才拍出《疯狂的石头》。他在拍摄完《心花路放》之后，认识了申奥等很多青年导演，发现他们也跟当年的自己一样，毕业后在寻找拍电影的可能性，于是便一直思考可以为年轻导演们做些什么，“坏猴子72变电影计划”便应运而生。首映礼现场，同作为“坏猴子72变电影计划”推出的《我不是药神》导演文牧野，在观影后评价：“等上映我就去二刷！特别的好，我都看哭了”。









编辑：羊羊