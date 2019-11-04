《勇敢者游戏2：再战巅峰》曝超级预告，“巨石强森”率领勇敢者四人战队，再次闯入未知世界。





在预告中，四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的原始丛林，而变为荒无人烟烈日如火的沙漠，面对突如其来的转变，勇敢者们一时间无所适从，然而为了完成任务，他们只能想尽一切办法应对新的挑战。未知世界全面失控带来的一系列意外状况，使冒险难度剧增，四人组如何在失控的世界中寻求通关之路，成为影片最大看点之一。





除了突如其来的各种意外，冒险世界的全方位升级，也是对于勇敢者四人组的全新考验。各种惊险刺激的场景迅速转换：从暗藏巨蟒的原始丛林到随时让人殒命的万丈深渊，从山崩石裂的极寒雪山到有成群巨型鸵鸟袭击的沙漠，躲避狂暴山魈追赶的同时，还要与强大敌人近身搏斗……勇敢者四人组必须全员戒备全副武装，才能闯过生死考验，成功营救消失的队友，在全面失控的未知世界中绝境逃生。





《勇敢者的游戏2》超级预告 与超级预报一起发布的还有“命悬一线”版海报，勇敢者四人组悬于绳索之上，身后有无数狂暴的山魈紧紧追击，脚下就是峰林险境万丈深渊，稍有不慎即刻粉身碎骨，此情此景正可谓“命悬一线”。身处绝境之中，“勇石博士”领队奋力攀爬，“性感打女”大展身姿，“语言学家”一脸吃惊，“地质学家”大声疾呼，从海报上就可以真切地感受到此次冒险之路的惊心动魄。















































编辑：隐饮