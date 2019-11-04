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巨石强森带领"勇敢者战队"命悬一线

《勇敢者游戏2》超级预告&新海报双发

2019-11-04 14:41:36 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2：再战巅峰》曝超级预告，“巨石强森”率领勇敢者四人战队，再次闯入未知世界。
       
时光网讯 好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》将于2019年12月13日在北美上映。今日，影片发布了超级预告，“巨石强森”率领勇敢者战队，再次闯入未知世界，然而这一次等待着他们的是一场全面失控的生死考验！四人必须绷紧神经全副武装，迎战各种突如其来的致命威胁与不计其数的猛兽追击。

       在预告中，四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的原始丛林，而变为荒无人烟烈日如火的沙漠，面对突如其来的转变，勇敢者们一时间无所适从，然而为了完成任务，他们只能想尽一切办法应对新的挑战。未知世界全面失控带来的一系列意外状况，使冒险难度剧增，四人组如何在失控的世界中寻求通关之路，成为影片最大看点之一。

       除了突如其来的各种意外，冒险世界的全方位升级，也是对于勇敢者四人组的全新考验。各种惊险刺激的场景迅速转换：从暗藏巨蟒的原始丛林到随时让人殒命的万丈深渊，从山崩石裂的极寒雪山到有成群巨型鸵鸟袭击的沙漠，躲避狂暴山魈追赶的同时，还要与强大敌人近身搏斗……勇敢者四人组必须全员戒备全副武装，才能闯过生死考验，成功营救消失的队友，在全面失控的未知世界中绝境逃生。

       

《勇敢者的游戏2》超级预告

与超级预报一起发布的还有“命悬一线”版海报，勇敢者四人组悬于绳索之上，身后有无数狂暴的山魈紧紧追击，脚下就是峰林险境万丈深渊，稍有不慎即刻粉身碎骨，此情此景正可谓“命悬一线”。身处绝境之中，“勇石博士”领队奋力攀爬，“性感打女”大展身姿，“语言学家”一脸吃惊，“地质学家”大声疾呼，从海报上就可以真切地感受到此次冒险之路的惊心动魄。
 
       好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“性感打女”凯伦·吉兰、“语言学家”凯文·哈特将全阵容回归，北美目前定档12月13日，内地有望引进。















   编辑：隐饮

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关键词： 勇敢者游戏2
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