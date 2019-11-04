娜塔莉·波特曼和乔·哈姆与时光网谈论了他们的新电影《天空中的露西》，影片讲述了一位情绪不稳的宇航员如何面对和处理重返地球的故事。











预告片 才华横溢的演员需要把握的是一个雄心勃勃同时有点小众的主题（在这个影片中，灵感来自于一个真实的故事，但是也没有被其古怪和淫乱的元素所限制），而这个主题的讲述更多地根植于人物心理而不是情节。





不过现如今，针对成人观众的电影院线市场更加具有挑战性，像《天空中的露西》这样的影片常常会被超级英雄、漫画电影、动画电影以及其他类型电影挤出边界。















近日，在洛杉矶，时光网有机会采访了波特曼和哈姆，与演员们讨论了他们的角色、外太空、他们对于霍利的印象以及影片独特的视觉语言，还有他们对于这类电影的院线未来的看法等等。





照片由好莱坞外国记者协会Magnus Sundholm提供





Mtime：对于你的角色你有什么想法？在你看来，她正在经历是的某种医学疾患吗？





娜塔莉·波特曼：额，我不知道。我觉得我们并不是经常在银幕上看见女性处理生存危机。而且，她也不是那种很容易被人喜爱的人。我想在银幕上看见一个女性角色作为主角，并且是需要你全程参与她的旅程的，这并不常见。她不是全然地坏也不是全然地好，她不是一个反派，她是一个复杂的人，这是你需要时刻记得的。





不过我觉得我们真的非常习惯看见男性饰演这样的角色。在银幕上有一种男性类型很粗暴，但是你仍然喜欢他们……(笑）或者他们很难沟通，或者在生活中遇到难事，然后挣扎或者绝望。





因此我觉得这是一个绝佳的机会去呈现这样的人物，我们将她展现出来不是为了获得你喜爱的人物，她也不应该是可爱的，她不会让你的心情振奋，但是她会去经历一些人类会经历的事情，这样那些和她有类似压力或者绝望的人可能会从某些方面看到自身的投射。











Mtime：你说她不太讨人喜欢，你认为她是性格原因一直都这样，还是从太空回来之后发生了重大改变？





娜塔莉·波特曼：我认为你甚至不能用可爱这个词来形容她，因为她只是一个人——她的存在不是为了被人喜欢，她的存在是为了探索她的梦想，去实现她的成就。甚至在一开始，在她崩溃之前，我们也有些事情想要去展现。









在那部电影中，你能在他们之间看见这种态度，你也能在那些看起来很有趣的男性之间的态度，用他们的话说，男人就是男人。但当你在女性之间看见同样的事情和态度时，有时你就会觉得，“哇，亲，你不能这样做！”即使是和莎姬·贝兹一起看我自己，当我看到影片的时候，我还是会觉得，“这是不是太过了？”我觉得Lucy对待她（Erin的饰演者）的方式太刻薄了。





然而，这和你在《太空英雄》里看到的男性同伴之间的行为是一样的。所以这真的非常有趣，因为一个女人仍然有特定的方式（角色呈现）不应该傲慢，而Lucy就是傲慢的，即使在她崩溃之前她的角色也一直是这样的。因此我觉得这是一种全新的塑造。尽管如此，这个角色仍然很复杂，即使是我自己看了之后，也不知道我是否觉得舒服。











Mtime：这部影片大体上是根据真实故事改编的（一名美国宇航员在返回地球后崩溃的故事），但是却远离原来在她身上发生的很多细节。在开拍之前，你想要或者需要去了解这些吗？





娜塔莉·波特曼：不，我们不想直接复述那个故事。我们只是用它作为一个框架，而我想诺亚甚至在最后电影剪辑的时候，淡化了原来在剧本中的那个故事的呈现。我记得最初剧本里的开篇是她在加油站变得有点疯狂，而这在目前的成片中被放在了将近结尾的位置。





电影现在的开篇是一个美丽而沉静的场景，她沉醉在眼前的浩瀚里，因此我觉得诺亚并不是想要拍一部基本上是个噱头的电影。他讲故事的方式以及电影情节，也是我觉得能让这个故事有趣的点在于，是什么驱使一个人到达那样的境地，在焦虑某些事情的背后是什么样的驱动力？我想这就是电影的意义所在，去探索Lucy如何走到那一步的。





Mtime：娜塔莉，你是哈佛大学心理学专业毕业的，这样的教育背景是否对你探索角色内心有所帮助？或者更宽泛地说，这是否影响了你的演绎方式？





娜塔莉·波特曼：嗯，我觉得心理学基本上就是关注他人，试着想象他们的生活是什么样的，以及是什么让他们去做现在的事情。这和我们作为演员要做的事情很类似，去想象别人的生活。而作为一个人，和你不认识的或者认识的坐在一起，思考他们的一天是什么样的，关心他们经历了什么，这其实也是类似的。





因此，能够把所有这些都联系在一起挺好的，但它的本质还是仅仅在于关注他人，并且理解这可能是非常复杂的。我们大多数人甚至都没弄清楚自己在做的事情，何况其他人的。











Mtime：你觉得大学那段时光，对你保持脚踏实地有帮助吗？





娜塔莉·波特曼：是的，我觉得一个好人最基本的就是，关心别人的生活，而不是将自己的需求放在首位。我的需求不是这个世界的中心，我的日常生活也不是所有事情的基础。去关心你身边的人，那是一个好人要做的事情，而这不是专门对我而言的。





Mtime：我知道诺亚曾与摄影师Polly Morgan合作过，而他也以像《大群》那样独特的视觉风格而闻名。但是你对作为导演的他是什么样的印象，而关于他电影视觉上的想法，尤其是多银幕画幅比的运用等等，你们有过什么样的对话吗？





娜塔莉·波特曼：嗯，他是真的非常想要尝试，而看到他和Polly一起共事也非常开心。Polly才华横溢，是一位非常出色的摄影导演。而我想诺亚使用不同的画幅比有自己的想法，当感觉世界很大的时候反应Lucy内心的那种惊奇感；而当她沉浸于平庸的日常，去接侄女放学这类的事情时，那个画面就会变小。









照片由好莱坞外国记者协会Magnus Sundholm提供





Mtime：乔，你之前和诺亚有过一些私交，但你对作为电影导演的他有怎样的印象呢？





乔·哈姆：我很感谢诺亚总是将事情做得比需要得要好。你明白我的意思吗？当你要制作一部电视剧并且是翻拍《冰血暴》的时候，已经有个现成的可以效仿的版本在那了，你分明可以用忧郁的灯光以及其他试验性的东西，来制作一部类似科恩兄弟那样的低成本作品。但是诺亚完全没有管这些，他做了自己的东西。





我觉得很惊叹，这就像是一个魔术。在电视剧版的《冰血暴》中，诺亚创造了一些广受欢迎的东西，我印象非常深刻，因为在第一季和第二季之间，他再一次抛弃以往的所有东西，创造了一个全新的他自己的堡垒。第三季他仍然如此，而现在是第四季了，我不知道你们可能听说过什么，但是我了解，这又是一次全盘打翻重做，我已经等不及让大家看到它了。我觉得它一定会非常棒。





因此在这部电影中，他选择使用一种非常有趣的方式来运用类似画幅比这样的东西。另外，电影中也充满微妙细节，其中有些场景中镜头是模糊的，因此画面外部看起来有点失焦。而这并不是什么事先设计的点提醒说“看看看，看这个！”不过它转移了你的注意力，当你用一种几乎是无意识的方式观看时，会让你们觉得不安。





这些都是用视觉方式讲述一个女性不稳定离群的故事，而我觉得这是一种非常优雅和老练的讲述故事的手法。他只是让观众按照自己的时间点走进故事里，而我非常欣赏这一点。











Mtime：娜塔莉，你很快将回归漫威电影宇宙，而这些电影在全球拥有非常庞大的观众群。但如果让你看看魔法球，像《天空中的露西》这类电影更有挑战性也更面向成人观众，你觉得这类电影在院线播映的未来市场会是怎样的？和你希望中的样子有怎样的不同呢？





娜塔莉·波特曼：我觉得仍然有观众会喜欢的。很明显，人们总是习惯于在家里看东西，但我认为只要有好的作品，观众还是会出现的。当人们对于作品的外延感兴趣的时候，他们就会去电影院，因此我认为重点就在于要制作那些人们会愿意出现在影院的电影。













Mtime：乔，我知道你曾说过，并不一定在意观众是通过影院还是流媒体观看电影。在这个充满整合的数字时代，你自己的观影习惯是怎样的？你经常去电影院吗？你的同行，会谈论或者担忧像《天空中的露西》这样的小众电影的院线市场吗？





乔·哈姆：我觉得对于演员，可能甚至是制片人以及导演来说，我们真正想要的是让人们看到我们做的作品。至于他们如何看待它，我觉得对于这个问题来说无关紧要。





我还是会去看电影，我喜欢去影院。不过我一般不会选择在上映的周末去，因为人太多了，而有时我会被打扰。不过我很喜欢看电影，我住的地方离Arclight（洛杉矶的影院）很近，他们经常会放映一些艺术电影、小众电影，他们也播映大片，那很棒。不过我也会在Netflix、亚马逊以及所有这些流媒体平台上看很多东西，因为我的电视上有这些按钮，所以为什么不按呢？（笑）





我想对于消费者来说渠道和选择都是很棒的，你知道吗？我在Criterion Channel和TMC上看了很多电影，但是我不认为影院很快就会消失，因为去影院看电影真的太有趣了。我想，即使是看着Youtube视频长大的这代年轻人，依然喜欢去电影院看电影，他们仍然会去看看《复仇者联盟》在2022年会变成什么样（笑）……《复仇者》或者《复仇者联盟翻拍》，或者其他什么名字，我不知道。



