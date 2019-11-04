时光网讯
由美国哥伦比亚影片公司与漫威影业联手打造的超级英雄动画巨制《蜘蛛侠：平行宇宙2》
（暂译），近日宣布将于2022年4月8日北美上映
。官方释出的预告虽然只有短短几秒，却透露出极大的信息量。伴随着蜘蛛侠logo风格不断变换，不仅对应了第一部出场的各个蜘蛛侠，绚烂爆裂的涂鸦风也让人感颇亲切。
饭制海报
该消息一出，吸引不少大神为影片设计饭制概念海报，也引发了影迷的惊喜又期待，又可以看到几位蜘蛛侠同框了。前作《蜘蛛侠：平行宇宙》
于去年底上映，六位蜘蛛侠打破次元壁同台而战，让粉丝们直呼过瘾。每一位蜘蛛侠的画风都不尽相同，六种元素在影片中冲突、碰撞、融合着，在平行宇宙里大大放异彩。虽然影片沿袭标准的美式超级英雄设定，但它依托家庭和情怀打出一手好牌，令人无比惊艳。
饭制海报
无论是成长与勇气的情感共鸣，还是信念与正义的主题，都极其有感染力。该片一度被粉丝称赞为年度最燃、质量最佳的动画电影，并凭借着新颖画风、考究制作、美漫的质感，为影迷带来了无与伦比的视听效果，一举斩获了全球3.75亿美元票房。最终，该片也不负众望拿下了第76届金球奖最佳动画，和第91届美国奥斯卡金像奖最佳动画长片等多项大奖，可谓是实至名归。
编辑：甄甏甏