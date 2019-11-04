前两天，索尼影业的动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》宣布定档2022年4月8日，在官方公布了logo后，粉丝大神们的饭制概念海报迅速出炉。

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]