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宋佳将演唱新"霹雳娇娃"中国区主题曲

化身"特派天使"唱同名曲目 首度献唱好莱坞

2019-11-04 18:49:32 来源：Mtime时光网

今日索尼宣布，宋佳将作为新版《霹雳娇娃》影片的“特派天使”，演唱同名中国区主题推广曲。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》，国内正式定档11月15日，同步北美上映。今日正式官宣宋佳作为“特派天使”，演唱同名中国区主题推广曲，该曲由著名音乐组合火星电台包揽词曲创作。

　　宋佳不仅通过歌曲让人领略到“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡这些“霹雳娇娃”的魅力风采，也让人对影片所讲述的精彩故事更为期待。她以富有爆发力的嗓音，唱出了“霹雳娇娃”率性自我，魅力无限的内核。该中国区主题曲MV也将于近期上线，相信会为大家带来耳目一新的视听震撼。


初到汤森德事务所

宋佳化身“特派天使”震撼亮相 
首度献唱好莱坞大片惊艳全网

　　宋佳曾凭借英姿飒爽的形象，耿直豪爽的性格，塑造出许多电影银幕上经典的女性形象。刚刚过去的国庆档，宋佳在《我和我的祖国》中的女飞行员形象更是深入人心，俨然成为了展现女性魅力和酷飒真我的完美代表。就像《霹雳娇娃》里的“天使”一样，宋佳本人就是当之无愧的“中国娇娃”。力量与美丽在她们身上完美融合，完美诠释出了中国女人性感迷人，率性果敢的一面。
 
　　“飞得高，也摔得狠。骨骼沉重，入梦太深……我有千变万化的样子，不需要完美的人设。众神被神话贬为凡人，不吐槽，哪儿来的勇气认真”，《霹雳娇娃》这首同名主题推广曲，细腻丰富的台词搭配另类风格的旋律，在宋佳独特的声线和投入的演唱中，直击听众内心深处。这首歌也传递出了女性在面对流言、质疑、困境时的勇敢与无畏，令人非常触动。


三位天使准备公路作战

　　同步曝光的音乐封面中，宋佳身着黑色国风旗袍酷飒亮相，古典与时尚的结合令其吸睛指数爆表。宋佳此次首度献唱好莱坞时尚动作大片，不仅让大家一饱耳福，也为喜爱她的观众带来无限惊喜。
 
年度时尚动作巨制来袭 
超A天使诠释不一样的性感

　　作为一部更时尚，更强悍，更酷炫的好莱坞时尚动作大片，《霹雳娇娃》集结三位集美、娇、飒于一身的战斗天使，以时尚性感的华丽视觉和惊险刺激的动作元素，完美诠释了女性的独特魅力和无限力量。


三位天使面见查理

　　该片也一度被粉丝称为“11月份最高颜值电影”、“超A超飒动作爽片”。同时音乐也是电影的一大亮点，“A妹”爱莉安娜·格兰德作为电影原声大碟联合制片人，倾注心力为电影打造了一系列脍炙人口的经典音乐，其中电影全球主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）一经发布就登顶56国/地区iTunes榜单，广受全球影迷、歌迷的喜爱。
 
　　电影《霹雳娇娃》讲述了“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品被数股势力所觊觎。艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成的精英队伍，共抗邪恶势力。


小K拳击场惊艳亮相

　　影片中，高空跳伞、狂野飙车、近身搏斗等众多硬核动作戏码轮番上演，搭配各种华丽致命的秘密武器，一定会让影迷惊喜连连，叹为观止。
 
　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特《金刚狼3:殊死一战》《X战警》）；

　　诺亚·森迪尼奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克《汉尼拔》），杰曼·翰苏《雷霆沙赞！》）联袂主演，国内正式定档11月15日，同步北美上映过。

“特派天使”宋佳献唱《霹雳娇娃》同名中国区主题曲

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 霹雳娇娃 索尼 宋佳 主题曲
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