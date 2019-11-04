

初到汤森德事务所





宋佳化身“特派天使”震撼亮相

首度献唱好莱坞大片惊艳全网





“飞得高，也摔得狠。骨骼沉重，入梦太深……我有千变万化的样子，不需要完美的人设。众神被神话贬为凡人，不吐槽，哪儿来的勇气认真”，《霹雳娇娃》这首同名主题推广曲，细腻丰富的台词搭配另类风格的旋律，在宋佳独特的声线和投入的演唱中，直击听众内心深处。这首歌也传递出了女性在面对流言、质疑、困境时的勇敢与无畏，令人非常触动。







三位天使准备公路作战





同步曝光的音乐封面中，宋佳身着黑色国风旗袍酷飒亮相，古典与时尚的结合令其吸睛指数爆表。宋佳此次首度献唱好莱坞时尚动作大片，不仅让大家一饱耳福，也为喜爱她的观众带来无限惊喜。

年度时尚动作巨制来袭

超A天使诠释不一样的性感





作为一部更时尚，更强悍，更酷炫的好莱坞时尚动作大片，《霹雳娇娃》集结三位集美、娇、飒于一身的战斗天使，以时尚性感的华丽视觉和惊险刺激的动作元素，完美诠释了女性的独特魅力和无限力量。







三位天使面见查理





该片也一度被粉丝称为“11月份最高颜值电影”、“超A超飒动作爽片”。同时音乐也是电影的一大亮点，“A妹”爱莉安娜·格兰德作为电影原声大碟联合制片人，倾注心力为电影打造了一系列脍炙人口的经典音乐，其中电影全球主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）一经发布就登顶56国/地区iTunes榜单，广受全球影迷、歌迷的喜爱。

电影《霹雳娇娃》讲述了“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品被数股势力所觊觎。艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成的精英队伍，共抗邪恶势力。







小K拳击场惊艳亮相





影片中，高空跳伞、狂野飙车、近身搏斗等众多硬核动作戏码轮番上演，搭配各种华丽致命的秘密武器，一定会让影迷惊喜连连，叹为观止。







