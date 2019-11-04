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时光晚报：《少年的你》原著作者否认抄袭

道格拉斯回归《蚁人3》 温子仁与女友结婚

2019-11-04 20:03:22 来源：Mtime时光网

今天的重点新闻，都在这里~~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.《决战中途岛》中国首映礼举行




将于11月8日公映的战争片《决战中途岛》昨日在京举办了“就是这么炸”首映发布会，导演罗兰·艾默里奇与博纳影业集团董事长兼影片制片人于冬一同登台，两人分别手持爆竹和火柴，势必点燃中国观众的热情。于冬更表示：“《决战中途岛》是一部展现了全世界最尖端特效的战争片。”

02.道格拉斯回归《蚁人3》



道格拉斯回归"蚁人3" "死侍3"正在开发继导演佩顿·里德回归《蚁人3》之后，迈克尔·道格拉斯近日在宣传《好莱坞教父》第二季时也对外媒确认，自己将在《蚁人3》中继续扮演初代蚁人汉克·皮姆，还透露影片将于2021年1月开拍，也就意味着影片档期可能是2022年。

03.《死侍3》正在开发



据外媒报道，迪士尼最近注册了一个"Finger Gun Productions LLC"（手指枪制作？）的公司，为了拍摄《死侍3》做准备。考虑到瑞安·雷诺兹前不久已晒了自己去漫威影业商谈的照片，显然这部续集已在积极推进中。


01.《少年的你》原著作者否认抄袭融梗



《少年的你》改编自玖月晞创作的小说《少年的你，如此美丽》，这部作品被指责向东野圭吾的作品“融梗”，存在借用《白夜行》《嫌疑人X的献身》等小说情节之嫌。

原著小说作者玖月晞今天首度公开回应，发长文否认网络上对其“抄袭”“融梗”的指责。玖月晞写道：“我从未抄袭，也从未违背一个文字工作者应有的初心、原则和底线。”而且“我不认同网友所说的‘融梗’指责。我的作品中或许有着共通的思考，但没有任何抄袭融梗”。

02.《囧妈》曝新海报，徐峥变身套娃毫无违和感



徐峥“囧”系列喜剧最新作《囧妈》再度曝光海报。徐峥套娃版海报中，数个色彩绚丽、造型各异的套娃组合排布，凸显出浓郁俄式风情。徐峥冬日造型表情逗趣，“完美融入”套娃之中，呼应出暌违四年囧途旅程的最新目的地——俄罗斯。

03.河濑直美贾樟柯监制《又见奈良》开机



11月3日，由河濑直美贾樟柯监制，鹏飞编剧并执导的暖心剧情片《又见奈良》在日本奈良开机，监制河濑直美和奈良市长一同参加了开机仪式，影片预计在2020年上映。

该片讲述了一位中国老奶奶趁孙女在日工作时，赴日寻找失联多年的日本遗孤养女，退休日本警员出手相助，三人开始了寻找跨国亲人的行动。故事聚焦二战日本在中国的遗孤群体，中国母亲跨国寻亲，展现了亲情无国界的大爱精神。


01.手冢治虫长子改编父亲漫画，入围东京国际电影节




11月3日手冢治虫长子手冢真携新作《巴洛波拉》亮相第32届东京国际电影节。该片改编自手冢治虫同名成人向漫画，手冢真担任导演，稻垣吾郎和二阶堂富美主演，杜可风担任摄影，入围了本届电影节的主竞赛单元。

《巴洛波拉》先导预告

影片中，稻垣吾郎饰演因异常性欲而烦恼不已的当红耽美派小说家，二阶堂富美饰演自甘堕落的疯癫女性。故事讲述人气小说家美仓洋介（稻垣吾郎饰）在新宿车站的角落邂逅了无家可归的醉酒女巴格波拉（二阶堂富美饰），于是开始了同居生活。美仓被这位迷幻少女奇妙的魅力所吸引，但是她的背后似乎有崇拜恶魔的邪教组织的存在。

02.施瓦辛格&汉密尔顿抵达东京开启宣传




阿诺·施瓦辛格琳达·汉密尔顿抵达日本东京，将开启《终结者：黑暗命运》宣传。该片将于11月8日在日本公映。


01.《招魂》导演温子仁和女演员英格丽结婚




今日，导演温子仁确认和女友英格丽·比苏结婚了，并且晒出了两人的婚戒照。温子仁导演想必大家都很熟悉了，英格丽·比苏是好莱坞女演员，1987年于罗马尼亚出生，出演过《托尼·厄德曼》《鬼修女》等电影，《鬼修女》的制片人就是温子仁。

两人在2019年初订婚，今天终于正式宣告结为夫妻，恭喜！

02.查理兹·塞隆和妮可·基德曼两大影后同框




近日，奥斯卡影后查理兹·塞隆获得“好莱坞电影奖”颁发的事业成就奖，同样是奥斯卡影后的妮可·基德曼为她颁奖，两位影后相见格外高兴，妮可·基德曼送上香吻，给查理兹·塞隆脸上留下唇印。


   编辑：SaSa

关键词： 时光晚报
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决战中途岛 (2019)

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主演：艾德·斯克林

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导演：佩顿·里德

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