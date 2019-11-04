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03.《死侍3》正在开发

































原著小说作者玖月晞今天首度公开回应，发长文否认网络上对其“抄袭”“融梗”的指责。玖月晞写道：“我从未抄袭，也从未违背一个文字工作者应有的初心、原则和底线。”而且“我不认同网友所说的‘融梗’指责。我的作品中或许有着共通的思考，但没有任何抄袭融梗”。

































该片讲述了一位中国老奶奶趁孙女在日工作时，赴日寻找失联多年的日本遗孤养女，退休日本警员出手相助，三人开始了寻找跨国亲人的行动。故事聚焦二战日本在中国的遗孤群体，中国母亲跨国寻亲，展现了亲情无国界的大爱精神。

































两人在2019年初订婚，今天终于正式宣告结为夫妻，恭喜！





02.查理兹·塞隆和妮可·基德曼两大影后同框











