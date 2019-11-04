过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
将于11月8日公映的战争片《决战中途岛》
昨日在京举办了“就是这么炸”首映发布会，导演罗兰·艾默里奇
与博纳影业集团董事长兼影片制片人于冬一同登台，两人分别手持爆竹和火柴，势必点燃中国观众的热情。于冬更表示：“《决战中途岛》
是一部展现了全世界最尖端特效的战争片。”
03.《死侍3》正在开发
据外媒报道，迪士尼最近注册了一个"Finger Gun Productions LLC"（手指枪制作？）的公司，为了拍摄《死侍3》
做准备。考虑到瑞安·雷诺兹前不久已晒了自己去漫威影业商谈的照片，显然这部续集已在积极推进中。
原著小说作者玖月晞今天首度公开回应，发长文否认网络上对其“抄袭”“融梗”的指责。玖月晞写道：“我从未抄袭，也从未违背一个文字工作者应有的初心、原则和底线。”而且“我不认同网友所说的‘融梗’指责。我的作品中或许有着共通的思考，但没有任何抄袭融梗”。
徐峥
“囧”系列喜剧最新作《囧妈》
再度曝光海报。徐峥套娃版海报中，数个色彩绚丽、造型各异的套娃组合排布，凸显出浓郁俄式风情。徐峥冬日造型表情逗趣，“完美融入”套娃之中，呼应出暌违四年囧途旅程的最新目的地——俄罗斯。
11月3日，由河濑直美
、贾樟柯
监制，鹏飞
编剧并执导的暖心剧情片《又见奈良》
在日本奈良开机，监制河濑直美和奈良市长一同参加了开机仪式，影片预计在2020年上映。
该片讲述了一位中国老奶奶趁孙女在日工作时，赴日寻找失联多年的日本遗孤养女，退休日本警员出手相助，三人开始了寻找跨国亲人的行动。故事聚焦二战日本在中国的遗孤群体，中国母亲跨国寻亲，展现了亲情无国界的大爱精神。
01.手冢治虫长子改编父亲漫画，入围东京国际电影节
11月3日手冢治虫
长子手冢真
携新作《巴洛波拉》
亮相第32届东京国际电影节。该片改编自手冢治虫同名成人向漫画，手冢真担任导演，稻垣吾郎和二阶堂富美主演，杜可风担任摄影，入围了本届电影节的主竞赛单元。
影片中，稻垣吾郎饰演因异常性欲而烦恼不已的当红耽美派小说家，二阶堂富美饰演自甘堕落的疯癫女性。故事讲述人气小说家美仓洋介（稻垣吾郎饰）在新宿车站的角落邂逅了无家可归的醉酒女巴格波拉（二阶堂富美饰），于是开始了同居生活。美仓被这位迷幻少女奇妙的魅力所吸引，但是她的背后似乎有崇拜恶魔的邪教组织的存在。
02.施瓦辛格&汉密尔顿抵达东京开启宣传
两人在2019年初订婚，今天终于正式宣告结为夫妻，恭喜！
02.查理兹·塞隆和妮可·基德曼两大影后同框
近日，奥斯卡影后查理兹·塞隆
获得“好莱坞电影奖”颁发的事业成就奖，同样是奥斯卡影后的妮可·基德曼
为她颁奖，两位影后相见格外高兴，妮可·基德曼送上香吻，给查理兹·塞隆脸上留下唇印。