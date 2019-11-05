过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《神奇动物在哪里３》宣布明年春季开拍演员悉数回归
《神奇动物在哪里3》宣布明年春季开拍，第二部演员悉数回归。小雀斑回归扮演纽特·斯卡曼德，裘德·洛回归扮演邓布利多，约翰尼德普回归扮演格林德沃，埃兹拉·米勒回归扮演克雷登斯，艾莉森·苏朵儿回归扮演奎妮，凯瑟琳·沃特森回归扮演蒂娜。杰西卡·威廉姆斯回归扮演美国伊法魔尼魔法学校的教授尤拉莉·希克斯，而且戏份会增多。
第三部仍由大卫·叶茨执导，此外，编剧不再是罗琳阿姨一人，第三部将由J·K·罗琳和制片人Steve Kloves一起编剧。据悉，剧组会前往巴西里约热内卢拍摄，定档2021年11月12日北美公映。
02. 《勇敢者游戏２》曝光新海报
《勇敢者游戏2：再战巅峰》 曝光角色海报，巨石强森、凯文·哈特、凯伦·吉兰、尼克·乔纳斯、杰克·布莱克集体回归，还有新加入的奥卡菲娜。《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，北美12月13日上映，内地有望引进。
03. 艾伦·德杰尼勒斯获得第77届金球奖终身成就奖
著名主持人艾伦·德杰尼勒斯获得第77届金球奖卡洛尔·伯纳特（电视类）终身成就奖，恭喜！
04. “局长”与“猎鹰”新片《银行家》首发预告
“神盾局长”塞缪尔·杰克逊、“猎鹰”安东尼·麦凯、尼古拉斯·霍尔特等主演的苹果原创电影《银行家》首曝预告！
影片改编自真实故事，讲述上世纪五十年代黑人企业家Bernard Garrett(麦凯 饰)和Joe Morris(杰克逊 饰)受制于当时的种族限制，事业发展受到影响。不得已他们想出奇招，雇佣白人Matt Steiner(霍尔特 饰)来扮演他们所拥有的产业帝国的老大，而Garrett则装作是门房，Morris假扮司机。他们的产业帝国愈发壮大，也面临着暴露的危险。
该片由乔治·诺非(《命运规划局》)执导，将于12月6日北美院线上映，明年1月在Apple TV+上线。
05. 《冰雪奇缘2》曝光两款新海报
《冰雪奇缘2》曝光IMAX海报和杜比版海报，“雪宝”乔什·盖德
与“克里斯托夫”乔纳森·格罗夫
均回归配音，而埃文·蕾切尔·伍德
（《西部世界》
）、斯特尔林·K·布朗
（《我们这一天》
）等人也均加盟这部火爆全球的动画新作。
《冰雪奇缘2》将探索为什么艾莎具有超能力，而妹妹安娜没有，以及他们的父母在船沉后发生了什么。影片将于11月22日北美同步上映。
06. 马丁斯科塞斯谈拒导“小丑”原因：漫改题材不适合我
据Variety报道，在最近与BBC的一次访谈中，马丁·斯科塞斯透露，他为要不要执导《小丑》这个问题“在过去四年内都考虑了很多”。
“我最后决定还是没有时间分给它，“ 斯科塞斯在访谈中表示，“托德跟我说，‘老马，这片子是你的了。’ 然后我说，我还不确定我要不要拍。由于一些个人原因，我不太想插手这部电影，但我对它的剧本非常熟悉。”
谈到相关细节，斯科塞斯表示他认为《小丑》并不算超级英雄电影。而就算它是超英电影，他也不确定他接手执导过后，能否迈出让主人公变成漫画角色“小丑”的一步。他认为，人物这样的转变会对影片形成干扰。
在斯科塞斯眼里，超级英雄电影依然像是扩张的主题公园，但漫改并不是一门不好的艺术，“只是不适合我，你明白吗？”
07. 新版《霹雳娇娃》三女主聚首拍写真
近日，新版《霹雳娇娃》三主演聚首为《Ｖ》杂志拍写真，影片由伊丽莎白·班克斯掌镜，克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡、帕特里克·斯图尔特、诺亚·森迪尼奥、乔纳森·塔克、杰曼·翰苏（《雷霆沙赞！》）等联袂主演。影片将于11月15日同步北美全国上映。
08. 迪士尼剧版《歌舞青春》曝光插曲串烧片段
每一首都是回忆！迪士尼剧版《歌舞青春》曝光插曲串烧片段，多首电影原版《歌舞青春》的经典歌曲重现，包括Getcha Head in the Game、Breaking Free、We’re All in This Together等。
该剧时间背景设定在电影第一部后的15年，讲述东高一群学生设计排演音乐剧《歌舞青春》时发生的故事。首季共10集，每集会有一首新歌，加上一首原电影的曲目，剧集将于11月12日上线迪士尼流媒体平台Disney+。
09. Netflix首部冲奥动画长片曝预告
Netflix首部冲奥动画电影《克劳斯：圣诞节的秘密》首曝角色预告片！影片画风可爱，
有慷慨的邻居、神奇的传说和小心翼翼挂在烟囱上的长袜。
J.K. 西蒙斯配音克劳斯，詹森·舒瓦兹曼配音男主贾斯帕，以及拉什达·琼斯配音阿尔娃。
北美11月8日在院线率先上映，11月15日Netflix大首播。
10. “007” “美队”主演《利刃出鞘》过审确认将引进内地
“007”丹尼尔·克雷格、“美队”克里斯·埃文斯等全明星联袂主演高分悬疑片电影《利刃出鞘》确认引进内地，档期待定！该片由莱恩·约翰逊(《星球大战8》《环形使者》)执导，讲述在大家族中发生了一出亿万遗产引发的命案。
11. 《去他X的世界》再发新剧照，男主死了？
《去他X的世界》第二季再曝出一张新剧照，竟然是男主James的遗像，难道他真的中枪而死了吗？！第二季将于今天一次性放出。