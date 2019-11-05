06. 马丁斯科塞斯谈拒导“小丑”原因：漫改题材不适合我





据Variety报道，在最近与BBC的一次访谈中，马丁·斯科塞斯透露，他为要不要执导《小丑》这个问题“在过去四年内都考虑了很多”。





“我最后决定还是没有时间分给它，“ 斯科塞斯在访谈中表示，“托德跟我说，‘老马，这片子是你的了。’ 然后我说，我还不确定我要不要拍。由于一些个人原因，我不太想插手这部电影，但我对它的剧本非常熟悉。”





谈到相关细节，斯科塞斯表示他认为《小丑》并不算超级英雄电影。而就算它是超英电影，他也不确定他接手执导过后，能否迈出让主人公变成漫画角色“小丑”的一步。他认为，人物这样的转变会对影片形成干扰。





在斯科塞斯眼里，超级英雄电影依然像是扩张的主题公园，但漫改并不是一门不好的艺术，“只是不适合我，你明白吗？”

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