时光网讯
英国女演员佛罗伦斯·珀
今年好作品不少，她在格蕾塔·葛韦格
执导的新版《小妇人》
中饰演的Amy表现亮眼，在今夏恐怖片《仲夏夜惊魂》
中的出演也让人印象深刻。而今年23岁的佛罗伦斯，可能会凭借在明年MCU单兵电影《黑寡妇》中的表现，一举成为国际巨星。
“我追随凯特·绍特兰的作品已经很多年了
，看看《柏林综合症》
吧，你希望影片中的两个主角可以相爱，这本身就非常古怪了，然而你又忍不住支持他们双方，”（真的么？？《柏林综合症》不是一个男人把女人囚禁为性奴的片儿么……）
《小妇人》
在与时光网近日的对话中，佛罗伦斯聊到了《黑寡妇》的导演凯特·绍特兰，“所以当我听说她要执导《黑寡妇》的时候，那会儿还没找我出演，我就已经非常兴奋了。”
《黑寡妇》具体剧情还未公布，影片时间线设置在MCU的《美国队长3》
之后，粉丝们给出了各式各样的理论。佛罗伦斯认为本片对于角色的真诚探索，会让观众们满意，
《仲夏夜惊魂》
“我觉得我们这部片子非常独特，有时会让人痛苦，这是娜塔莎·罗曼诺夫的粉丝们等待许久的电影，真的。我饰演的是Yelena Belova，她有点儿像寡姐角色的妹妹。我3周前刚刚拍完，演了很多动作戏有点儿累，但一切都很顺利，很高兴影片很快就能跟大家见面了。”
《黑寡妇》将于2020年5月1日全美公映，让我们拭目以待。