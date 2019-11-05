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"黑寡妇"女配佛罗伦斯珀:粉丝会满意

饰演寡姐"妹妹"式角色 称动作戏份拍得很累

2019-11-05 09:14:54 来源：Mtime时光网

《黑寡妇》的女配角佛罗伦斯·珀近日告诉时光网，她喜爱本片导演凯特·绍特兰的作品很久了，非常喜欢《柏林综合症》，并且分享说拍摄《黑寡妇》时动作戏演得很多，有点儿疲惫。


　　时光网讯　英国女演员佛罗伦斯·珀今年好作品不少，她在格蕾塔·葛韦格执导的新版《小妇人》中饰演的Amy表现亮眼，在今夏恐怖片《仲夏夜惊魂》中的出演也让人印象深刻。而今年23岁的佛罗伦斯，可能会凭借在明年MCU单兵电影《黑寡妇》中的表现，一举成为国际巨星。

　　“我追随凯特·绍特兰的作品已经很多年了，看看《柏林综合症》吧，你希望影片中的两个主角可以相爱，这本身就非常古怪了，然而你又忍不住支持他们双方，”（真的么？？《柏林综合症》不是一个男人把女人囚禁为性奴的片儿么……）


《小妇人》

　　在与时光网近日的对话中，佛罗伦斯聊到了《黑寡妇》的导演凯特·绍特兰，“所以当我听说她要执导《黑寡妇》的时候，那会儿还没找我出演，我就已经非常兴奋了。”

　　《黑寡妇》具体剧情还未公布，影片时间线设置在MCU的《美国队长3》之后，粉丝们给出了各式各样的理论。佛罗伦斯认为本片对于角色的真诚探索，会让观众们满意，


《仲夏夜惊魂》

　　“我觉得我们这部片子非常独特，有时会让人痛苦，这是娜塔莎·罗曼诺夫的粉丝们等待许久的电影，真的。我饰演的是Yelena Belova，她有点儿像寡姐角色的妹妹。我3周前刚刚拍完，演了很多动作戏有点儿累，但一切都很顺利，很高兴影片很快就能跟大家见面了。”

　　《黑寡妇》将于2020年5月1日全美公映，让我们拭目以待。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑寡妇 佛罗伦斯·珀 MCU
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黑寡妇

黑寡妇 (2020)

0.0

导演：凯特·绍特兰

主演：斯嘉丽·约翰逊

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佛罗伦斯·珀

佛罗伦斯·珀

Florence Pugh

职业：演员

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