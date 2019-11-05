





《小妇人》





在与时光网近日的对话中，佛罗伦斯聊到了《黑寡妇》的导演凯特·绍特兰，“所以当我听说她要执导《黑寡妇》的时候，那会儿还没找我出演，我就已经非常兴奋了。”











《仲夏夜惊魂》





“我觉得我们这部片子非常独特，有时会让人痛苦，这是娜塔莎·罗曼诺夫的粉丝们等待许久的电影，真的。我饰演的是Yelena Belova，她有点儿像寡姐角色的妹妹。我3周前刚刚拍完，演了很多动作戏有点儿累，但一切都很顺利，很高兴影片很快就能跟大家见面了。”





《黑寡妇》将于2020年5月1日全美公映，让我们拭目以待。