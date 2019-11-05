时光网讯
动画电影《冰雪奇缘2》
将于11月22日内地同步北美上映。今日，IMAX发布《冰雪奇缘2》
专属海报，在这款冰天雪地的海报上，神秘出没的水马踏冰而来，女主角艾莎正沿着冰川勇敢地拾级而上，单薄的背影却不难看出她执着而坚毅的决心，似乎要冲破种种困难，探索魔法世界的真相。同时，《冰雪奇缘2》
RealD 3D以及杜比影院海报今日曝光，每种版本都值得去影院刷一遍！
作为一部现象级动画巨制，曾于2013年上映的《冰雪奇缘》
不仅以近13亿美元票房刷新当年全球动画电影的票房纪录，更包揽2014年奥斯卡奖最佳动画长片、奥斯卡奖最佳原创歌曲、金球奖最佳动画长片等诸多荣誉，主题曲《Let it Go》也成为传唱度惊人的神曲。
经过长达六年的精雕细琢，全方位升级的《冰雪奇缘2》将带领观众走出晶莹剔透的阿伦黛尔王国。此次，艾莎、安娜将离开阿伦黛尔王国，踏入更大的未知世界，面对连艾莎都无法驾驭的强大魔法力量，姐妹俩将共同开启一场追寻自我的非凡旅程。
《冰雪奇缘2》将继续由前作及《疯狂动物城》原班人马打造，集结包含导演珍妮弗·李和克里斯·巴克在内的顶配奥斯卡金奖阵容，为电影构想更具创意的华丽历险！《Let it Go》的创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹和罗伯特·洛佩兹也将继续加盟，为《冰雪奇缘2》制作动人心魄的华美配乐。
编辑：隐饮