《冰雪奇缘2》IMAX海报+杜比海报双发，神秘出没的水马踏冰而来，女主角艾莎正沿着冰川勇敢地拾级而上，探索魔法世界的真相。















《冰雪奇缘2》IMAX海报 经过长达六年的精雕细琢，全方位升级的《冰雪奇缘2》将带领观众走出晶莹剔透的阿伦黛尔王国。此次，艾莎、安娜将离开阿伦黛尔王国，踏入更大的未知世界，面对连艾莎都无法驾驭的强大魔法力量，姐妹俩将共同开启一场追寻自我的非凡旅程。





《冰雪奇缘2》将继续由前作及《疯狂动物城》原班人马打造，集结包含导演珍妮弗·李和克里斯·巴克在内的顶配奥斯卡金奖阵容，为电影构想更具创意的华丽历险！《Let it Go》的创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹和罗伯特·洛佩兹也将继续加盟，为《冰雪奇缘2》制作动人心魄的华美配乐。













编辑：隐饮