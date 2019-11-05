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"007""美队"悬疑新片《利刃出鞘》过审引进

“梦幻阵容”预告海报揭秘亿万遗产谋杀案

2019-11-05 09:32:17 来源：Mtime时光网

电影今日发布“梦幻阵容”预告及角色海报，“007”丹尼尔·克雷格、“美国队长”克里斯·埃文斯领衔全戏骨阵容华丽登场。

“梦幻阵容”预告

　　时光网讯   来了！由 “007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯领衔主演，《星球大战》系列导演莱恩·约翰逊执导的悬疑电影《利刃出鞘》，正式宣布中国大陆即将上映。电影故事在阿加莎·克里斯蒂式经典探案类型的基础上，进行颠覆性的创新，获赞2019年度惊喜。

　　电影今日发布“梦幻阵容”预告及角色海报，“007”丹尼尔·克雷格、“美国队长”克里斯·埃文斯领衔全戏骨阵容华丽登场。预告伴随着悦耳动人的提琴乐开场，一出喧闹的亿万遗产谋杀案拉开帷幕。富豪小说家离奇死亡后，家族成员们彼此指责、争吵不休，令看客们啼笑皆非。丹尼尔·克雷格演绎的乡土大侦探，尽显绅士魅力，紧张的破案过程中，正襟危坐，明察秋毫。“我怀疑凶手就在你们当中！”整支预告节奏紧凑密集，剧情数度反转，真相扑朔迷离。



　　同时曝光的角色海报，拥有复古油画般的优雅质感，又不失现代摩登的高级时尚气息。一大家族的男女老少们，每个人姿态看似善良无辜、人畜无害，微妙的表情却又在极力掩饰内心的罪恶，平静下暗藏杀机。

　　影片在颁奖季期间表现亮眼，收获烂番茄新鲜度98%、Metascore 84分的成绩，《洛杉矶时报》称：“导演莱恩·约翰逊不仅拍出了一部假相丛生的‘客厅谋杀案’，还精心铺陈出了一环扣一环的叙事情节，无愧是最杰出的悬疑类型导演。”

　　据悉，导演莱恩·约翰逊构思故事超过十年，他本人真正想突出的是美国家庭中“缺陷”，而离奇命案的落脚处也正在于人性的弱点。




　　“007”和“美队”从传统英雄形象华丽转型。“兼职待业”的丹尼尔·克雷格不做詹姆斯·邦德，改行名侦探布兰克，演绎温文尔雅魅力乡土侦探；“下岗再就业”的克里斯·埃文斯彻底放飞自我，饰演“富三代”纨绔子弟，全程自命不凡、粗口不断，颠覆性出演同过往形象判若两人。

　　该片的奥斯卡级别梦幻阵容还包括：实力派男星迈克尔·珊农（《水形物语》）、“恐怖片女王”杰米·李·柯蒂斯（《真实的谎言》）、崛起新秀安娜·德·阿玛斯（《银翼杀手2049》）、唐·约翰逊（《被解救的姜戈》）、克里斯托弗·普卢默（《龙纹身的女孩》）等等。演员诺亚·塞根（《星球大战8：最后的绝地武士》）曾感叹，在拍摄《利刃出鞘》的时候“每天都能看到世界上最酷、最棒的一群演员”。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 利刃出鞘 007 美队
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