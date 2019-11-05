电影今日发布“梦幻阵容”预告及角色海报，“007”丹尼尔·克雷格、“美国队长”克里斯·埃文斯领衔全戏骨阵容华丽登场。





电影今日发布“梦幻阵容”预告及角色海报，“007”丹尼尔·克雷格、“美国队长”克里斯·埃文斯领衔全戏骨阵容华丽登场。预告伴随着悦耳动人的提琴乐开场，一出喧闹的亿万遗产谋杀案拉开帷幕。富豪小说家离奇死亡后，家族成员们彼此指责、争吵不休，令看客们啼笑皆非。丹尼尔·克雷格演绎的乡土大侦探，尽显绅士魅力，紧张的破案过程中，正襟危坐，明察秋毫。“我怀疑凶手就在你们当中！”整支预告节奏紧凑密集，剧情数度反转，真相扑朔迷离。











同时曝光的角色海报，拥有复古油画般的优雅质感，又不失现代摩登的高级时尚气息。一大家族的男女老少们，每个人姿态看似善良无辜、人畜无害，微妙的表情却又在极力掩饰内心的罪恶，平静下暗藏杀机。





影片在颁奖季期间表现亮眼，收获烂番茄新鲜度98%、Metascore 84分的成绩，《洛杉矶时报》称：“导演莱恩·约翰逊不仅拍出了一部假相丛生的‘客厅谋杀案’，还精心铺陈出了一环扣一环的叙事情节，无愧是最杰出的悬疑类型导演。”





据悉，导演莱恩·约翰逊构思故事超过十年，他本人真正想突出的是美国家庭中“缺陷”，而离奇命案的落脚处也正在于人性的弱点。













“007”和“美队”从传统英雄形象华丽转型。“兼职待业”的丹尼尔·克雷格不做詹姆斯·邦德，改行名侦探布兰克，演绎温文尔雅魅力乡土侦探；“下岗再就业”的克里斯·埃文斯彻底放飞自我，饰演“富三代”纨绔子弟，全程自命不凡、粗口不断，颠覆性出演同过往形象判若两人。









编辑：hello王小羊