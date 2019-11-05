时光网讯
好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》
作为年度压轴大片，将于2019年12月13日在北美上映。近日，影片曝光中文版角色海报：“巨石强森”率领勇敢者战队全员亮相，全新神秘人物也显露真容，多处场景细节在海报上呈现。主角们绷紧神经全副武装，迎战重重致命关卡。
近日，《勇敢者游戏2：再战巅峰》
发布角色海报，主角全员亮相，经典团队现身，神秘角色登场，令观众对于影片燃起超强期待。此次勇敢者四人组再闯入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的原始丛林，同时有新鲜面孔加入闯关阵营。
巨石强森饰演的“勇石博士”奋力攀缘雪山，眼神无比坚定，对于前方的艰难险阻毫无畏惧；凯伦·吉兰饰演的“性感打女”在沙漠中飞速驾驶，成群巨型鸵鸟穷追不舍，危险步步紧逼。
另外两位拍档也毫不示弱，凯文·哈特饰演的“语言学家”小心翼翼潜入神秘山洞，四周凶狠鬣狗露出獠牙；杰克·布莱克饰演的“地质学家”不再胆怯，在万丈深渊峰林险境中，在无数山魈的围追堵截下，勇敢荡绳起飞。
于“勇敢者游戏的世界”中停留最久的亚历克斯，身骑黑马出现于风雪之中，与“贝瑟尼”并肩作战；值得一提的是，本片的全新角色——由好莱坞亚裔女演员奥卡菲娜饰演的神秘人物也在海报上现身。她表情充满不屑，身处陌生场景，墙壁上插满斧子，暗示危机四伏，令人好奇她将在片中担任怎样的角色。
编辑：隐饮