《勇敢者游戏2：再战巅峰》曝角色海报，“巨石强森”率领勇敢者战队全员亮相，全新神秘人物也显露真容。















巨石强森饰演的“勇石博士”奋力攀缘雪山，眼神无比坚定，对于前方的艰难险阻毫无畏惧；凯伦·吉兰饰演的“性感打女”在沙漠中飞速驾驶，成群巨型鸵鸟穷追不舍，危险步步紧逼。





另外两位拍档也毫不示弱，凯文·哈特饰演的“语言学家”小心翼翼潜入神秘山洞，四周凶狠鬣狗露出獠牙；杰克·布莱克饰演的“地质学家”不再胆怯，在万丈深渊峰林险境中，在无数山魈的围追堵截下，勇敢荡绳起飞。





于“勇敢者游戏的世界”中停留最久的亚历克斯，身骑黑马出现于风雪之中，与“贝瑟尼”并肩作战；值得一提的是，本片的全新角色——由好莱坞亚裔女演员奥卡菲娜饰演的神秘人物也在海报上现身。她表情充满不屑，身处陌生场景，墙壁上插满斧子，暗示危机四伏，令人好奇她将在片中担任怎样的角色。









































编辑：隐饮