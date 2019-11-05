时光网讯
家庭关系中，婆媳矛盾显然比翁婿战争要尖锐一些，前者适合拍成剧情片，后者则多数以喜剧呈现，譬如《拜见岳父大人》
系列。近日Netflix推出情景喜剧《圣诞随便啦》
就把部分视线聚焦在这一块。
这部剧集最大牌明星是丹尼斯·奎德
，今年65岁的他以前经常在大银幕扮演硬汉或者硬汉老爸（《后天》《黑洞频率》《特种部队》
），如今转型演情景喜剧。在近日曝光的《圣诞随便啦》中字预告中，这位老牌硬汉搞笑功力相当了得。据悉，这部剧集将于11月28日Netflix上线，第一季总共8集。
《圣诞随便啦》里丹尼斯·奎德饰扮演居住在费城、唐侃恩职业是警察，身为一家之主的他个性顽固，他使尽全力减缓节日将至的压力同时，还得应付他的家庭成员……唐家人感情虽好，作风却是南辕北辙。
唐侃恩有好几个孩子，但跟他的孩子结婚的人都觉得和这一家相处并不容易。
唐的小女儿艾美（布莉姬·麦乐饰）从洛杉矶回家，还带了她不得志的音乐家新男友麦特（布伦特·莫林饰）回家。这下，唐的座右铭“凡事照着侃恩家规矩，否则免谈”可面临了考验。
《圣诞随便啦》
由曾担任《人人都爱雷蒙德》
编剧的艾美奖得主塔克·考利创作，是一部幽默暖心的喜剧，它让我们知道家人有时可以格格不入，有时离完美还很远，但却是我们能拥有的最好礼物。