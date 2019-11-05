硬汉丹尼斯奎德转型演《情景喜剧》，扮演一个不好对付的岳父。

11月28日《圣诞随便啦》













《圣诞随便啦》里丹尼斯·奎德饰扮演居住在费城、唐侃恩职业是警察，身为一家之主的他个性顽固，他使尽全力减缓节日将至的压力同时，还得应付他的家庭成员……唐家人感情虽好，作风却是南辕北辙。





唐侃恩有好几个孩子，但跟他的孩子结婚的人都觉得和这一家相处并不容易。











唐的小女儿艾美（布莉姬·麦乐饰）从洛杉矶回家，还带了她不得志的音乐家新男友麦特（布伦特·莫林饰）回家。这下，唐的座右铭“凡事照着侃恩家规矩，否则免谈”可面临了考验。



