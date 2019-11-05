网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

丹尼斯奎德"圣诞随便啦"首曝中字预告

银幕硬汉改演喜剧 11月28日Netflix上线

2019-11-05 09:41:15 来源：Mtime时光网

硬汉丹尼斯奎德转型演《情景喜剧》，扮演一个不好对付的岳父。
　11月28日《圣诞随便啦》

　  时光网讯 家庭关系中，婆媳矛盾显然比翁婿战争要尖锐一些，前者适合拍成剧情片，后者则多数以喜剧呈现，譬如《拜见岳父大人》系列。近日Netflix推出情景喜剧《圣诞随便啦》就把部分视线聚焦在这一块。

　　这部剧集最大牌明星是丹尼斯·奎德，今年65岁的他以前经常在大银幕扮演硬汉或者硬汉老爸（《后天》《黑洞频率》《特种部队》），如今转型演情景喜剧。在近日曝光的《圣诞随便啦》中字预告中，这位老牌硬汉搞笑功力相当了得。据悉，这部剧集将于11月28日Netflix上线，第一季总共8集。

　　《圣诞随便啦》里丹尼斯·奎德饰扮演居住在费城、唐侃恩职业是警察，身为一家之主的他个性顽固，他使尽全力减缓节日将至的压力同时，还得应付他的家庭成员……唐家人感情虽好，作风却是南辕北辙。

      唐侃恩有好几个孩子，但跟他的孩子结婚的人都觉得和这一家相处并不容易。



　　唐的小女儿艾美（布莉姬·麦乐饰）从洛杉矶回家，还带了她不得志的音乐家新男友麦特（布伦特·莫林饰）回家。这下，唐的座右铭“凡事照着侃恩家规矩，否则免谈”可面临了考验。

　　《圣诞随便啦》由曾担任《人人都爱雷蒙德》编剧的艾美奖得主塔克·考利创作，是一部幽默暖心的喜剧，它让我们知道家人有时可以格格不入，有时离完美还很远，但却是我们能拥有的最好礼物。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 圣诞随便啦 丹尼斯奎德 中字预告 netflix
关注时光网微信

相关电影/影人

圣诞随便啦

圣诞随便啦 (2019)

0.0

导演：帕梅拉·福莱曼

主演：布丽奇·门德勒

在线播放

丹尼斯·奎德

丹尼斯·奎德

Dennis Quaid

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

人人都爱雷蒙德

人人都爱雷蒙德 (1996)

9.0

导演：迈克尔·莱拜克

主演：雷·罗马诺

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（上篇）

他是阿童木之父 开创日本战后漫画产业

今年是日本漫画大师手冢治虫逝世30周年，从30个关键词走..
2

千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

30
千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你..
3

最近十年都有哪些好看的僵尸影视作品?

让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！

15
新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光..
4

他才是真正的"造星大佬"

金庸"捧红"的那些"流量花生"

让我们进入横跨半个多世纪的武侠光影，一起来回味其笔下..
5

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..

查看更多