当被问到邵宽城作为创业者，明明可以挣三个亿，最终却选择当警察时，宋洋答：“在其他的场合，我可以解释原因。但是现在我面对着三百位奋战在一线的基层民警，我觉得无需多言。”





此外，在《长安道》中饰演文物警察邵宽城一角的演员宋洋也惊喜现身活动现场，向这群和平年代最可爱的人致敬，表示“自己怀着敬畏之心来到这里，演了一个平凡而真实的文物警察。”据悉，电影《长安道》将于11月15日上映。











宋洋坦言“为了拍文物警察，还提前做工作，去当地了解文物警察的工作内容”，相比宋洋以往塑造的边缘化形象，这次《长安道》中邵宽城一角可以用“简单”来形容。但是就如他所理解的：“如果演一个英雄主义人物，那是角色本身自带武器光环。但是如果演一个足够平凡的人，还能引起足够的共鸣，那就是一件十分有挑战的事情”。











其实，邵宽城代表的恰恰是现实生活中的年轻人，迷茫是他最大的特点。不论是李骏导演还是宋洋本人，都希望观众能透过这个角色看到自己，甚至能帮助观众在人生道路的选择上有所指引。当被问到邵宽城作为创业者，明明可以挣三个亿，最终却选择当警察，拿着几千块的固定工资时，宋洋意味深长地回答：“在其他的场合，我可以解释原因。但是现在我面对着三百位奋战在一线的基层民警，我觉得无需多言，他们就是最好的答案。”





作为国内首部聚焦打击文物盗窃案的剧情犯罪电影，《长安道》根据武惠妃棺椁案件改编，讲述从西安走私出国的武惠妃棺椁惨遭流失，历经警方六年辛勤追讨才得以归国。活动当天，陕西历史博物馆副研究馆员，同样是本片顾问石小群老师也一同观看了电影，映后表示：“没想到，十年之后我可以在电影院看到武惠妃棺椁。片中的棺椁，包括壁画花纹都和陕博里的一模一样，可以说是一比一还原。”

编辑：hello王小羊