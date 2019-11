Youtube上的一位用户上传了用17种语言说出的这两句“我就是天命”和“我是钢铁侠”,除了英语,还有捷克语、法语……

近日,Youtube上的一位用户上传了用17种语言说出的这两句“我就是天命”和“我是钢铁侠”,除了英语,还有捷克语、法语、印地语(印度)、泰米尔语(印度)、土耳其语、波兰语、意大利语、葡萄牙语、俄语、乌克兰语、德语、匈牙利语、西班牙语(南美)、西班牙语(西班牙)、日语和泰语,没有中文,可惜了。







今年春天全球公映的《复仇者联盟4》中,让人印象最深刻的两句台词都来自于钢铁侠——除了尽人皆知的那句“我爱你3000遍”(再次强调是I Love You 3000,后面没跟着“times”),还有当灭霸说完“I am inevitable”(翻译成“我就是天命”)后,戴着无限手套的托尼·史塔克,在打响响指之前所说的那句“I am Ironman”(我是钢铁侠)。