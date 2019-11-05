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《决战中途岛》终极预告再现传奇一役

导演艾默里奇这次要制造“史诗级轰炸”

2019-11-05 17:32:19 来源：Mtime时光网

《决战中途岛》曝光终极预告及海报。据悉，为帮助演员找到历史感和真实感，影片大部分场景都是在二战历史建筑中实景拍摄。而棚拍的部分，更是将场景道具原尺寸复刻，力求达到真实呈现。

终极预告

　　时光网讯   将于11月8日公映的好莱坞战争大片《决战中途岛》，今日曝光终极预告及海报，并开启预售。据悉，为帮助演员找到历史感和真实感，影片大部分场景都是在二战历史建筑中实景拍摄。而棚拍的部分，更是将场景道具原尺寸复刻，力求达到真实呈现。

　　此次曝光的终极预告中，无畏的士兵驾驶战机俯冲而下，飞射的炮火点燃广袤海域，庞然的母舰轰然倒塌，放眼所及触目惊心，让人不禁感叹在战争面前，普通人是多么的渺小。同时，除了对战争大场面的震撼还原，预告片还展现了电影的另一条主线——以埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）为首的情报官们对战时情报的破译工作。

　　在中途岛是不是日本的下一个攻击目标这一情报上，当莱顿被告知“华盛顿不同意你的预测”时，他坚信团队工作成果并大胆反驳：“华盛顿错了”，最终识破日本诡计，为整个战役的胜利创造了先决条件。



　　此外，同步释出的终极海报呈现了战机轰炸日本母舰的震撼场面。面对空前的战争危机，战士们甘愿将生死置之度外，赶赴战场完成使命，保卫世界和平。对导演罗兰·艾默里奇来讲，除了特效呈现以外，血肉鲜明的人物形象和真实有共鸣的情感也是他想带给观众的。

　　影片聚焦1942年6月的中途岛战役，是整个二战太平洋战争的关键转折点。此战的胜利，彻底改变了反法西斯战争的格局，为二战胜利打下坚实的基础。为了最大程度的还原这场战役，大部分拍摄都是在夏威夷的希卡姆空军基地进行。影片主演曼迪·摩尔曾表示：“感觉就像回到了20世纪40年代初，在这些真正有人生活过的历史性建筑里拍摄为影片增添了真实感。它也帮我找到历史感，更有助于塑造人物。”

　　但由于后勤原因，电影不能全部在夏威夷实地拍摄，部分场景需要在摄影棚内完成。尽管如此，电影的幕后团队也最大程度的还原了场景，大黄蜂号、企业号和约克城号上的餐厅原尺寸复原。在战机还原上，团队更是参考了所能找到的所有文献及模型，了解每一型号的战机当初如何制造，完全按照博物馆品级来复原。

   编辑：hello王小羊

关键词： 决战中途岛 终极预告
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决战中途岛 (2019)

0.0

导演：罗兰·艾默里奇

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