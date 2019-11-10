时光网独家专访《终结者2》台前幕后三位主创。让时间倒流28年，揭开“神作”背后那些不为人知的往事。













它的出现改变了好莱坞商业大片的游戏规则，展示出远超当时技术的经验视效水准，并最终夺得四座奥斯卡技术类大奖。影片剧本扎实，表演出色，动作设计脑洞大开，贡献了许多留名科幻影史的经典镜头。在科幻动作电影的硬核外壳下，还跳动着一颗具有人性温情的内核。





现在就让时光倒流二十八年，听扮演经典反派“T-1000”的罗伯特·帕特里克、资深特技替身恰克·汤布罗、特效总监Van Ling讲述《终结者2》经典角色与特效场景诞生背后的故事。





如果将T-800形容成坦克，那么T-1000就是保时捷。卡梅隆选择了当时名不见经传的年轻演员——罗伯特·帕特里克饰演反派T-1000。帕特里克为《终结者2》试镜的时候，把自己打扮的跟阿诺施瓦辛格在一样，穿着“黑T恤、五十年代的摩托外套、一条黑色的牛仔裤，再加一双偏黑色的工程靴”。









T-1000的角色表演起来难度不小。为了演好他，帕特里克必须时刻保持一张扑克脸。“因为卡梅隆不想看到任何个人魅力，不想要个人特质。对我来说最难的就是面无表情地打斗，不能表达任何情感，始终保持一个表情。目光锁定，不能眨眼，就算开枪也不能眨眼。” 为呈现T-1000富有机械感的转头动作，罗伯特特意模仿了秃鹰的转头姿态，效果非常传神。





全片规模最大的动作场面是炸毁“天网”孵化基地Cyberdyne大楼。电影拍摄没有采用微缩模型，而是真枪实弹炸掉了拍摄外景——位于加州费利蒙市科技园内的一栋空办公大楼。 全片规模最大的动作场面是炸毁“天网”孵化基地Cyberdyne大楼。电影拍摄没有采用微缩模型，而是真枪实弹炸掉了拍摄外景——位于加州费利蒙市科技园内的一栋空办公大楼。





特效总监Van Ling回忆当时的场景：“我们原计划用微缩版大楼进行拍摄。但通过计算发现直接在这楼前设置最大威力的瓦斯爆炸比建一个微缩版模型要划算很多，所以在楼内拍摄数周之后，我们用燃气罐围了一圈，在一个深夜引爆大楼”。





当晚，剧组用七台摄像机同时拍下了大楼爆炸的壮观场面。附近办公楼的租户还在楼顶烤肉聚餐，观看电影拍摄。









炸毁地Cyberdyne大楼之后上演了一场疯狂的直升机追逐战。在这场戏中负责驾驶直升机的T-1000特技驾驶员恰克·汤布罗在拍摄当晚自告奋勇，完成了剧本当中没有的高位特效动作，他驾驶着直升机从天桥底下穿过，机翼距离桥底只有8英尺，十分惊险。

“我确实听说过不少卡梅隆的传闻，像是很难合作之类，但他也有通情达理的一面”， 汤布罗告诉我们：“在发现天桥的晚上，他问我能不能让直升机从桥底飞过去，那个天桥非常低，而且桥下空间不大，不真的用直升机试一下我心里也拿不准，所以我就和他实话实说，他也表示理解。这是我们拍的第一个大场景， 考虑到桥底空间有限，我认为警用直升机比较合适，卡梅隆根据我的建议选出了合适的直升机。”



“拍摄当晚一切就位时，他又问我行不行，我说‘等下就知道了。’那是我弟弟和我搭档，先是把直升机开下去停稳在桥前，用轮子缓行至桥下查看具体空间有多大。结果发现左右分别有大概三四尺，螺旋桨相距桥底约莫富余五尺。空间非常有限，而且到时直升机时速会达到60英里，不过还是有安全完成拍摄的可能，告诉导演这个消息后我们就开始研究如何实现。最终飞行两次后成功完成拍摄，实在是太赞了。”

“卡梅隆从不会强迫我做危险的事情”， 汤布罗在《终结者2》之后接连与卡神合作了 《真实的谎言》《铁血战士》《泰坦尼克号》等片。

恰克·汤布罗

《终结者2》拥有两个结局。在公映版结局当中，T-800熔炉自毁天网不复存在，莎拉·康纳带着小约翰继续上路在黑夜中驶向远方。《终结者：黑暗命运》的故事续接的就是这个“黑暗结局”。

另一个“阳光版结局”被收录在DVD当中。这个结局里出现了老年的莎拉·康纳，她做在公园的长椅上回忆过去，一边看着约翰陪伴他的女儿嬉戏，此时约翰·康纳已经是国会议员。

“阳光版结局”

Van Ling透露阳光版结局才是《终结者2》最初设计的电影结局。“虽然最后故事走向以及结局都变了，但吉姆·卡梅隆想让电影制作和编剧相关领域的学生了解电影中有些场景是如何写出来、甚至拍出来，最终又被剪掉。而且这部电影讲的就是时间旅行和改变未来的故事，平行宇宙的结局也合情合理。”

幸好卡梅隆最后选择了黑暗的基调，否则《终结者：黑暗命运》的故事就不复存在了。





《终结者：黑暗命运》续接“黑暗版结局”，老年莎拉·康纳归来



