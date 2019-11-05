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干货！如何将黑白史料修复成全彩大片？

彼得杰克逊一战史诗《他们已不再变老》曝花絮

2019-11-05 18:35:09 来源：Mtime时光网

彼得∙杰克逊史诗级战争纪录片《他们已不再变老》曝光幕后视频，揭秘百年史料如何在补帧、曝光、上色等一系列复杂巧妙的修复下重现光彩。
　　时光网讯 《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导，烂番茄好评率100%的高口碑史诗级战争纪录片《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映。

　　影片今日曝光“鲜活再现”版幕后制作特辑，彼得∙杰克逊亲身讲述百年前黑白残损史料如何变身成一部3D全彩大片。受损胶片历经补帧、曝光、上色、配音等一系列复杂精妙的修复程序，被首次呈现在大银幕上。对于现代观众来说，这将是一次跨越百年重回战场的时光之旅，更是一次震撼心灵的视听冲击。

百年史料首次3D全彩面世 超凡电影技术重现鲜活战场

　　“鲜活再现”版幕后制作特辑全方位揭秘神奇的制作过程。为了对庞杂的一战史料进行再创造，给观众带来沉浸式战争体验，彼得∙杰克逊大胆尝试，从100个小时黑白影像、600小时老兵访谈中甄选素材，并对每个画面进行逐帧修复。由于年代久远，部分胶片已经被污染甚至毁损，团队需要耗费大量精力清除其中的灰尘、颗粒，同时还需把胶片的帧率从13帧每秒调整到24帧每秒的现代标准，让画面以正常流利的速度播放。

　　上色是一项艰巨挑战。每个士兵身上的徽章、袖口、小物件，场景环境中每处细节的颜色既要符合史实，又要清晰自然。彼得∙杰克逊讲到，历史上英德两军制服的原始颜色非常少见，团队耗费大量时间才调制出最本真的卡其色。影片更突破传统纪录片模式，让幸存老兵以旁白形式讲述他们的故事。不仅如此，彼得∙杰克逊还邀请世界唇语大师解读士兵对话再对其进行配音。四年的精心打磨与极致修复，让一直存在于无声与黑白世界的人们鲜活再现。

突破常规重构今人战争想象 穿越时空见证人类惨痛过往

　　彼得∙杰克逊四年前接受英国帝国战争博物馆的邀请，为纪念一战胜利一百周年拍摄纪录片。他突破常规，巧妙运用最尖端的电影技术，力求改变人们对第一次世界大战的看法，希望带给观众直观且充满人性化的视听体验。

　　“真实感”成为彼得∙杰克逊最核心的诉求。一方面，制作团队以最高标准修复一百年前的黑白影像，画面中一草一木，士兵们的一颦一笑都要做到最贴近现实的还原。特效师甚至建立了用于三维跟踪的CGI模型，用来增强人物的面部细节，让每位战士在银幕上都栩栩如生。

　　在呈现形式上，彼得∙杰克逊运用3D技术增强影片的立体感，竭力让观众身临其境。另一方面，彼得∙杰克逊打破用宏观视角描绘历史的常规，站在普通士兵角度还原一战，展现他们在战场上的日常生活，挖掘他们绝望、恐惧的内心活动，让观众感同身受产生强烈共鸣。彼得∙杰克逊更希望此片启发人们反思自身和家族命运如何被战争改写，战争的意义究竟为何。

　　《他们已不再变老》由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得·杰克逊执导，将于11月11日全国艺联专线上映。

   编辑：Joker

关键词： 他们已不再变老
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他们已不再变老 (2018)

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导演：彼得·杰克逊

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