过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.漫威《永恒族》西班牙片场发现炸弹
漫威电影《永恒族》在西班牙的片场发现一枚炸弹，安吉丽娜·朱莉等主演紧急撤离到安全点。此后炸弹被专家转移，所幸未造成任何伤害。
据悉，《永恒族》西班牙片场所在地在二战期间曾是德军的军事基地，炸弹可能已经存在了几十年。
02.漫威网剧《猎鹰与冬兵》发布开机花絮
为流媒体平台Disney+打造的网络剧《猎鹰与冬兵》，近日在美国亚特兰大开机拍摄，两位主演安东尼·麦凯和塞巴斯蒂安·斯坦在现场很欢脱，两人变身网络主播为影迷们介绍拍摄趣事。
《猎鹰与冬兵》是Disney+流媒体平台播出的剧集，预计播出6集，2020年8月上线。目前已经确定安东尼·麦凯、塞巴斯蒂安·斯坦主演，剧集的故事线承接《复仇者联盟4》，讲述猎鹰（安东尼·麦凯饰）接过美队盾牌之后的故事。
03.斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威
马丁·斯科塞斯批判漫威电影不是真正的电影（cinema），引发全球范围的讨论，有人支持有人反对，也有人说老马的观点已经过时了。今天，马丁·斯科塞斯在《纽约时报》上撰写了一篇文章，解释了他为何会那样批判漫威电影，以及他对电影未来发展的担忧，情真意切。
马丁认为“它们名义上是续集，在精神上是翻拍，里面的一切全都是官方盖章的，因为不可能有其他的方式。这就是现代系列电影的本质：市场调查、观众测试、审查、修改、翻新和再加工，直到它们可以被消费。”
04."007""美队"新片《利刃出鞘》过审引进
由 “007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯领衔主演，《星球大战》系列导演莱恩·约翰逊执导的悬疑电影《利刃出鞘》，正式宣布中国大陆即将上映。电影故事在阿加莎·克里斯蒂式经典探案类型的基础上，进行颠覆性的创新，获赞2019年度惊喜。
11月4日，曾志伟参加香港主题电影展，有记者问他怎么看儿子曾国祥《少年的你》票房突破11亿、逼近12亿的成绩，曾志伟笑言，儿子有今天的成就，就是因为不像自己。
曾志伟说：“他有今天的成就，就是因为他没有我的影子。我不能放他在我身边，所以我把他交给陈可辛，把曾宝仪交给张小燕，别人去带他们比较好。”
01.“男神”基努·里维斯的现女友曝光？
日前，基努·里维斯带女伴Alexandra Grant出席2019 LACMA 2019 Art + Film Gala红毯活动，疑似公开恋情。
据悉，Alexandra Grant是一位46岁的艺术家（基努·里维斯今年55岁），与基努·里维斯相识多年，两人还是工作上的合作伙伴，曾一起开设公司。此前，两人曾多次在公开和私下场合被媒体拍到一起出行。此次高调携手走上红毯，被不少美国媒体认为是公开恋情的表示。