



漫威电影《永恒族》在西班牙的片场发现一枚炸弹，安吉丽娜·朱莉等主演紧急撤离到安全点。此后炸弹被专家转移，所幸未造成任何伤害。





据悉，《永恒族》西班牙片场所在地在二战期间曾是德军的军事基地，炸弹可能已经存在了几十年。





02. 漫威网剧《猎鹰与冬兵》发布开机花絮









开机花絮 为流媒体平台Disney+打造的网络剧《猎鹰与冬兵》，近日在美国亚特兰大开机拍摄，两位主演安东尼·麦凯和塞巴斯蒂安·斯坦在现场很欢脱，两人变身网络主播为影迷们介绍拍摄趣事。





《猎鹰与冬兵》是Disney+流媒体平台播出的剧集，预计播出6集，2020年8月上线。目前已经确定安东尼·麦凯、塞巴斯蒂安·斯坦主演，剧集的故事线承接《复仇者联盟4》，讲述猎鹰（安东尼·麦凯饰）接过美队盾牌之后的故事。





03. 斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威









马丁·斯科塞斯批判漫威电影不是真正的电影（cinema），引发全球范围的讨论，有人支持有人反对，也有人说老马的观点已经过时了。今天，马丁·斯科塞斯在《纽约时报》上撰写了一篇文章，解释了他为何会那样批判漫威电影，以及他对电影未来发展的担忧，情真意切。





马丁认为“它们名义上是续集，在精神上是翻拍，里面的一切全都是官方盖章的，因为不可能有其他的方式。这就是现代系列电影的本质：市场调查、观众测试、审查、修改、翻新和再加工，直到它们可以被消费。”





04."007""美队"新片《利刃出鞘》过审引进



