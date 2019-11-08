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2019-11-08 08:22:56 来源：Mtime时光网

写在前面

来好莱坞闯荡的德国人

"如果没有美国人"

"今天的世界会截然不同"

一堆超级英雄凑一块

"我不懂这有什么意思"

"俯冲无法实拍"

"轰炸镜头都是电脑特效"

在与时光网的访谈中，《决战中途岛》的导演罗兰·艾默里奇聊到了他为什么会选择现在拍摄这样一部战争电影，到底怎么拍出来的，以及他对超级英雄电影的看法，
　　时光网特稿　提到导演罗兰·艾默里奇，中国观众对他的《独立日》《后天》《2012》等美式“灾难”电影，可能都不会陌生。艾默里奇虽然是德国导演/编剧/制片人，他的诸多代表作品，都是不折不扣的好莱坞英文电影，在全世界范围内揽获了超过30亿美元的票房成绩。

　　艾默里奇的最新历史题材大片《决战中途岛》，从1941年12月7日的日军偷袭珍珠岛演起，涵盖了杜立特将军的东京空袭，和之后的珊瑚岛海战。最终重点落于改变二战格局、打破日军优势、完全改写了历史的中途岛之战。

     这距离他上一次拍摄战争电影，已经过去了19年的时间。

导演罗兰·艾默里奇中国专访

　　1955年11月（整整64年之前），艾默里奇出生在西德的斯图加特，家中富裕的他很年轻的时候就玩儿遍了欧洲和北美。

      1977年，22岁的艾默里奇在慕尼黑的电影电视大学开始就读，本来学习的是美术指导方面，但在看过《星球大战》之后，艾默里奇决定参加学校中的“导演”项目。

      身在西德心在美，与同时期的许多好莱坞电影人一样，是《星战》激励艾默里奇选择了导演这一职业

　　大学毕业时，艾默里奇本来只需要提交一份电影短片就好，但他顺势拍了个处女作长片——《诺亚方舟准则》本片还一举成为了1984年第34届柏林电影节的开幕影片

　　1985年，艾默里奇和姐姐一起成立了自己的制片公司，在《魔偶奇谭》《霹雳雄鹰》等与传统德国电影风格背道而驰的几部作品后，好莱坞对艾默里奇伸出了橄榄枝。

     本来制片人邀请他拍的是一部叫《安索帕》（Isobar）的片子，结果后来艾默里奇自己退出，这个片最终也没拍成。艾默里奇改拍《再造战士》，后来还出了好几部续集，不过都和他没关系了。


导演的长片处女作《诺亚方舟准则》

　　艾默里奇在好莱坞的名声，随着1994年科幻电影《宇宙奇兵》的诞生在慢慢扩大，本片当年创下10月公映电影首周末票房纪录，不仅让许多之前并不看好的业内人士大吃一惊，更衍生出一个受欢迎的电影系列。

　　1996年应该是艾默里奇职业生涯中最重要的一年——《独立日》横空出世，成为了史上首部一周之内票房就破亿的电影，也是影史上商业最成功的影片之一。1998年，艾默里奇版《哥斯拉》公映后，虽然票房方面成绩依旧雄壮，但16%的烂番茄新鲜度实在是让诸多影评人诟病。

     这似乎也是许多艾默里奇后续电影的宿命，尽管金钱方面财源滚滚，影评人却越来越不买账。


还是第一部《独立日》好看

　　还记得前文说过19年前的那部战争电影么？2000年，艾默里奇的美国独立战争题材影片《爱国者》公映和1996年《独立日》成为他在烂番茄唯二获得新鲜评价的作品，前者61%，后者65%。

      随后2004年的《后天》、2008年的《史前一万年》、2009年的《2012》和2013年的《惊天危机》，都是艾默里奇最擅长、也常见的大规模、多特效影片，也是他用了比同类其它电影更短时间、花了更少预算的条件下拍摄出来的。


《2012》

　　2013年以后，艾默里奇似乎陷入了瓶颈，《石墙》赔得一败涂地，《独立日：卷土重来》更是槽点多到让人不知所措。他的电影一向以恢弘的大场面著称，然而也因对话俗气、剧情程式化、科学历史方面不尽严谨、故事发展不合逻辑、角色深度不够等诸多方面被各种诟病。

     换句话说，除了迈克尔·贝，艾默里奇恐怕要是美国影评人们最不待见的导演了。


艾默里奇近年作品烂番茄新鲜度一览——没有一部片子是“鲜

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏 关键词： 决战中途岛 博纳 罗兰·艾默里奇

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决战中途岛

决战中途岛 (2019)

7.2

导演：罗兰·艾默里奇

主演：艾德·斯克林

在线播放

罗兰·艾默里奇

罗兰·艾默里奇

Roland Emmerich

职业：导演 | 制作人

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