



这距离他上一次拍摄战争电影，已经过去了19年的时间。





导演罗兰·艾默里奇中国专访 1955年11月（整整64年之前），艾默里奇出生在西德的斯图加特，家中富裕的他很年轻的时候就玩儿遍了欧洲和北美。









身在西德心在美，与同时期的许多好莱坞电影人一样，是《星战》激励艾默里奇选择了导演这一职业。





























这似乎也是许多艾默里奇后续电影的宿命，尽管金钱方面财源滚滚，影评人却越来越不买账。







还是第一部《独立日》好看















《2012》











