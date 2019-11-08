时光网特稿
提到导演罗兰·艾默里奇
，中国观众对他的《独立日》《后天》《2012》
等美式“灾难”电影，可能都不会陌生。艾默里奇虽然是德国导演/编剧/制片人，他的诸多代表作品，都是不折不扣的好莱坞英文电影，在全世界范围内揽获了超过30亿美元
的票房成绩。
艾默里奇的最新历史题材大片《决战中途岛》
，从1941年12月7日的日军偷袭珍珠岛演起，涵盖了杜立特将军的东京空袭，和之后的珊瑚岛海战。最终重点落于改变二战格局、打破日军优势、完全改写了历史的中途岛之战。
这距离他上一次拍摄战争电影，已经过去了19年的时间。
1955年11月（整整64年之前），艾默里奇出生在西德的斯图加特，家中富裕的他很年轻的时候就玩儿遍了欧洲和北美。
1977年，22岁的艾默里奇在慕尼黑的电影电视大学开始就读，本来学习的是美术指导方面，但在看过《星球大战》
之后，艾默里奇决定参加学校中的“导演”项目。
身在西德心在美，与同时期的许多好莱坞电影人一样，是《星战》激励艾默里奇选择了导演这一职业。
大学毕业时，艾默里奇本来只需要提交一份电影短片就好，但他顺势拍了个处女作长片——《诺亚方舟准则》
，本片还一举成为了1984年第34届柏林电影节的开幕影片
。
1985年，艾默里奇和姐姐一起成立了自己的制片公司，在《魔偶奇谭》《霹雳雄鹰》
等与传统德国电影风格背道而驰的几部作品后，好莱坞对艾默里奇伸出了橄榄枝。
本来制片人邀请他拍的是一部叫《安索帕》（Isobar）的片子，结果后来艾默里奇自己退出，这个片最终也没拍成。艾默里奇改拍《再造战士》
，后来还出了好几部续集，不过都和他没关系了。
艾默里奇在好莱坞的名声，随着1994年科幻电影《宇宙奇兵》
的诞生在慢慢扩大，本片当年创下10月公映电影首周末票房纪录，不仅让许多之前并不看好的业内人士大吃一惊，更衍生出一个受欢迎的电影系列。
1996年应该是艾默里奇职业生涯中最重要的一年——《独立日》横空出世，成为了史上首部一周之内票房就破亿的电影
，也是影史上商业最成功的影片之一。1998年，艾默里奇版《哥斯拉》
公映后，虽然票房方面成绩依旧雄壮，但16%的烂番茄新鲜度实在是让诸多影评人诟病。
这似乎也是许多艾默里奇后续电影的宿命，尽管金钱方面财源滚滚，影评人却越来越不买账。
还是第一部《独立日》好看
还记得前文说过19年前的那部战争电影么？2000年，艾默里奇的美国独立战争题材影片《爱国者》
公映和1996年《独立日》成为他在烂番茄唯二获得新鲜评价的作品，前者61%，后者65%。
随后2004年的《后天》、2008年的《史前一万年》
、2009年的《2012》和2013年的《惊天危机》
，都是艾默里奇最擅长、也常见的大规模、多特效影片，也是他用了比同类其它电影更短时间、花了更少预算的条件下拍摄出来的。
《2012》
2013年以后，艾默里奇似乎陷入了瓶颈，《石墙》
赔得一败涂地，《独立日：卷土重来》
更是槽点多到让人不知所措。他的电影一向以恢弘的大场面著称，然而也因对话俗气、剧情程式化、科学历史方面不尽严谨、故事发展不合逻辑、角色深度不够等诸多方面被各种诟病。
换句话说，除了迈克尔·贝
，艾默里奇恐怕要是美国影评人们最不待见的导演了。
艾默里奇近年作品烂番茄新鲜度一览——没有一部片子是“鲜”的