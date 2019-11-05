



名副其实的中国“霹雳娇娃”

完美诠释女人率性真我





“特派天使”宋佳演唱《霹雳娇娃》主题曲 宋佳自出道以来凭借出色演技和豪爽的性格，一直备受观众喜爱，同时也塑造出很多不仅可御可甜，性感魅力造型多变，同时也率性自我，敢爱敢恨的经典女性角色，堪称中国的“霹雳娇娃”。谈到这首歌，宋佳表示非常喜欢，认为这首歌和电影一样都呈现了女孩力量的完美展现，“每个女孩都很美，每个女孩都了不起，每个女孩都应该好好爱自己”。





女孩们独立、自信散发出来的魅力无法阻挡，歌曲富有爆发力且旋律好听，唱这样的歌对于自己而言是一件非常过瘾的事。而首次“牵手”好莱坞时尚动作大片，产生的强烈化学反应惊艳全网，震撼人心的歌喉瞬间就征服了无数观众，让所有人更加期待这部充满女性魅力和酷飒真我的好莱坞时尚动作大片。





《霹雳娇娃》同名主题推广曲MV，一上线就凭借着细腻的歌词、另类的旋律，以及宋佳独特的声线和演唱，斩获无数好评。歌词也传递出了电影中“霹雳娇娃”在面对流言、质疑、困境时的勇敢与无畏，独特的女性魅力直击观众内心深处。MV中宋佳身着黑色皮衣搭配烈焰红唇亮相，黑色的神秘冷性下，隐藏着如火般的热情魅力。快速剪辑的眼神绝杀，强大气场令其成为当之无愧的“中国娇娃”。





和电影中的三大天使一样，力量与美丽在她们身上完美融合，彰显了新时代女性霸气果敢、独当一面的飒爽。







力量天使简与博斯利碰面





小K领衔打造年度时尚动作爽片

战斗天使集结拯救世界





电影《霹雳娇娃》讲述了三位实力与美貌兼具的天使特工应对全球危机，打击邪恶势力的故事。三位天使不仅将在电影中大显身手，尽显充满无限魅力的女性暴力美学，同时也上演着造型百变，充满诱惑的温柔杀机。





从干脆利落、拳拳到肉的生死肉搏，飞车极速狂飙的生死枪战，到各种制服诱惑的变装大秀，灯光璀璨纸醉金迷下的时尚热舞，以及自拍空间内大秀美腿性感自拍的无缝切换，这些场面将电影对于极致感官刺激的追求展现的淋漓尽致，让所有期待的影迷和观众集体肾上腺素飙升。







天使联盟靓丽养眼





作为一部以女性角色为主的好莱坞时尚动作大片，《霹雳娇娃》除了集结枪战、爆破、飙车、跳伞等各种经典的动作片元素，对女性魅力也进行全方位的展现和诠释，三位天使不仅轮番上演时尚变装大秀，大秀火辣热舞，拥有追求率性自我和敢爱敢恨的生活态度，也同样让人眼前一亮。





值得一提的是，该片将同步推出IMAX、中国巨幕版，观众届时将在超大银幕身临其境感受“天使联盟”对抗全球黑恶势力的惊险刺激，相信每一帧都会是颜值暴击和绝佳的视听体验。









天使联盟蓄势待发

电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），





诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演，国内正式定档11月15日，同步北美上映，不容错过。



