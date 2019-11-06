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电影《变化中的中国》定档11月22日

真实地展现了中国最普通的年轻一代职场人

2019-11-06 00:07:10 来源：Mtime时光网

祖国的壮美山河与人民的火热生活，二者交相辉映，相得益彰，这是这个片名的真正含义。


　　时光网讯　《变化中的中国·生活因你而火热》今日宣布正式定档11月22日。

　　年轻一代职场人面对工作中的压力和负面情绪如何排解？在忙碌中如何处理工作和家庭、人际关系的情感？你为何选择现在的生活，选择自己想要终身奋斗的职业和事业？是不是也曾经思考过这些问题，或曾经迷茫徘徊坚持？影片中的几位年轻人的真实表现让每个人感同身受，通过电影人物之镜人人可以照见自心，犹如亲历。

　　《变化中的中国·生活因你而火热》电影用平实的叙事风格，细腻、真实地展现了中国最普通的年轻一代职场人。他们当中有24小时在岗执勤的基层民警，有追逐拳王梦想的外卖小哥，有深受00后学生喜爱的新锐教师，有年轻的民营科研创业者，还有坚守边疆荒漠的石窟壁画修复者和为了照顾病患一天顾不上喝一口水的产科医生。 

　　据悉，在确定影片名时，片方经历了前所未有的无法割舍：电影为新中国献礼而诞生，展现了新中国七十年来，翻天覆地的变化，展现祖国不断进步的生机活力。可是，除了摩天大楼，壮美山河的展现之外，本影片动人心魄之处，恰恰在于它对一个国家的个体投入了关怀和敬意。年轻的，平凡的中国人，不仅代表着中国的未来，在他们的日常生活中，也处处体现着渴望与坚守。变化中的中国，不仅是楼宇和山河的变化，更是中国人火热生活的变化。祖国的壮美山河与人民的火热生活，二者交相辉映，相得益彰，这是这个片名的真正含义。

   编辑：汀

关键词： 变化中的中国
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变化中的中国·生活因你而火热 (2019)

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