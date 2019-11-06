05. 安迪瑟金斯有望新"蝙蝠侠"饰"阿福"













06.《决战中途岛》曝光复古角色海报









08.布拉德·皮特《星际探索》将于12月发行数字版









布拉德·皮特主演、詹姆斯·格雷执导的太空科幻片《星际探索》将于12月3日在数字平台上线，12月17日发行4K超清、蓝光、DVD。4K、蓝光等包含两段删除画面，其中一段是个尾声，即在正片结尾基础上还有一段结尾。 ​​​​

09.安吉丽娜朱莉登美国版《时尚芭莎》跨年刊















安吉丽娜·朱莉登上《时尚芭莎》跨年刊，写真造型多变，美丽又惊艳。









02.《攻壳机动队》导演新作曝光视觉图











《攻壳机动队》导演押井守担任原作、编剧、总导演的新作动画《ぶらどらぶ(VLAD LOVE)》曝光视觉图，将于2020年春季公开！据称这是一部讲述吸血鬼少女与女子高中生的欢快喜剧。







01.外媒曝“猎鹰”已秘密离婚？











据外媒，猎鹰扮演者安东尼·麦凯已经于去年和Sheletta Chapital秘密离婚。





俩人于2014年低调结婚。并于2017年末申请离婚诉讼，去年完成了离婚手续，直到现在才曝出来。目前并不清楚分手原因，但内部人士表示俩人是和平分手。据悉俩人共同育有四个孩子，他们会共同承担抚养权。往年阿毛参加重要首映礼活动都会带着Sheletta一起参加，但今年的《复仇者联盟4：终局之战》是他自己现身，目前安东尼·麦凯已经开始投入到《猎鹰与冬兵》拍摄中。

今年夏天，影片开始了前期制片工作，目前还未确定开拍日期，有可能会于今年年底或明年年初开始，影片将于2021年6月25日全美公映。