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时光早报:史皇"绝地战警3"新预告再耍宝

HBO年度宣传片划追剧重点 "小妇人"曝罗南浪漫片段

2019-11-06 07:51:34 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 威尔史密斯"绝地战警3"曝新中字预告



   　

中字剧场版预告

预告片中，威尔·史密斯马丁·劳伦斯继续一贯的插科打诨，两位警官经过这么多年看似还没升职，一直奋斗在与犯罪做斗争的第一线。马丁·劳伦斯胖了不少，而且变得更加话唠，还希望用言辞来感化罪犯，结果一拳就被打翻了。

　　有这两位警官在，迈阿密就不会是犯罪的温床，两人在打击罪恶方面是不遗余力。预告片中，各种枪战和飞车场面层出不穷，就是要用激烈的动作场面展现影片的荷尔蒙力量。影片定档2020年1月17日上映。
02. HBO曝光年度宣传片《我的天才女友》《西部世界》等剧回归

　　
　　

2020混剪

HBO今天发布2020年度预告片，首次揭开了多部新剧的神秘面纱，妮可·基德曼休·杰克曼马克·鲁法洛、裘德·洛、休·格兰特等电影大咖都有原创剧集，将于明年登陆HBO。

　　除了海量明星新剧集，红极一时的神剧《我的天才女友》、乔纳森·诺兰夫妇打造的烧脑科幻系列《西部世界》、蝉联艾美奖的黑色喜剧《巴里》等优质老剧也将在明年回归。
03. 《冰雪奇缘2》登《D23》封面 北美预售24小时刷新纪录




     《冰雪奇缘2》登上《D23》杂志封面，另外，北美开售24小时后，影片击败《玩具总动员4》同期表现，缔造动画电影预售新纪录。《冰雪奇缘2》将探索为什么艾莎具有超能力，而妹妹安娜没有，以及他们的父母在船沉后发生了什么。影片将于11月22日北美同步上映。

动画长片24小时预售成绩排行如下：
1.冰雪奇缘2
2.玩具总动员4
3.超人总动员2
4.海底总动员2
5.蜘蛛侠：平行宇宙
04. 《小妇人》曝光片段 甜茶罗南上演浪漫桥段

　　

小妇人正片片段

《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格执导的《小妇人》曝光正片片段！在戏中再次扮演情侣的蒂莫西·柴勒梅德和西尔莎·罗南上演浪漫桥段。

　　影片有着全明星阵容，由艾玛·沃森、西尔莎·罗南、佛罗伦斯·珀和伊莱扎·斯坎伦饰演四姐妹，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德饰演邻居劳瑞，另外梅丽尔·斯特里普和劳拉·邓恩也参演。本片根据同名文学名著改编，聚焦美国南北战争时期，马萨诸塞州一户普通人家四姐妹身上发生的故事。影片定档12月25日在北美上映。
05. 安迪瑟金斯有望新"蝙蝠侠"饰"阿福"


　　根据外媒Variety报道，马特·里夫斯执导的新《蝙蝠侠》单兵电影又添加了两位可能参演的卡司——安迪·瑟金斯有望出演管家“阿福”，而柯林·法瑞尔则有可能出演反派“企鹅人”。目前已经确定的卡司包括罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠，佐伊·克拉维兹饰演猫女，以及保罗·达诺饰演谜语人。

　　今年夏天，影片开始了前期制片工作，目前还未确定开拍日期，有可能会于今年年底或明年年初开始，影片将于2021年6月25日全美公映。
06.《决战中途岛》曝光复古角色海报





　　曾执导《2012》《后天》《独立日2》等片的罗兰·艾默里奇新作《决战中途岛》，曝光了复古风角色海报，《决战中途岛》改编自二战中途岛战役真实事件，讲述处于冲突中心的士兵和飞行员的英勇事迹。

07. 彼得杰克逊一战史诗《他们已不再变老》曝花絮

　　 

“鲜活再现”制作特辑

　　由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导，烂番茄好评率100%的高口碑史诗级战争纪录片《他们已不再变老》将于11月11日在全国艺联专线上映。


　　影片曝光“鲜活再现”版幕后制作特辑，彼得∙杰克逊亲身讲述百年前黑白残损史料如何变身成一部3D全彩大片。受损胶片历经补帧、曝光、上色、配音等一系列复杂精妙的修复程序，被首次呈现在大银幕上。
08.布拉德·皮特《星际探索》将于12月发行数字版


　　布拉德·皮特主演、詹姆斯·格雷执导的太空科幻片《星际探索》将于12月3日在数字平台上线，12月17日发行4K超清、蓝光、DVD。4K、蓝光等包含两段删除画面，其中一段是个尾声，即在正片结尾基础上还有一段结尾。 ​​​​
09.安吉丽娜朱莉登美国版《时尚芭莎》跨年刊





　　安吉丽娜·朱莉登上《时尚芭莎》跨年刊，写真造型多变，美丽又惊艳。


     11月5日，第32届东京国际电影节落下帷幕。电影学院老师王瑞凭借《白云之下》获得主竞赛单元最佳艺术贡献奖；林路迪、纪凌尘等出演的华语片《夏夜骑士》摘得亚洲未来单元最佳影片大奖。

　　章子怡作为今年的主评审团主席，总结发言道：“短短6天，我们感受到电影的文化性、艺术性、娱乐性、多样性。我们整个评选过程是充满挑战的。恭喜今晚所有的获奖者，愿电影艺术永远灿烂、不朽！” ​

第32届东京国际电影节主竞赛单元获奖名单：

东京电影节大奖：《叔叔》（丹麦）
评委会特别奖：《亚特兰蒂斯》（导演：瓦连京·瓦夏诺维奇）
最佳导演奖：赛义德·鲁斯塔伊（《650万吸毒者》
最佳女演员奖：娜迪亚·特列什科维奇（《只有野兽》
最佳男演员奖：纳维德·穆罕默德扎德（《650万吸毒者》
最佳艺术贡献奖：《白云之下》（导演：王瑞
最佳剧本：《喜剧 爱妻物语》（导演/编剧:足立绅
观众选择奖：《只有野兽》

亚洲未来单元：

最佳影片：《夏夜骑士》（中国）

终身成就奖：

02.《攻壳机动队》导演新作曝光视觉图



　　《攻壳机动队》导演押井守担任原作、编剧、总导演的新作动画《ぶらどらぶ(VLAD LOVE)》曝光视觉图，将于2020年春季公开！据称这是一部讲述吸血鬼少女与女子高中生的欢快喜剧。


01.外媒曝“猎鹰”已秘密离婚？



    　据外媒，猎鹰扮演者安东尼·麦凯已经于去年和Sheletta Chapital秘密离婚。

　　俩人于2014年低调结婚。并于2017年末申请离婚诉讼，去年完成了离婚手续，直到现在才曝出来。目前并不清楚分手原因，但内部人士表示俩人是和平分手。据悉俩人共同育有四个孩子，他们会共同承担抚养权。往年阿毛参加重要首映礼活动都会带着Sheletta一起参加，但今年的《复仇者联盟4：终局之战》是他自己现身，目前安东尼·麦凯已经开始投入到《猎鹰与冬兵》拍摄中。

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关键词： 绝地战警 小妇人 冰雪奇缘2
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