过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 威尔史密斯"绝地战警3"曝新中字预告
预告片中，威尔·史密斯
和马丁·劳伦斯
继续一贯的插科打诨，两位警官经过这么多年看似还没升职，一直奋斗在与犯罪做斗争的第一线。马丁·劳伦斯胖了不少，而且变得更加话唠，还希望用言辞来感化罪犯，结果一拳就被打翻了。
有这两位警官在，迈阿密就不会是犯罪的温床，两人在打击罪恶方面是不遗余力。预告片中，各种枪战和飞车场面层出不穷，就是要用激烈的动作场面展现影片的荷尔蒙力量。影片定档2020年1月17日上映。
02. HBO曝光年度宣传片《我的天才女友》《西部世界》等剧回归
03. 《冰雪奇缘2》登《D23》封面 北美预售24小时刷新纪录
《冰雪奇缘2》登上《D23》杂志封面，另外，北美开售24小时后，影片击败《玩具总动员4》同期表现，缔造动画电影预售新纪录。《冰雪奇缘2》将探索为什么艾莎具有超能力，而妹妹安娜没有，以及他们的父母在船沉后发生了什么。影片将于11月22日北美同步上映。
动画长片24小时预售成绩排行如下：
1.冰雪奇缘2
2.玩具总动员4
3.超人总动员2
4.海底总动员2
5.蜘蛛侠：平行宇宙
04. 《小妇人》曝光片段 甜茶罗南上演浪漫桥段
《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格执导的《小妇人》曝光正片片段！在戏中再次扮演情侣的蒂莫西·柴勒梅德和西尔莎·罗南上演浪漫桥段。
影片有着全明星阵容，由艾玛·沃森、西尔莎·罗南、佛罗伦斯·珀和伊莱扎·斯坎伦饰演四姐妹，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德饰演邻居劳瑞，另外梅丽尔·斯特里普和劳拉·邓恩也参演。本片根据同名文学名著改编，聚焦美国南北战争时期，马萨诸塞州一户普通人家四姐妹身上发生的故事。影片定档12月25日在北美上映。
05. 安迪瑟金斯有望新"蝙蝠侠"饰"阿福"
今年夏天，影片开始了前期制片工作，目前还未确定开拍日期，有可能会于今年年底或明年年初开始，影片将于2021年6月25日全美公映。
06.《决战中途岛》曝光复古角色海报
07. 彼得杰克逊一战史诗《他们已不再变老》曝花絮
由《指环王》
《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导，烂番茄好评率100%的高口碑史诗级战争纪录片《他们已不再变老》
将于11月11日在全国艺联专线上映。
影片曝光“鲜活再现”版幕后制作特辑，彼得∙杰克逊亲身讲述百年前黑白残损史料如何变身成一部3D全彩大片。受损胶片历经补帧、曝光、上色、配音等一系列复杂精妙的修复程序，被首次呈现在大银幕上。
08.布拉德·皮特《星际探索》将于12月发行数字版
布拉德·皮特主演、詹姆斯·格雷执导的太空科幻片《星际探索》将于12月3日在数字平台上线，12月17日发行4K超清、蓝光、DVD。4K、蓝光等包含两段删除画面，其中一段是个尾声，即在正片结尾基础上还有一段结尾。
09.安吉丽娜朱莉登美国版《时尚芭莎》跨年刊
安吉丽娜·朱莉登上《时尚芭莎》跨年刊，写真造型多变，美丽又惊艳。
11月5日，第32届东京国际电影节落下帷幕。电影学院老师王瑞
凭借《白云之下》
获得主竞赛单元最佳艺术贡献奖；林路迪、纪凌尘等出演的华语片《夏夜骑士》
摘得亚洲未来单元最佳影片大奖。
章子怡作为今年的主评审团主席，总结发言道：“短短6天，我们感受到电影的文化性、艺术性、娱乐性、多样性。我们整个评选过程是充满挑战的。恭喜今晚所有的获奖者，愿电影艺术永远灿烂、不朽！”
02.《攻壳机动队》导演新作曝光视觉图
《攻壳机动队》导演押井守担任原作、编剧、总导演的新作动画《ぶらどらぶ(VLAD LOVE)》曝光视觉图，将于2020年春季公开！据称这是一部讲述吸血鬼少女与女子高中生的欢快喜剧。
01.外媒曝“猎鹰”已秘密离婚？
据外媒，猎鹰扮演者安东尼·麦凯已经于去年和Sheletta Chapital秘密离婚。
俩人于2014年低调结婚。并于2017年末申请离婚诉讼，去年完成了离婚手续，直到现在才曝出来。目前并不清楚分手原因，但内部人士表示俩人是和平分手。据悉俩人共同育有四个孩子，他们会共同承担抚养权。往年阿毛参加重要首映礼活动都会带着Sheletta一起参加，但今年的《复仇者联盟4：终局之战》是他自己现身，目前安东尼·麦凯已经开始投入到《猎鹰与冬兵》拍摄中。