好莱坞战争巨制《决战中途岛》公布一组复古角色海报，瞬间穿越回到40年代的美国。





终极预告 服装设计师马里奥·达维尼翁与服装顾问哈伦·格伦透露，为争取最大程度还原当时的真实情景，两人从历史图片入手调查，并以此获取灵感，“我们花了几个月的时间深入挖掘所有角色，了解他们所做的事和穿着，根据场景的不同，你会在片中看到不同系列的海军服装。”





《决战中途岛》坚决以史实为依据，确保影片每个细节都尽可能真实。不仅服装逼真还原了当时人物的真实情况，部分道具场景更是做到了博物馆级别的还原。为真实再现二战情形，电影开拍前，美术指导柯克·M·彼得鲁切利曾前往华盛顿特区的海军资料馆和国家资料馆查阅大量二战时期的文字和影像，并向大量专家调研，最终呈现出电影中的震撼效果。









美术指导表示：“所有这些场景都是按原始设计进行复原，飞行甲板尺寸分毫不差，尤其是已经消失的蹂躏者式轰炸机，我们查阅了各类模型和我们所能找到的任何文字或文献，最终按照博物馆品级将它建造完成。”导演艾默里奇也表示：“影片中所有的人物都是有现实原型的，所以我们要争取最大程度的去还原真实，以此纪念这些伟大的勇士们。”









电影《决战中途岛》由好莱坞知名导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演，影片将会有中国巨幕、杜比VISION、杜比全景声、DTSX临境音等多种版本与观众见面，并将于11月8日全国公映，现已全面开启预售。

编辑：Joker