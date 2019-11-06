动画《萌宠特工队》特工海报酷炫来袭，海报公开了特工队在高空中的危机一刻，突显出电影的动作及冒险元素。





今日官方曝光了一张“特工版海报”，通过惊险画面和红蓝两色展现萌宠特工队的独特魅力。海报公开了特工队在高空中的危机一刻，突显出电影的动作及冒险元素。





画面上猫咪单手“挂”在由看门狗独自操控的红色飞机上，灰驴和公鸡两人因为急剧上升的冲击力在座位上同时后仰。而在画面上方，保罗舅舅搭乘“特制飞行器”用让人捉摸不透的表情望向飞机上的特工小队。





“特工版海报”充分且准确地确立了鲜明饱满的角色形象，养尊处优但热爱冒险的猫咪、风度翩翩又优柔寡断的公鸡、讨厌人类但向往自由的看门狗、性格开朗且怀揣梦想的灰驴。四个角色迥异又和谐地组成一支特工队伍，产生奇妙的化学反应的同时，他们又将会带来怎样的精彩对撞，引发众人好奇。









此后，兄弟两人一直投身于动画事业，凭借画风独特萌动十足的特点，创造了多部优秀的动画作品。所以兄弟俩精心打造的这部《萌宠特工队》，在延续了一贯优质的制作水平，又做出了符合时代的全新尝试。

《萌宠特工队》将于11月15日上映

编辑：隐饮