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动画《萌宠特工队》特工海报首曝光

奥斯卡获奖导演匠心之作 萌宠化身高级特工

2019-11-06 09:34:01 来源：Mtime时光网

动画《萌宠特工队》特工海报酷炫来袭，海报公开了特工队在高空中的危机一刻，突显出电影的动作及冒险元素。
       

《萌宠特工队》海报

时光网讯 由第62届奥斯卡金像奖最佳动画短片获奖导演沃尔夫冈·劳恩斯坦、克里斯托弗·劳恩斯坦兄弟共同执导的动画电影《萌宠特工队》，即将于11月15日登陆全国院线。官方于今日释出“特工版海报”，四个萌宠化身高级特工，处处透露着不寻常的讯息，预示着一场智慧与勇气并存的冒险即将开启！

       今日官方曝光了一张“特工版海报”，通过惊险画面和红蓝两色展现萌宠特工队的独特魅力。海报公开了特工队在高空中的危机一刻，突显出电影的动作及冒险元素。

       画面上猫咪单手“挂”在由看门狗独自操控的红色飞机上，灰驴和公鸡两人因为急剧上升的冲击力在座位上同时后仰。而在画面上方，保罗舅舅搭乘“特制飞行器”用让人捉摸不透的表情望向飞机上的特工小队。

       “特工版海报”充分且准确地确立了鲜明饱满的角色形象，养尊处优但热爱冒险的猫咪、风度翩翩又优柔寡断的公鸡、讨厌人类但向往自由的看门狗、性格开朗且怀揣梦想的灰驴。四个角色迥异又和谐地组成一支特工队伍，产生奇妙的化学反应的同时，他们又将会带来怎样的精彩对撞，引发众人好奇。

       《萌宠特工队》能有如此亮眼的表现，这都要归功于主创团队的独具匠心。据了解，本片导演沃尔夫冈·劳恩斯坦和克里斯托弗·劳恩斯坦是一对双胞胎兄弟，其执导的作品《平衡》曾斩获第62届奥斯卡最佳动画短片奖。

       此后，兄弟两人一直投身于动画事业，凭借画风独特萌动十足的特点，创造了多部优秀的动画作品。所以兄弟俩精心打造的这部《萌宠特工队》，在延续了一贯优质的制作水平，又做出了符合时代的全新尝试。
        
       《萌宠特工队》将于11月15日上映

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 萌宠特工队
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