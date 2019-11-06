《宠物联盟》于今日公布“快出发”版终极预告。预告片中，在人类被从城市中驱逐之后，一群原本骄纵浮夸的小宠物在流浪狗罗杰的带领下，与机器人展开了一场场惊险搏斗。





《宠物联盟》讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城平静的故事。













在此次曝光的“快出发”版终极预告中，在未来之城突遭变故，人类全部被驱逐之时，原本娇生惯养的小宠物们却鼓起了勇气，在流浪狗罗杰的带领下，组成“宠物联盟”，踏上了一条危机四伏的回家路，而支撑着他们的除了朋友们的肩膀，还有对主人的思念和对家的渴望。





在机器人占领整个城市之后，小宠物们的选择和惊慌失措四散奔逃的人类形成了鲜明的对比：他们肩并着肩一同前行，好像只要有伙伴的地方，身上就有用不尽的力量和勇气，只要是通往家的路，哪怕再多的艰险也无法将他们阻挡。





而小宠物们在经历这一切后，各自也发生了翻天覆地的变化：曾经习惯于独来独往的“大盗”罗杰，在友情面前也渐渐的卸下了心防，从开始连一个拥抱都抗拒不已，到后来可以牵起伙伴的手，共跳一支舞；做事畏畏缩缩，喜欢对所有事情说不的哈巴狗沃尔特化身滑板高手，像一名骑士一样在机器人大军的围追堵截中左冲右突；胆小的小猫贝儿也愿意为了保护同伴替身而出，卷毛狗罗纳尔多原本只是拿来炫耀的六块腹肌，同样也能为朋友的头顶撑起一片安全的天空来。





编辑：hello王小羊