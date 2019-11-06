《大约在冬季》发布魏大勋"暖男"角色特辑，魏大勋、马思纯还有编剧饶雪漫，为大家解读和分享了于枫一角如磐石般温柔而坚定的爱。









电影《大约在冬季》讲述了一段跨越30年的情感历程。此次公布的特辑中，紧紧围绕着于枫（魏大勋饰）对安然（马思纯饰）的感情一一展开。魏大勋坦言于枫是一个“非常非常暖的人”，他最难忘的一个场景是在工体下着雪的夜晚，于枫在等看完演唱会的安然出来，为她戴上保暖的帽子，但是说自己是路过。于枫就是这样一个默默守护在安然身边的知己，给你最好的照顾和陪伴，却从不打扰你的存在。





对于于枫一角可能会被贴上“备胎”标签的看法，编剧饶雪漫表示“他有他的机智和勇敢，他对自己的爱情有自己可以掌控的部分”。透过此角色特辑看到，在一场戏里，安然扔掉手机之后说“旧的不去新的不来”，于枫马上问一句“那我算旧的还是算新的”，饶雪漫评价此角色非常幽默，不是想象中的书呆子。对此，魏大勋也表示，男孩喜欢女孩的过程中，自己判定值不值得最重要。





11月15日，电影《大约在冬季》向大家讲述这段单纯而又真挚的情感故事。