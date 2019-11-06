从《白日焰火》到《南方车站的聚会》，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级。





细数电影《南方车站的聚会》的幕后阵容，除了金熊奖得主、导演刁亦男外，更有超强实力班底加盟：与刁亦男合作多年的摄影指导董劲松，日前也凭借《南方车站的聚会》斩获第40届国际电影摄影师电影节银摄影机大奖；美术指导刘强曾凭《白日焰火》获最佳美术设计奖；而灯光指导黄志明参与过《花样年华》等经典作品，堪称王家卫“御用”灯光师。













从《白日焰火》到《南方车站的聚会》，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级：“在中国的三线城市，这种景观比比皆是。我们就像灯光考古学者，小心翼翼地扫掉空气中的灰尘，尽量使光影保持原貌。那些闪动的霓虹灯符合城市边缘黑夜的气氛，和《白日焰火》的哈尔滨是一样的。”





据悉，电影《南方车站的聚会》拍摄期长达5个月，全程使用顺拍方式，夜景戏更达到了百分之八十。在有限的拍摄时间内，剧组不但在灯光布景上下足了功夫，也在大场面群戏的拍摄上坚守着极高标准：摄影指导董劲松给予了导演无条件支持，“协助他（导演）把他想要的东西呈现出来”；而“五岔路口”的灯光布置，连资深灯光师黄志明都坦言“是一个挑战”；导演对“小偷大会”等复杂场景的调度，更令胡歌感慨“十分厉害”。





正是这样的坚守，剧组才得以打造了一个极具沉浸感的空间布景，正如导演刁亦男所说：“我除了想给观众一个故事以外，还想给观众一个世界。”电影将于12月6日贺岁档全国公映。





编辑：hello王小羊