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导演刁亦男率“灯光考古者”光影造梦

电影《南方车站的聚会》发制作特辑

2019-11-06 11:02:36 来源：Mtime时光网

从《白日焰火》到《南方车站的聚会》，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级。

“光影指南”特辑

　　时光网讯   日前，电影《南方车站的聚会》发布特辑“光影指南”，首度曝光电影视听体验背后的制作细节。导演刁亦男继金熊奖获奖作品《白日焰火》后再度发力，携摄影指导董劲松、美术指导刘强、灯光指导黄志明等超强幕后班底，化身“灯光考古者”，通过对大量夜景及大场面群戏的复杂调度，打造出一个前所未见的冒险世界，也完成了一次对中国式犯罪类型片的全新尝试。

　　细数电影《南方车站的聚会》的幕后阵容，除了金熊奖得主、导演刁亦男外，更有超强实力班底加盟：与刁亦男合作多年的摄影指导董劲松，日前也凭借《南方车站的聚会》斩获第40届国际电影摄影师电影节银摄影机大奖；美术指导刘强曾凭《白日焰火》获最佳美术设计奖；而灯光指导黄志明参与过《花样年华》等经典作品，堪称王家卫“御用”灯光师。




　　从《白日焰火》到《南方车站的聚会》，刁亦男对本土语境下犯罪类型片的尝试也一直在进化升级：“在中国的三线城市，这种景观比比皆是。我们就像灯光考古学者，小心翼翼地扫掉空气中的灰尘，尽量使光影保持原貌。那些闪动的霓虹灯符合城市边缘黑夜的气氛，和《白日焰火》的哈尔滨是一样的。”

　　据悉，电影《南方车站的聚会》拍摄期长达5个月，全程使用顺拍方式，夜景戏更达到了百分之八十。在有限的拍摄时间内，剧组不但在灯光布景上下足了功夫，也在大场面群戏的拍摄上坚守着极高标准：摄影指导董劲松给予了导演无条件支持，“协助他（导演）把他想要的东西呈现出来”；而“五岔路口”的灯光布置，连资深灯光师黄志明都坦言“是一个挑战”；导演对“小偷大会”等复杂场景的调度，更令胡歌感慨“十分厉害”。

　　正是这样的坚守，剧组才得以打造了一个极具沉浸感的空间布景，正如导演刁亦男所说：“我除了想给观众一个故事以外，还想给观众一个世界。”电影将于12月6日贺岁档全国公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会 特辑
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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

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刁亦男

刁亦男

Yinan Diao

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 艺术指导

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