《小妇人》原片片段曝光，罗南与“甜茶”亲密热舞，影片古典感十足的精致画风，令人十分期待。





《小妇人》海报 在此次曝光的原片片段中，西尔莎·罗南饰演的Jo与“甜茶” 蒂莫西·查拉梅饰演的Laurie产生了一段逗趣互动，氛围轻松幽默。“甜茶”以一袭帅气正装亮相，盛情邀请罗南共舞。而罗南无奈抱怨：“我烫坏了我的裙子，梅格让我不要乱动，这样大家都看不出来了。”短短几个镜头，便生动展现了属于少女的小情绪，更从侧面表现了女主角乔所面临的严格成长环境。





随后二人伴随着欢快音乐肆意起舞，青春气息十足。活泼的肢体动作及面部表情极具感染力，生动传递了小情侣间的欢乐氛围，也让人更加期待看到这对CP间的动人故事。





值得一提的是，这也是罗南与“甜茶”第二次组成银幕情侣。在《伯德小姐》中，二人演过一对有着短暂恋情的青春期爱人，少男少女面对感情的状态笑中带泪。在戏外，罗南与“甜茶”也是风头正劲的“神仙姐弟”。





西尔莎·罗南13岁便凭借《赎罪》提名奥斯卡女配角，近几年更因出演《布鲁克林》、《伯德小姐》接连获得奥斯卡、金球奖提名，被誉为“天才少女”。蒂莫西·查拉梅以《请以你的名字呼唤我》火遍全球，这部影片也为他带来了包括奥斯卡、金球奖、英国电影学院奖在内的多项大奖提名。





电影《小妇人》已定档12月25日圣诞节北美公映。