网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

高甜！罗南“甜茶”亲密热舞青春十足

《小妇人》首曝片段 《伯德小姐》导演新作

2019-11-06 11:21:02 来源：Mtime时光网

《小妇人》原片片段曝光，罗南与“甜茶”亲密热舞，影片古典感十足的精致画风，令人十分期待。
       时光网讯格蕾塔·葛韦格改编并执导的电影《小妇人》，今日首度曝光了一支电影原片片段。西尔莎·罗南、蒂莫西·查拉梅牵手热舞，欢乐甜蜜的氛围溢出屏幕。恍如油画质感的画面，更体现了影片古典感十足的精致画风，引发期待。电影《小妇人》改编自风靡全球的同名小说，将于12月25日圣诞节北美温暖上映。

       

《小妇人》海报

在此次曝光的原片片段中，西尔莎·罗南饰演的Jo与“甜茶” 蒂莫西·查拉梅饰演的Laurie产生了一段逗趣互动，氛围轻松幽默。“甜茶”以一袭帅气正装亮相，盛情邀请罗南共舞。而罗南无奈抱怨：“我烫坏了我的裙子，梅格让我不要乱动，这样大家都看不出来了。”短短几个镜头，便生动展现了属于少女的小情绪，更从侧面表现了女主角乔所面临的严格成长环境。

       随后二人伴随着欢快音乐肆意起舞，青春气息十足。活泼的肢体动作及面部表情极具感染力，生动传递了小情侣间的欢乐氛围，也让人更加期待看到这对CP间的动人故事。

       值得一提的是，这也是罗南与“甜茶”第二次组成银幕情侣。在《伯德小姐》中，二人演过一对有着短暂恋情的青春期爱人，少男少女面对感情的状态笑中带泪。在戏外，罗南与“甜茶”也是风头正劲的“神仙姐弟”。

       西尔莎·罗南13岁便凭借《赎罪》提名奥斯卡女配角，近几年更因出演《布鲁克林》、《伯德小姐》接连获得奥斯卡、金球奖提名，被誉为“天才少女”。蒂莫西·查拉梅以《请以你的名字呼唤我》火遍全球，这部影片也为他带来了包括奥斯卡、金球奖、英国电影学院奖在内的多项大奖提名。

       电影《小妇人》已定档12月25日圣诞节北美公映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小妇人
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

小妇人

小妇人 (2019)

0.0

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
2

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..
3

2019万圣节哪位娱乐明星Cosplay最牛？

周杰伦变身胡迪 抖森和考克斯互换身份

16
你最喜欢哪位明星的万圣节装扮？
4

“男神”基努·里维斯的现女友曝光？

女方为46岁艺术家 与基努相识多年

4
Alexandra Grant是一位46岁的艺术家（基努·里维斯今年5..
5

今年万圣节的装扮冠军诞生了！

超模Anok Yai强势cos暴风女，还原度100%

7
虽然参赛明星很多，今年的装扮冠军应该是她的了。

查看更多