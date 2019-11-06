《三体》三部小说合计超过80万字，内容太过于深邃和庞杂，而且刘慈欣刻意模糊了正邪的边界，书中没有绝对意义的好人和坏人。





《三体》小说共分为三部，是中国最负盛名的科幻小说之一，原著内容讲述了外星生命“三体”接收到了地球发来的讯号，三体人的星球已经不适宜生存，他们要奔赴地球。但是三体人的科技远超地球人，三体人来到地球可不是移民，他们是来侵占地球。地球人也曾尝试组织庞大的宇宙舰队反攻，但是三体人仅仅派出一个侦察机就轻易捣毁了这支庞大的地球宇宙舰队，实力相差悬殊。





所幸的是，三体人的星球距离地球实在太过遥远，要航行数百年才能达到，所以，人类的故事还能延续数百年……





《三体》三部小说合计超过80万字，内容太过于深邃和庞杂，而且刘慈欣刻意模糊了正邪的边界，书中没有绝对意义的好人和坏人。地球人中间甚至还有三体人的拥护者，他们渴望三体人来到地球，三体人还没到，地球人内部已经开始出现纷争。









好莱坞都曾接触过《三体》版权方，不过刘慈欣表示：“《三体》没有那么明显的正邪之分，对于好莱坞电影而言，这比较反传统了。”





这次《三体》改编成漫画，如果是三部小说都绘制完成，那也是一件大工程。











作者：崔汀 编辑：汀