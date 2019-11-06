《天气之子》IMAX海报

一同释出的片花中，唯美细腻的画风和浪漫动人的氛围已然带给观众扑面而来的清新美好。而在IMAX影院欣赏由新海诚团队精心打造的壁纸级画面，将更加美不胜收。在 IMAX DMR 数字原底翻版技术的逐帧强化下，无论是连绵暴雨下的东京街头，雨中独行的少年，还是雨过天晴后的淡淡水光，从繁华都市到云上世界将让观众通过纤毫毕至的IMAX大银幕全方位的沉浸在高清、高亮、高饱和度的蓝绿色调里和一波三折的浪漫爱情中。