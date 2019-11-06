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《天气之子》导演新海诚IMAX特辑

画风唯美细腻 IMAX带来更触手可及的感动

2019-11-06 11:13:46 来源：Mtime时光网

导演在采访中向观众细腻解读IMAX的视觉质感，此次《天气之子》作为首部在中国IMAX上映的首部日本动画电影，为国内影迷提供了全新升级的视听体验。

《天气之子》IMAX导演特辑

　　奇幻爱情动画《天气之子》已于11月1日浪漫登陆全国约650家IMAX影院，目前，影片票房已突破1.7亿，IMAX版本被观众们赞为“画质狂魔”新海诚的最佳打开方式。今日，IMAX发布导演新海诚专属特辑，导演在采访中向观众细腻解读IMAX的视觉质感，更邀请中国观众走进IMAX影院，欣赏这部首登中国内地IMAX影院的日本动画电影。

　　《天气之子》的导演新海诚是近年来强势崛起的日本电影人，其上部作品《你的名字》曾连破日本电影票房纪录，引进内地后也创下日本电影在华票房新高。此次《天气之子》作为首部在中国IMAX上映的首部日本动画电影，为国内影迷提供了全新升级的视听体验。导演新海诚在接受采访时表示：“《天气之子》中有很多下雨的场面，比如下雨的东京，天空中洒下一束光，类似的画面有很多，看IMAX版时，那些垂下的光束，尤其是远处，能看到空中闪闪发光的雨滴，IMAX能将它们清晰呈现，能在银幕上看到这样的细节，真是令人吃惊。比起IMAX的技术说明，亲眼见证IMAX的清晰度和真实感，那种触手可及的感觉，更令人感动。”

《天气之子》IMAX海报

　　一同释出的片花中，唯美细腻的画风和浪漫动人的氛围已然带给观众扑面而来的清新美好。而在IMAX影院欣赏由新海诚团队精心打造的壁纸级画面，将更加美不胜收。在 IMAX DMR 数字原底翻版技术的逐帧强化下，无论是连绵暴雨下的东京街头，雨中独行的少年，还是雨过天晴后的淡淡水光，从繁华都市到云上世界将让观众通过纤毫毕至的IMAX大银幕全方位的沉浸在高清、高亮、高饱和度的蓝绿色调里和一波三折的浪漫爱情中。

   编辑：边界

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