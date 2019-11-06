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对战大蛇!"喜羊羊之父"推新作《红松鼠米高》

中国首部数字水墨动画发预告 预计2020上映

2019-11-06 16:44:54 来源：Mtime时光网

相较于一般动画，数字水墨动画《红松鼠米高》的制作成本高、耗时长，难度系数高。据悉，电影按12帧/秒来计算，一部90分钟的电影，共需绘出64800幅水墨作品。
　　时光网讯  日前，由卢永强监制的中国首部数字水墨动画《红松鼠米高》发布首支预告片，并亮相中国国际进口博览会（简称“上海进博会”）。作为“喜羊羊与灰太狼”的创始人、被称为“喜羊羊之父”的卢永强的新作，《红松鼠米高》受到关注。

　　《红松鼠米高》围绕红松鼠米高一家展开。爸爸萝卜高每天以捉迷藏的游戏方式来让小米高学习各式求生本领。然而有一天，爸爸失踪了。难道这是爸爸新设的一个“大迷藏”？为此小米高决心在松林里开始了“爸爸的迷藏”游戏……催人泪下的父子情、对成长话题的探讨以及冒险、热血、搞笑等元素融入其中。

　　谈及电影制作的初衷，卢永强表示：“做水墨电影是我多年的心愿，我想让世界领略中华水墨之美，也想让更多人认识中国的水墨动画。”目前电影和同名TV动画正在制作中，电影拟定2020年上映。






　　据卢永强透露，电影取材真实故事，剧本前后经过6年打磨。此前曾成功塑造“喜羊羊”和“灰太狼”形象的卢永强，此番新作选取了红松鼠一家为主角。“其他动物的动漫角色太多了，但我发现松鼠的动画形象则相对较少，松鼠小巧玲珑、机灵勤快又身手敏捷，十分讨喜。”事实上，卢永强选取松鼠形象还有更深层的原因，外国人对松鼠的喜爱，在一定程度上或更利于电影走出国门。

　　电影还增设了多场超燃的打斗场面，如米高和孙辣汤（猴子，角色名）对战大蛇的场景，米高一众人battle大Boss等。

　　据了解，卢永强拟定制作耗费3年、斥资8千万来完成《红松鼠米高》，并亲自参与如故事大纲、人物设定、剧本分镜、后期制作等每一个环节。相较于一般动画，数字水墨动画《红松鼠米高》的制作成本高、耗时长，难度系数高。据悉，电影按12帧/秒来计算，一部90分钟的电影，共需绘出64800幅水墨作品。

   编辑：hello王小羊

关键词： 红松鼠米高 预告
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卢永强

卢永强

Wing-Keung Lo

职业：制作人 | 编剧

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