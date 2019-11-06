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2019年11月4日，中国电影基金会、中共济南市委宣传部、济南市文化和旅游局主办，中国电影基金会吴天明
青年电影专项基金承办，岁月如织影业 、济南广播电视台协办的2019中国济南吴天明青年电影高峰会之“映见时代——致敬现实主义经典电影”主题影展开幕仪式在济南举行。
4日下午2：00，“映见时代——致敬现实主义电影”主题展映开幕，济南市委常委、宣传部部长杨峰致辞。杨峰说，吴天明青年电影高峰会是电影人的盛会，是文化人的盛会，也是文艺繁荣的盛会。他指出，高峰会在济南举办，为青年电影人才成长搭建公益服务和培育的平台，这是年轻蓬勃的基金会与历史文化名城济南的一次碰撞，是历史与现实的一场交融，期待青年电影人的种子，深深扎根济南的土壤，展现全新的力量。电影是文化重要的承载，也是最好的传播平台，是活跃人民生活的重要形式，也是深植核心价值观的重要工具。
近年来，济南市委市政府高度重视电影产业发展，大力实施影视产业崛起工程，在华谊兄弟电影城（济南）、“星工坊”特色影视园区等基础上，加快推进山东广电“星动小镇”影视产业园等项目建设。截至目前，济南拥有影视制作企业200余家，占全省总数三分之一多，全市影视文化产业呈现出蓬勃发展的良好局面。这次高峰会的举办，必将进一步提升济南在中国电影界的地位，对于推动电影人才培养基地形成，促进影视文化与旅游相结合，打造体验式、互动式、电影、演艺相互渗透的文化旅游产业，扩大济南的国际影响力和知名度，将产生重大而深远的影响。
中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明、策展人吴冠平、山东师范大学党委书记商志晓、鲁信影城总经理杨列朋等嘉宾分别致辞，并为高峰会送上美好祝愿。
开幕仪式后，吴天明导演的影片《人生》
作为开幕影片在山东师范大学进行了放映。吴天明祖籍山东济南莱芜区，作为中国第四代导演的代表人物，他拍摄了诸多现实主义经典影片，如《人生》《老井》《变脸》等。高峰会首次举办主题电影展映活动，正是向以吴天明导演为代表的致力于现实主义题材创作的电影人致敬。开幕影片《人生》让吴天明的作品荣归故里，更是引发山东济南父老乡亲巨大的观影热情。映后，策展人——北京电影学院中国电影文化研究院执行院长、博士生导师吴冠平和《人生》的女主角吴玉芳与观众进行了现场交流，回答了影迷的热烈提问，并接受了媒体的现场采访。
此次主题展映精选8部国产现实主义电影经典作品，分别是《人生》《本命年》《背靠背，脸对脸》《三峡好人》《万箭穿心》《我不是药神》《地久天长》《春江水暖》，于11月4日—11月7日分别在山师大长清湖校区和鲁信影城泺源大街店展映。这些作品展现了不同时代的中国人，在时代当下鲜活深刻的生存状态，也体现了不同时期现实主义电影创作的风格变化。
影展同时，高峰会还有青年导演项目融创会、主题论坛、表演创作讲堂等内容，并对有潜力的电影项目进行奖励、扶持和推介，组织资方进行洽谈对接，为青年电影人才成长搭建公益服务和培育的平台。
编辑：汀