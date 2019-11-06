影展同时，高峰会还有青年导演项目融创会、主题论坛、表演创作讲堂等内容，并对有潜力的电影项目进行奖励、扶持和推介，组织资方进行洽谈对接，为青年电影人才成长搭建公益服务和培育的平台。







4日下午2：00，“映见时代——致敬现实主义电影”主题展映开幕，济南市委常委、宣传部部长杨峰致辞。杨峰说，吴天明青年电影高峰会是电影人的盛会，是文化人的盛会，也是文艺繁荣的盛会。他指出，高峰会在济南举办，为青年电影人才成长搭建公益服务和培育的平台，这是年轻蓬勃的基金会与历史文化名城济南的一次碰撞，是历史与现实的一场交融，期待青年电影人的种子，深深扎根济南的土壤，展现全新的力量。电影是文化重要的承载，也是最好的传播平台，是活跃人民生活的重要形式，也是深植核心价值观的重要工具。





近年来，济南市委市政府高度重视电影产业发展，大力实施影视产业崛起工程，在华谊兄弟电影城（济南）、“星工坊”特色影视园区等基础上，加快推进山东广电“星动小镇”影视产业园等项目建设。截至目前，济南拥有影视制作企业200余家，占全省总数三分之一多，全市影视文化产业呈现出蓬勃发展的良好局面。这次高峰会的举办，必将进一步提升济南在中国电影界的地位，对于推动电影人才培养基地形成，促进影视文化与旅游相结合，打造体验式、互动式、电影、演艺相互渗透的文化旅游产业，扩大济南的国际影响力和知名度，将产生重大而深远的影响。





中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明、策展人吴冠平、山东师范大学党委书记商志晓、鲁信影城总经理杨列朋等嘉宾分别致辞，并为高峰会送上美好祝愿。









此次主题展映精选8部国产现实主义电影经典作品，分别是《人生》《本命年》《背靠背，脸对脸》《三峡好人》《万箭穿心》《我不是药神》《地久天长》《春江水暖》，于11月4日—11月7日分别在山师大长清湖校区和鲁信影城泺源大街店展映。这些作品展现了不同时代的中国人，在时代当下鲜活深刻的生存状态，也体现了不同时期现实主义电影创作的风格变化。





影展同时，高峰会还有青年导演项目融创会、主题论坛、表演创作讲堂等内容，并对有潜力的电影项目进行奖励、扶持和推介，组织资方进行洽谈对接，为青年电影人才成长搭建公益服务和培育的平台。

编辑：汀