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向太评价现实生活中的儿子也“傻不拉叽”的，跟片中的男主角鲁虎很像，她还揭秘了向佐童年曾经偷偷捐款的“憨萌”往事。郭碧婷则被抛来刁钻问题——向佐和鲁虎谁的魅力值更高？她回答：“电影里太壮，现在他又太瘦了，中和一点可能会更好。”向太和郭碧婷现场非常亲密，向太更全程紧搂儿媳，喜爱程度可见一斑。









