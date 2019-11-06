去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.汤姆哈迪自曝"毒液大战屠杀"概念图片
由安迪·瑟金斯
执导，汤姆·哈迪
回归主演的《毒液2》
今年11月18日伦敦开机，近日汤姆·哈迪在社交媒体分享了几张幕后照，既有自己积极健身的照片，也有“毒液大战屠杀”的概念图，不过这图片看起来有点萌。《毒液2》将于明年10月2日北美上映。
毒液大战屠杀
除了伍迪·哈里森
扮演的反派屠杀外，《毒液2》
还增加了娜奥米·哈里斯出演的尖叫，这个角色和屠杀是一对情侣，两人将成为毒液的最强对手。
02.《极速车王》好莱坞首映现场直击
克里斯蒂安·贝尔
与马特·达蒙
联合主演的赛车剧情片《极速车王》
在美国举行盛大首映，主创悉数亮相红毯并接受了时光网的采访。
影片导演詹姆斯·曼高德（《金刚狼３》
）透露，《极速车王》不仅是一部赛车电影，更是关于友谊的故事，在工作之中结交伙伴的故事。他称赞两位男主角之间擦碰的美妙火花，点评马特·达蒙非常佛系内敛，而克里斯蒂安·贝尔爆烈如烟火。
《极速车王》改编自纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒耐力赛》，讲述了亨利·福特二世、天才企业家李·艾柯卡和赛车冠军肯·迈尔斯、工程师卡罗尔·谢尔比一起经营福特公司，制造梦幻跑车福特GT40，并最终成为第一支勒芒耐力赛冠军的美国车队的故事。
01.刘慈欣：《上海堡垒》可能是低评分受害者
科幻作家、编剧刘慈欣
近日在接受电视访谈的时候谈到了《上海堡垒》，他对于《上海堡垒》
在网络上被打低分表示不解，他说：“《上海堡垒》是一部很正常的科幻片，没有网络上说得那样不堪，网络的负反馈，分越低就越往低了打，不太正常的一种导向，我觉得它可能是一个受害者。”
刘慈欣进一步阐述道：“没有一个艺术门类会因为一部作品就诞生了，也不会因为一部作品就死亡了。我们需要大量像《流浪地球》
和《上海堡垒》这样的电影出现，需要大量的尝试，才能积累起经验来，才能把我们整个的产业带动。”
02.金牌配角程思寒逝世 曾出演《西游降魔篇》
11月6日早间，中国内地演员程思寒
因心梗抢救无效逝世，终年58岁。他的家属通过程思寒的微信朋友圈发布了讣告，并告知亲友，定于11月8日在江苏省宜兴市出殡。
1986年，25岁的程思寒考入哈尔滨师大艺术学院，专修工艺美术设计。1990年代，程思寒当起了北漂，从龙套演员做起，出演过电视剧《武林外史》金不换、《风云争霸》食为天、《风云雄霸天下》
第三猪皇、《小鱼儿与花无缺》
李大嘴、《水浒传》笑面虎朱富等等角色，
他近期被观众熟悉的角色是《西游降魔篇》
中的玄奘师父。虽然他的角色都不是主角，但每次出场都能给观众留下深刻印象，印证了那句只有小演员，没有小角色的名言。
03.向太郭碧婷助阵向佐《我的拳王男友》首映
向太评价现实生活中的儿子也“傻不拉叽”的，跟片中的男主角鲁虎很像，她还揭秘了向佐童年曾经偷偷捐款的“憨萌”往事。郭碧婷则被抛来刁钻问题——向佐和鲁虎谁的魅力值更高？她回答：“电影里太壮，现在他又太瘦了，中和一点可能会更好。”向太和郭碧婷现场非常亲密，向太更全程紧搂儿媳，喜爱程度可见一斑。
01.日本蜘蛛侠将现身"蜘蛛侠：平行宇宙2"
《日本蜘蛛侠》
（スパイダーマン）是1978年5月17日～1979年3月14日期间，在东京电视台播出的特摄剧集，全41集（首播时时追加重播了两集）。当时东映向美国漫威漫画申请了角色的使用版权。
01.文淇新写真曝光 造型大玩复古风
近日，演员文淇
为《尼龙》杂志拍摄的一组新写真曝光，造型大玩复古风，时而鬼马俏皮，时而活泼可爱，16岁的她在镜头前灵气四溢。