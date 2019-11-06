为庆祝澳门特别行政区成立 20 周年，本届影展新增“20 周年澳门特别展映”单元





影展筹备委员会副主席周焯华和影展大使刘嘉玲







第四届澳门国际影展将由奥斯卡大热影片，刚于今年多伦多影展摘得最高荣誉“观众票选大奖”，导演塔伊加·维迪提（Taika WAITITI）与“黑寡妇” 斯嘉丽·约翰逊（Scarlett JOHANSSON）联袂主演的电影《乔乔兔》（JOJO RABBIT）重磅开幕。





出席记者招待会的嘉宾包括澳门特别行政区政府旅游局局长暨影展筹备委员会主席文绮华女士、影展艺术总监麦克．古瑞吉（Mr. Mike GOODRIDGE）、澳门影视制作文化协会会长暨影展筹备委员会副主席周焯华、影展经理郑碧雪女士等。影展大使由三位国际影坛享誉盛名的资深电影工作者担任，包括印度导演兼监制 Karan JOHAR、韩国导演兼编剧金容华（KIM Yong-Hwa），以及中国导演王小帅（WANG Xiaoshuai）。





为庆祝澳门特别行政区成立 20 周年，本届影展新增“20 周年澳门特别展映”单元。以向澳门电影业界致敬，同时为澳门电影引领新气象。影展筹备委员会文绮华主席在记者招待会上致辞时表示：“本届影展筹委会将继续以积极推动澳门电影及文化创意产业发展、增进国际及电影的交流机会、拓展文化艺术平台和旅游等不同领域的发展空间为己任，继续挑选高素质的中西电影，进一步推动澳门观众对世界电影的欣赏。”





第四届“澳门国际影展暨颁奖典礼”（IFFAM）将于12 月 5 日澳门文化中心举行盛大开幕红毯及启动仪式。影展将持续至12月10日闭幕。闭幕当晚的“颁奖典礼”，将最终揭晓各竞赛单元的获奖荣誉。





第四届澳门国际影展（IFFAM）完整片单





开幕电影 Opening Film

JOJO RABBIT

导演：塔伊加·维迪提 Taika WAITITI

（美国）





国际竞赛单元 International Competition

《钟鸣鸟》

BELLBIRD

导演：哈米什·贝内特 Hamish BENNETT

（新西兰）





BOMBAY ROSE

导演：吉塔姜利·饶 Gitanjali RAO

（印度，法国，英国，卡塔尔）





BUOYANCY

导演：罗德·拉申 Rodd RATHJEN

（澳大利亚）





《家庭成员》

FAMILY MEMBERS

导演：马特奥·本迪斯基 Mateo BENDESKY

（阿根廷）





《给我自由》

GIVE ME LIBERTY

导演：基里尔·米哈诺夫斯基 Kirill MIKHANOVSKY

（美国）





《高蒂》

GOLDIE

导演：萨姆·德容 Sam de JONG

（美国）





《归家》

HOMECOMING

导演：阿德里安托·德沃 Adriyanto DEWO

（印尼）





《林恩与露西》

LYNN + LUCY

导演：菲扎尔·布利法 Fyzal BOULIFA

（英国，法国）





《我们俩》

TWO OF US

导演：菲利波·梅内盖蒂 Filippo MENEGHETTI

（卢森堡）





《一分二》

TWO/ONE

导演：胡安·卡布拉尔 Juan CABRAL

（英国，中国，加拿大）









新华语映像 New Chinese Cinema

《少年的你》

BETTER DAYS

导演：曾国祥 Derek TSANG

（中国）





《春江水暖》

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

导演：顾晓刚 Xiaogang GU

（中国）





《幸运的奶奶》

LUCKY GRANDMA

导演：萨西·西利 Sasie SEALY

（美国）

《活着唱着》

TO LIVE TO SING

导演：马楠 Johnny MA

（中国，法国）





《热带雨》

WET SEASON

导演：陈哲艺 Anthony CHEN

（新加坡）





《日光之下》

WISDOM TOOTH

导演：梁鸣 LIANG Ming

（中国）





环球影展全览 World Panorama

《气球》

BALLOON

导演：万玛才旦 PEMA Tseden

（中国）





《污秽之神》

DIRTY GOD

导演：莎莎·波拉克 Sacha POLAK

（荷兰，英国，比利时，爱尔兰）





《小小乔》

LITTLE JOE

导演：杰茜卡·豪丝娜 Jessica HAUSNER

（澳大利亚，英国，德国）





《我的佐伊》

MY ZOE

导演：朱莉·德尔佩 Julie DELPY

（法国，德国）





《比邻星》

PROXIMA

导演：艾丽斯·威诺古尔 Alice WINOCOUR

（法国，德国）





《兰心大剧院》

SATURDAY FICTION

导演：娄烨 LOU Ye

（中国）





《隐形的女人》

THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

导演：卡里姆·埃诺兹 Karim AINOUZ

（巴西，德国）





《返回从前的漫长旅程》

THE LONG WALK

导演：马蒂·杜 Mattie DO

（老挝，西班牙，新加坡）





《南方车站的聚会》

THE WILD GOOSE LAKE

导演：刁亦男 DIAO Yinan

（中国）





十面埋伏 Flying Daggers

《初恋》

FIRST LOVE

导演：三池崇史 Takashi MIIKE

（日本）





《灯塔》

THE LIGHTHOUSE

导演：罗伯特·艾格斯 Robert EGGERS

（美国）





《饥饿站台》

THE PLATFORM

导演：盖尔德·盖斯特鲁-乌鲁蒂亚 Galder GAZTELU-URRUTIA

（西班牙）









银幕盛会 Gala





日本银幕盛会 Japan Gala

《与我跳舞》

DANCE WITH ME

导演：矢口史靖 YAGUCHI Shinobu





英国银幕盛会UK Gala

《朱迪》

JUDY

导演：鲁伯特·古尔德 Rupert GOOLD





《小羊肖恩2》

SHAUN THE SHEEP 2: FARMAGEDDON

导演：威尔·比彻 Will BECHER





导演视觉 Director’s Choice

克里斯蒂安·蒙吉推荐影片 Cristian MUNGIU’s recommend

《东京物语》

TOKYO STORY

导演：小津安二郎 Yasujirô OZU

（日本）





陈哲艺推荐影片 Anthony CHEN’s recommend

《四百击》

THE 400 BLOWS

导演：弗朗索瓦·特吕弗 François TRUFFAUT

（法国）





特别展映 Special Presentations

《妈阁是座城》

A CITY CALLED MACAU

导演：李少红 LI Shaohong

（中国内地，澳门特别行政区）





《礼物》

THE PRESENT

导演：许秦豪 HEO Jin-ho

（韩国）





《闯入者》

RED AMNESIA

导演：王小帅 WANG Xiaoshuai

（中国）





《真相》

THE TRUTH

导演：是枝裕和 Hirokazu KOREEDA

（法国，日本）





20周年澳门特别展映 Macao Special Presentations: 20th Anniversary

《伊娜：初生之犊》

INA AND THE BLUE TIGER SAUNA

导演：António CAETANO DE FARIA, Bernardo RAO





《热唱吧》

LET’s SING

导演：劳嘉濠 Keo LOU





《幻觉围》

PATIO OF ILLUSION

导演：陈尚实 Shangshi CHEN





《情断心弦》

STRING OF SORROW

导演：花天亮 Oliver FA





《澳门之年》

YEARS OF MACAO

导演：TOU Kin Hong, LAM Kin Kuan, Albert CHU, Emily CHAN, Peeko WONG, CHAO Koi Wang, Maxim BESSMERTNYI, AO IEONG Weng Fong, António CAETANO DE FARIA

杜健康，林键均，朱佑人，陈雅莉，黄小雅，周钜宏，贝马善，欧阳永锋，António CAETANO DE FARIA

编辑：汀