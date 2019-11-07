时光网特稿 《少年的你》
火了，重庆也在内地的大银幕上又火了一把。
尽管影片中刻意回避了城市所在地，但无论是路边老火锅店里翻滚的红汤，还是依照地势所建的高低起伏的民房，都告诉我们，这里就是重庆。
这不是重庆第一次成为电影里的“主角”，甚至不是今年的第一次，也不是今年的最后一次。从旧日的国民政府陪都，到今日的国产片“取景圣地”，重庆能够始终保持这样鲜活的生命力，并不是意外。
虽然成都与重庆空间上有300多公里，时间上只需坐一个多小时的高铁便可到达，但这两个城市的文化并不相同。
如果说成都是一位闲庭信步的娴静女子，重庆更像是一位矗立在码头的江湖浪子，同时身上由透着些许潮湿的性感。
从水文上看，长江与嘉陵江两江穿城而过，交汇于此，天然的码头聚集着人们在这里为生活奔波，形成独特的码头文化。从地势上看，重庆三面环山，沟壑纵横，据传蒋介石将重庆选为南京沦陷后的陪都，其中一个原因便是这里易守难攻的地形。
奠定近代重庆本土文化的，是清朝康熙年间著名的湖广填四川大规模移民运动。经历过一系列战乱后，四川、重庆等地人口匮乏，劳动力欠缺，清政府鼓励湖北、湖南、广东、广西等十余省的百姓迁徙至此。
而作为迁徙之路的南大门，很多人没有继续往巴蜀腹地深入，就留在了重庆。
到了近代，无论是因为抗战，还是支援三线建设，重庆迎来的一批又一批过客，大多扎根到了这片土地上，截止目前，重庆的人口已经突破3000万，在全球，比重庆人更多的只有日本东京。
所以在历史上，商贩、棒棒、纤夫、袍哥……各路鱼龙混杂的人们在这里行走；在酒馆、茶馆、饭馆里，这些黑白两道的人们汇聚于此，各种江湖纷争，各种人情世故，随时都在上演。
独特的自然环境和人文土壤，塑造了重庆独特的码头文化，也塑造了这里的人们，火爆直爽的个性。
到了现代，重庆经济飞速发展，与旧码头对应的，是一座座高楼拔地而起，人头攒动的不再是码头，而是繁华的商业街，袍哥们、棒棒军们也已经走进了历史。与密集的高楼不匹配的是狭窄的城区主街道，一方面因为城市规划，一方面是因为地形限制所制，视觉的错乱感和拥挤感可能是最常有的印象。
重庆不止有这一面，有时车头一调转，视野就会变得开阔，让你重新领悟“依山傍水”水这个词有了新的领悟，并感慨现在的重庆，已经是一座繁华的大都会了。
但是一扭头，在高架桥下的空地，就有人支起了几张桌子，用老火锅和麻将告诉你重庆依然还是那个重庆。
所以，无论历史的还是现在的，无论草根的还是现代的，重庆都包容其中。这里是天生的故事背景板，自然也是电影理想的取景地，就连《变形金刚4》
，也要蹭蹭这里的风景。
2005年，刘德华
启动了“亚洲新星导”计划，该计划在全亚洲范围内挑选6名年轻导演，资助他们拍摄电影，其中就包括内地年轻导演宁浩。
那时候的宁浩
还远不是国人皆知的喜剧之王，从北京电影学院毕业没多久的他，只有独立制片完成的《香火》
和《绿草地》。
宁浩生于山西太原，是土生土长的北方人。当他第一次来到重庆时，看到的是嘈杂的人群，忙碌的身影，此起彼伏的汽车喇叭声。
当天晚上，宁浩吃完在这里的第一顿饭，就知道自己的下一部电影要从这里开始讲起了。白天在城区里逛，晚上回招待所写剧本，就这样，有了《疯狂的石头》
。
宁浩在接受上游新闻采访时曾说，重庆是一座特别丰富的城市，不论是视觉还是生活。那时候在重庆取景的电影并不多，某种程度上，现在大银幕上的“重庆热”，是从他这里发现开始的。
宁浩完成了《疯狂的石头》
的拍摄，用刘德华的话说，“那种感觉就是被爸妈安排去相亲，进去一看里面坐的是全智贤。”这部投资只有区区300万的影片，后来所获得的成功不在这里赘言。
而作为一部群像电影，重庆这座城的存在感甚至比主角们更抢眼。
影片中，宁浩没有过多的向我们展示这里的繁华，更多的是它最真实的一面。昏暗的小巷，熙攘的人群，无处不在的拌嘴，一言不合就直接上手，以及鱼龙混杂的现代都市江湖。
也是从这里开始，越来越多的影片选择来到重庆拍摄电影。
有趣的是，宁浩当年成为刘德华扶持新导演计划的获益者，而他现在主导的“坏猴子72变电影计划”扶持的新导演申奥
，即将上映的《受益人》
也选择了重庆拍摄。
《疯狂的石头》
中，依照重庆当地特有的环境进行场面调度和场景设计，这一点被后世很多电影所沿用。
比如就在《少年的你》
里，百转千回的居民楼，成了陈念躲避同学霸凌的求生路；而小北和陈念的“避难所”——那件板房就位于苏家坝立交桥下，确实能看到一大片菜地，道路泥泞难走，正符合小北这个角色的居住环境；而魏莱发生“意外”的那个楼梯，正是依托于渝中区小什字附近的一条小街实地设计的。
这也是在导演曾国祥
的设计之中的：“重庆起起伏伏的地形非常有助于电影氛围营造，这里有很多大型立交桥、高楼，也有小巷子，就像个迷宫。把人物放在这里，就有一种逃不出这个地方的感觉，有助于电影呈现出青春期难以逃避的忧郁情绪。”
另一部对重庆地势运用很讲究的电影，是今年大鹏
、欧豪
主演的《铤而走险》
。在这部对暴力的过分渲染不输韩国电影的影片里，有大段大段根据当地地形特色的设计的剧情和动作场面。
影片里，根据过江索道设计了丢包的核心剧情，也根据这个特殊的俯瞰位置推进剧情发展。
在追逐戏中，导演甘剑宇也毫不吝惜的拿错综复杂的楼道环境做文章，可以说拍出了国产电影里这几年比较好的追逐场面。导演也在媒体采访时表示，重庆交通地貌的丰富也会帮助到人物角色的呈现，在剧本环节就已经将重庆纳入到创作中。
重庆所拥有的，也不止有生猛的这一面。据统计，重庆是全国日照时间最短的主要城市之一，年日照时间在1000小时到1400小时左右。相比太阳，重庆人更熟悉的是雾气笼罩下的老城。雾气缭绕也赋予这座山城一种独特的神秘气息和暧昧氛围，也是拍摄艺术片的天然场所。
旅居韩国的张律
导演曾在2008年拍摄的《重庆》
，是我第一次在艺术片中看到了不一样的重庆，与其他电影将这里渲染的泼辣奔放不同的是，他用自己的美学风格化解了这里的烟火气。并以一种更加冷峻克制的视角，展示这里的人们的欲望与复杂的社会背景，反倒显得赤裸和理性——有性欲，有人情，但更多的是压抑。
而在更早的《巫山云雨》
里完全背道而驰，在这部第六代代表人物章明
的影片中，角色们的情感和欲望大部分时候克制又隐忍，倒是借着小城的环境描绘、人情世故与象征隐喻，道出了男女间的暧昧情欲，人性的渴望与现实的压制，赋予影片与重庆诗一般的特质。
而第六代的现实主义导演王小帅，则在《日照重庆》
借重庆探讨了父子两代人的困境，但影片虽有地域的展示，却刻意回避了重庆方言的使用，反而令影片显得如空中楼阁一般，脱离甚至浪费了原本该有的重庆气质。
说到方言，《火锅英雄》
可能是对重庆方言最为还原的大银幕作品了。影片讲述的是三个重庆发小开火锅店失败，机缘巧合下决定抢银行的故事。乍一看是犯罪题材，但骨子里却藏着文艺心。
影片不仅坚持使用了重庆话，甚至还保留了不少方言中的粗口，不要小看这一点，语言环境对情感的代入让影片的叙事氛围更加接地气，也更具可信度。
相比之下，《从你的全世界路过》
尽管用各种航拍镜头，大特写来展示重庆的美。人物每隔几分钟就要端着一碗豌杂面来完成对地域的指涉，但过分幼稚的剧情和浮夸的表演，反倒让影片显得失真，让重庆显得浮躁。
根据相关统计，从1933年到2019年，在重庆拍摄的影视作品已经超过了300部，覆盖的地区从都市到景区，涵盖了所有区县。此外，重庆地区的影院也突破200家，银幕突破1500块，年度票房突破15亿大关，在全国稳居前十的票房城市。
值得注意的是，重庆当地政府也意识到了在影视行业的潜力，官方打出了“带上剧本来重庆，其他事情交我办”的口号。影视基地也正在筹建中，也许有一天，这里能够走出更多的章明、宁浩、甘剑宇们。
—End—