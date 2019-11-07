“重庆是一座特别丰富的城市，不论是视觉还是生活。”





尽管影片中刻意回避了城市所在地，但无论是路边老火锅店里翻滚的红汤，还是依照地势所建的高低起伏的民房，都告诉我们，这里就是重庆。





这不是重庆第一次成为电影里的“主角”，甚至不是今年的第一次，也不是今年的最后一次。从旧日的国民政府陪都，到今日的国产片“取景圣地”，重庆能够始终保持这样鲜活的生命力，并不是意外。









虽然成都与重庆空间上有300多公里，时间上只需坐一个多小时的高铁便可到达，但这两个城市的文化并不相同。





如果说成都是一位闲庭信步的娴静女子，重庆更像是一位矗立在码头的江湖浪子，同时身上由透着些许潮湿的性感。





从水文上看，长江与嘉陵江两江穿城而过，交汇于此，天然的码头聚集着人们在这里为生活奔波，形成独特的码头文化。从地势上看，重庆三面环山，沟壑纵横，据传蒋介石将重庆选为南京沦陷后的陪都，其中一个原因便是这里易守难攻的地形。





朝天门码头旧照





奠定近代重庆本土文化的，是清朝康熙年间著名的湖广填四川大规模移民运动。经历过一系列战乱后，四川、重庆等地人口匮乏，劳动力欠缺，清政府鼓励湖北、湖南、广东、广西等十余省的百姓迁徙至此。





而作为迁徙之路的南大门，很多人没有继续往巴蜀腹地深入，就留在了重庆。





到了近代，无论是因为抗战，还是支援三线建设，重庆迎来的一批又一批过客，大多扎根到了这片土地上，截止目前，重庆的人口已经突破3000万，在全球，比重庆人更多的只有日本东京。





所以在历史上，商贩、棒棒、纤夫、袍哥……各路鱼龙混杂的人们在这里行走；在酒馆、茶馆、饭馆里，这些黑白两道的人们汇聚于此，各种江湖纷争，各种人情世故，随时都在上演。





独特的自然环境和人文土壤，塑造了重庆独特的码头文化，也塑造了这里的人们，火爆直爽的个性。





两江交汇“鸳鸯锅”





到了现代，重庆经济飞速发展，与旧码头对应的，是一座座高楼拔地而起，人头攒动的不再是码头，而是繁华的商业街，袍哥们、棒棒军们也已经走进了历史。与密集的高楼不匹配的是狭窄的城区主街道，一方面因为城市规划，一方面是因为地形限制所制，视觉的错乱感和拥挤感可能是最常有的印象。





重庆市区的空间设计，有几分埃舍尔矛盾空间的感觉 重庆不止有这一面，有时车头一调转，视野就会变得开阔，让你重新领悟“依山傍水”水这个词有了新的领悟，并感慨现在的重庆，已经是一座繁华的大都会了。





但是一扭头，在高架桥下的空地，就有人支起了几张桌子，用老火锅和麻将告诉你重庆依然还是那个重庆。





















宁浩生于山西太原，是土生土长的北方人。当他第一次来到重庆时，看到的是嘈杂的人群，忙碌的身影，此起彼伏的汽车喇叭声。









《疯狂的石头》里的老山城啤酒





宁浩在接受上游新闻采访时曾说，重庆是一座特别丰富的城市，不论是视觉还是生活。那时候在重庆取景的电影并不多，某种程度上，现在大银幕上的“重庆热”，是从他这里发现开始的。









而作为一部群像电影，重庆这座城的存在感甚至比主角们更抢眼。









影片中，宁浩没有过多的向我们展示这里的繁华，更多的是它最真实的一面。昏暗的小巷，熙攘的人群，无处不在的拌嘴，一言不合就直接上手，以及鱼龙混杂的现代都市江湖。





也是从这里开始，越来越多的影片选择来到重庆拍摄电影。













即将公映的《受益人》





















影片里，根据过江索道设计了丢包的核心剧情，也根据这个特殊的俯瞰位置推进剧情发展。





在追逐戏中，导演甘剑宇也毫不吝惜的拿错综复杂的楼道环境做文章，可以说拍出了国产电影里这几年比较好的追逐场面。导演也在媒体采访时表示，重庆交通地貌的丰富也会帮助到人物角色的呈现，在剧本环节就已经将重庆纳入到创作中。





《铤而走险》





重庆所拥有的，也不止有生猛的这一面。据统计，重庆是全国日照时间最短的主要城市之一，年日照时间在1000小时到1400小时左右。相比太阳，重庆人更熟悉的是雾气笼罩下的老城。雾气缭绕也赋予这座山城一种独特的神秘气息和暧昧氛围，也是拍摄艺术片的天然场所。









《重庆》









《日照重庆》









《火锅英雄》









影片不仅坚持使用了重庆话，甚至还保留了不少方言中的粗口，不要小看这一点，语言环境对情感的代入让影片的叙事氛围更加接地气，也更具可信度。









《从你的全世界路过》





根据相关统计，从1933年到2019年，在重庆拍摄的影视作品已经超过了300部，覆盖的地区从都市到景区，涵盖了所有区县。此外，重庆地区的影院也突破200家，银幕突破1500块，年度票房突破15亿大关，在全国稳居前十的票房城市。





值得注意的是，重庆当地政府也意识到了在影视行业的潜力，官方打出了“带上剧本来重庆，其他事情交我办”的口号。影视基地也正在筹建中，也许有一天，这里能够走出更多的章明、宁浩、甘剑宇们。





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