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时光早报:皮克斯新动画"灵魂"首曝剧照

"熊出没7"定档大年初一 金鸡百花公布片单

2019-11-07 07:36:23 来源：Mtime时光网

周四啦，过去的12个小时里，全球发生了哪些重要影视娱乐新闻，来看看吧~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 皮克斯《灵魂》首曝剧照



　　皮克斯新动画片《灵魂》发布了首张剧照，本片由彼特·道格特《头脑特工队》）执导，讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。他的灵魂需要参加“You Seminar”（You研讨会），故事的核心就是Joe的灵魂会有机会和其它灵魂交流，大家都在等着“觉醒”的那一天。
02. 凯瑟琳·德纳芙轻度中风后住院



　　法国传奇女星凯瑟琳·德纳芙近日在巴黎遭遇了一次“非常轻度、可逆的缺血性中风”，被送进了医院。76岁的德纳芙自10月以来，一直在拍新片，是在片场上病倒的。经纪人表示，她的运动机能没有受损，但是需要休息一段时间。德纳芙今年已经有两部作品公映了，分别是《告别黑夜》《祝你生日快乐》是枝裕和执导的新作《真实》也将于圣诞节在法公映。
03. 大本将主演罗德里格兹新动作惊悚片



　　本·阿弗莱克将会出演罗伯特·罗德里格兹执导的新动作惊悚片《催眠》（Hypnotic），大本饰演一位侦探，被卷入了牵涉自己失踪女儿的谜团中，在调查一些看似不可能的高端抢劫案时，还发现了秘密的政府项目。大本的上一部作品是和奥斯卡·伊萨克共同出演的Netflix电影《三方国界》，他还将和老友马特·达蒙共同编剧并主演雷德利·斯科特的新作《最后的决斗》
03. “龙妈”新喜剧《去年圣诞》烂番茄仅46%



　　由“龙妈”艾米莉亚·克拉克亨利·戈尔丁《摘金奇缘》）、杨紫琼艾玛·汤普森等人主演的圣诞喜剧电影《去年圣诞》，公映在即，46%的烂番茄新鲜度可并不让人满意。影评人们表示，“毫无惊喜又荒谬”、“很甜很暖，但无法触及人的深层灵魂”、“音乐不错，其它部分看完就忘”、“演员的精彩表现被平庸的剧情毁了”、“核心浪漫部分太不自然了”。
04. 《决战中途岛》烂番茄新鲜度35%



　　罗兰·艾默里奇执导的新战争电影《决战中途岛》也扑了——烂番茄新鲜度仅35%，外媒的评价毫不留情，“有时让人尊敬，其它时候很滑稽”、“极为平淡，适合做成DVD放在沃尔玛的架子上”、“和艾默里奇的许多其它影片一样，即使他的好片也会忽视那些大轰炸之中的人性”。遭受了外媒的口诛笔伐，影片明天在中美同步公映后，不知会迎来怎样的票房成绩。
05. “寡姐”亮相《婚姻故事》首映红毯





　　当地时间2019年11月5日，“寡姐”斯嘉丽·约翰逊佛罗伦斯·珀，导演诺亚·鲍姆巴赫等出席《婚姻故事》洛杉矶首映礼，寡姐穿抹胸蓝裙，性感又干练。她可能是今年颁奖季最热门的女星之一，主演的《乔乔兔》和《婚姻故事》获得多伦多电影节“人民选择奖”前两名，均有望在明年奥斯卡得到肯定。《婚姻故事》将于11月6日北美小范围影院上映，12月6日Netflix上线。

01. 《熊出没·狂野大陆》定档大年初一



　　动画电影《熊出没·狂野大陆》定档2020年1月25日（大年初一），这是《熊出没》大电影的第七部作品，也是2020年春节档定档的第七部影片。截止今天，2020年大年初一春节档确认公映的电影还有——《姜子牙》《唐人街探案3》《急先锋》《紧急救援》《中国女排》《囧妈》，竞争异常激烈，短短几天之内挤下了这么多作品。
02. 金鸡百花电影节公布首批展映片单



　　第28届金鸡百花电影节昨晚公布首批影展片单：《南方车站的聚会》《春江水暖》《第一次的离别》《春潮》《抵达之谜》五部影片入选，其中胡歌主演的《南方车站的聚会》入围了今年戛纳电影节主竞赛单元，这也是该片在国内的首次亮相。李现主演的新片《抵达之谜》也因为其在本年度收获的超高人气，获得了观众们的普遍关注。

01. 新“007女主角们曝时尚写真大片






　　新时代邦女郎、《007：无暇赴死》的女主角们安娜·德·阿玛斯《银翼杀手2049》）和拉什纳·林奇《惊奇队长》），为外媒《好莱坞报道者》拍摄了一组写真大片。报道将二人形容为“Bond Women”，而不是传统的邦女郎说法“Bond GGirl”，她们在这部电影中将以不一样的形象出现。《007：无暇赴死》是#Metoo运动后的第一部007电影，将体现全新的女性意识。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 灵魂
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