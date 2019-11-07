过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 皮克斯《灵魂》首曝剧照
皮克斯新动画片《灵魂》
发布了首张剧照，本片由彼特·道格特
（《头脑特工队》
）执导，讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯
配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。他的灵魂需要参加“You Seminar”（You研讨会），故事的核心就是Joe的灵魂会有机会和其它灵魂交流，大家都在等着“觉醒”的那一天。
02. 凯瑟琳·德纳芙轻度中风后住院
法国传奇女星凯瑟琳·德纳芙
近日在巴黎遭遇了一次“非常轻度、可逆的缺血性中风”，被送进了医院。76岁的德纳芙自10月以来，一直在拍新片，是在片场上病倒的。经纪人表示，她的运动机能没有受损，但是需要休息一段时间。德纳芙今年已经有两部作品公映了，分别是《告别黑夜》
和《祝你生日快乐》
，是枝裕和
执导的新作《真实》
也将于圣诞节在法公映。
03. 大本将主演罗德里格兹新动作惊悚片
03. “龙妈”新喜剧《去年圣诞》烂番茄仅46%
04. 《决战中途岛》烂番茄新鲜度35%
罗兰·艾默里奇
执导的新战争电影《决战中途岛》
也扑了——烂番茄新鲜度仅35%，外媒的评价毫不留情，“有时让人尊敬，其它时候很滑稽”、“极为平淡，适合做成DVD放在沃尔玛的架子上”、“和艾默里奇的许多其它影片一样，即使他的好片也会忽视那些大轰炸之中的人性”。遭受了外媒的口诛笔伐，影片明天在中美同步公映后，不知会迎来怎样的票房成绩。
05. “寡姐”亮相《婚姻故事》首映红毯
当地时间2019年11月5日，“寡姐”斯嘉丽·约翰逊
、佛罗伦斯·珀
，导演诺亚·鲍姆巴赫
等出席《婚姻故事》
洛杉矶首映礼，寡姐穿抹胸蓝裙，性感又干练。她可能是今年颁奖季最热门的女星之一，主演的《乔乔兔》
和《婚姻故事》获得多伦多电影节“人民选择奖”前两名，均有望在明年奥斯卡得到肯定。《婚姻故事》将于11月6日北美小范围影院上映，12月6日Netflix上线。
01. 《熊出没·狂野大陆》定档大年初一
02. 金鸡百花电影节公布首批展映片单
01. 新“007”女主角们曝时尚写真大片