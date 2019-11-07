时光网讯
可能很多中国影迷都看过昆汀·塔伦蒂诺
的《杀死比尔》
，片中扮演反派比尔的大卫·卡拉丁
让人印象深刻，但看过他成名作美剧《功夫》的应该不会太多。这部1972到1975年播出的剧集，曾让武术在西方大热过一阵。
近日外媒报道，CW台将重启这部剧集，主角换成女性。《绿箭侠》
制片人Greg Berlanti和《盲点》
制片人Christina M. Kim 负责。
故事线为：一个美籍华人女孩大学退学后，来到中国一座寺庙学习武术。无意中卷入了黑社会阴谋，她被很多人追杀，她用功夫保护自己的同时还得找出谋杀她母亲的真凶。
李小龙这次采访中还说出了Be water my friend的名言
原版美剧《功夫》
和李小龙还有一段缘分，李小龙的遗孀琳达曾透露，当初是华纳电视盗用李小龙的创意才有这部剧，证据是1971年12月8日李小龙接受The Pierre Berton Show采访时表示：他有个剧本创意叫《战士》，讲述一个武术高手来到美国西部的故事，华纳和派拉蒙对这个项目都有兴趣。
第二年《功夫》播出，故事主线和李小龙说的很类似：大卫·卡拉丁
扮演的Kwai Chang Caine是中美混血，爸爸是美国人、妈妈是中国人。外公死后他来到少林寺学习功夫，成年后来到美国西部寻找他的同父异母的兄弟。
卡拉丁是具有爱尔兰血统的美国人，让他演中美混血的角色，勉强说得过去。
但华纳电视是不是“盗用”了李小龙的概念，却有着一些争议。
The Pierre Berton Show节目中，李小龙曾告诉主持人，美国电视制作人担心让华人演员担任美剧主角影响收视率，对此双方都有讨论，因此《战士》这个项目可能很难弄成，“他们认为这在商业上很冒险，我不怪他们。反过来说，如果一个美国演员来到香港要担任主角，而我是投资人，我也会担心香港观众能否接受这个设定。”
1989年大卫·卡拉丁在采访中曾表示，华纳电视曾找李小龙担任《功夫》男主角，不知道什么原因，李小龙拒绝了邀约。
1971年的李小龙已从美国回到香港拍摄了《唐山大兄》
，《猛龙过江》
也在筹备中，或许重返好莱坞并没有那么急迫，或许华纳电视给的条件并不好。卡拉丁的这段言论，暂时没有其他佐证。
李小龙在1971年采访中提到的《战士》
故事概念，2019年4月终于被拍出来了，并且在美国Cinemax频道播出。
李小龙的女儿李香凝担任《战士》的制片人，监制是林诣彬。故事背景设定在19世纪的旧金山唐人街上，一个武术天才专打恶霸流氓，他由此也卷入了一场黑帮纷争，男主角为安德鲁·寇吉
。
回头再聊聊大卫·卡拉丁，他演完《功夫》后名气大涨，也得以主角身份主演《光荣之路》、《霹雳火》等电影。后来他的表现不突出，主演的多为B级片。2003年因与昆汀合作《杀死比尔》
而再次受到关注。
2009年6月4日，在泰国曼谷拍摄新片《Stretch》的卡拉丁在Park Nai Lert酒店的房间里被发现已经死亡（怀疑是意外身亡），终年72岁。值得一提的是，在曼谷拍摄的这部片，中国女星范冰冰担任女主角。