李小龙这次采访中还说出了Be water my friend的名言





美剧《功夫》的剧照 大卫·卡拉丁剃头了









卡拉丁是具有爱尔兰血统的美国人，让他演中美混血的角色，勉强说得过去。





但华纳电视是不是“盗用”了李小龙的概念，却有着一些争议。





The Pierre Berton Show节目中，李小龙曾告诉主持人，美国电视制作人担心让华人演员担任美剧主角影响收视率，对此双方都有讨论，因此《战士》这个项目可能很难弄成，“他们认为这在商业上很冒险，我不怪他们。反过来说，如果一个美国演员来到香港要担任主角，而我是投资人，我也会担心香港观众能否接受这个设定。”









美剧《战士》剧照





















大卫卡拉丁和乌玛瑟曼在《杀死比尔》中





2009年6月4日，在泰国曼谷拍摄新片《Stretch》的卡拉丁在Park Nai Lert酒店的房间里被发现已经死亡（怀疑是意外身亡），终年72岁。值得一提的是，在曼谷拍摄的这部片，中国女星范冰冰担任女主角。