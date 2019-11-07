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撩妹心态哪家强？印度阿贾第一棒

《衣柜里的冒险王》曝“憨憨在线追女友”片段

2019-11-07 10:20:33 来源：Mtime时光网

虽然计算双11购物津贴的热闹扫除了些许孤独的阴霾，但是没有对象的愁云惨雾仍围在身边。那你就需要看看这部将于11月29日上映的欢脱喜剧电影《衣柜里的冒险王》，向阿贾学习真心智能撩妹。
　　时光网讯  谁还在9102年使用过气土味情话撩妹，谁就在未来永远孤独。今年的光棍节又如约而至，虽然计算双11购物津贴的热闹扫除了些许孤独的阴霾，但是没有对象的愁云惨雾仍围在身边。那你就需要看看这部将于11月29日上映的欢脱喜剧电影《衣柜里的冒险王》，向阿贾学习真心智能撩妹。

　　《衣柜里的冒险王》今日发布“憨憨在线追女友”片段，阿贾在巴黎宜家遇到心仪的她，开启了一段真心追求攻势。




　　大方搭讪是第一步，而阿贾的快速入戏法则更加事半功倍。看到心仪的TA在挑选精美沙发，这该如何开口？不妨学习阿贾坐在她身边轻声询问：“亲爱的，今晚我来烧菜好不好？保证好吃！”面对还未入戏一脸懵的她，千万不要气馁，如果煮饭不能温暖到就试试关心她工作上的压力。千言万语总有一句问候能打动你，说不定下一次尝试就能拥有灿烂的桃花。

　　电影《衣柜里的冒险王》讲述了靠骗取游客钱财为生的印度街头小混混阿贾，一直努力攒钱想带母亲去巴黎，可惜母亲没能等到这一天便去世了。于是，身上只有100欧元的阿贾带着母亲的骨灰踏上巴黎穷游之旅。

　　为了省去住宿费阿贾藏在宜家的衣柜里，不料阴差阳错被运到英国，而后辗转流落到西班牙、意大利、利比亚……一段冒险之旅由此展开。

   编辑：hello王小羊

关键词： 衣柜里的冒险王 片段
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导演：肯·斯科特

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