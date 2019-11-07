网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

2019-11-07 10:21:02 来源：Mtime时光网

预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用语言和武力一再挑衅华人，叶问以咏春进行还击。

巅峰版预告

      时光网讯 今日，由叶伟信导演并监制，甄子丹主演并监制，袁和平担任动作导演，黄百鸣担任总监制的电影《叶问4》曝光了一支“巅峰”版预告。

      预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用语言和武力一再挑衅华人，引发双方冲突，面对压迫，叶问以咏春进行还击，展现了中华武术的博大精深。

      跟随预告还发布了一组人物海报，分别呈现了演员甄子丹、吴樾吴建豪斯科特·阿特金斯郑则仕陈国坤高战李宛妲等几位主演的角色特点和个性态度。其中，甄子丹再现叶问打木人桩的标志性动作，吴樾舒展身姿还原太极神韵，吴建豪置身于美军营地，陈国坤摆出李小龙经典姿势，饰演美军军官的斯科特·阿金斯气势汹汹，高战眼神犀利霸气。

      《叶问4》将于12月20日在全国上映。









   编辑：羊羊

关键词： 叶问4 甄子丹
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

叶问4

叶问4 (2019)

0.0

导演：叶伟信

主演：甄子丹 吴樾

在线播放

甄子丹

甄子丹

Donnie Yen

职业：演员 | 动作指导

查看影人作品  >

会员评论 (18)

发表

本周热读

1

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
2

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云..
3

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
4

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..
5

2019万圣节哪位娱乐明星Cosplay最牛？

周杰伦变身胡迪 抖森和考克斯互换身份

16
你最喜欢哪位明星的万圣节装扮？

查看更多