2019-11-07 10:21:02 来源：Mtime时光网
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巅峰版预告
编辑：羊羊
导演：叶伟信
主演：甄子丹 吴樾
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Donnie Yen
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断鸿零雁
11分钟前
叶问也算是一部在某段岁月里留下过足迹并感动过自己的电影，希望这部到时有机会去电影院里支持一下。
从前时光名叫海洋饼干
25分钟前
明年上半年，由六小龄童......不好意思，走错地方！
新鲜的老陈皮
26分钟前
不管怎样，当年看叶问我也曾热血澎湃过，我支持叶问4。也希望他叶问宇宙做起来。
荒木唯雨
32分钟前
不用说了，票房绝对上100亿！
181****8797_45928156
1小时前
叶问大战美国队长什么时候安排
whqjackson
斯科特阿金斯啊
P忍hoenix
期待值做
happy945
陈国坤好！很多人留个发型穿身黄衣就李小龙了，他是连脸型都像。再不用他就可惜了
从前时光名叫海洋饼干25分钟前
确实很像！
坂井泉水
叶问大战外星人啥时候安排
假面Fay
比较期待 李小龙！~
“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”
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