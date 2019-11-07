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《霹雳娇娃》终极海报&预告双发

小K领衔天使联盟集体亮相 美艳与力量共存！

2019-11-07 10:23:45 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》终极海报及预告双发，“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡组合成天使联盟，她们究竟能否化险为夷，令所有观众心悬一线。
       

《霹雳娇娃》终极海报

时光网讯 《霹雳娇娃》，将于11月15日全国公映，今日正式曝光终极海报、终极预告，“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡组合成天使联盟，与“X教授”帕特里克·斯图尔特领衔最强的博斯利天团，奉献了一场视听盛宴。终极预告中，天使们遭遇致命威胁，剧情悬念迭起，她们究竟能否化险为夷，令所有观众心悬一线。

      片中“小K”克里斯汀·斯图尔特所饰演的“叛逆天使”萨拜娜上一秒还是长发魅惑的性感女郎，下一秒就化身攻气十足的御姐；娜奥米·斯科特饰演的“智慧天使”艾琳娜从知性女科学家到时尚贵妇，再到甜心宝贝的无缝切换尽显无限魅力；埃拉·巴林斯卡饰演 “武力担当”的简从亮片西装的职业look，转身就是手持冲锋枪的力量天使。



       《霹雳娇娃》除了三大全新的致命天使，也迎来了更加强悍的“导师天团”。实力派演员帕特里克·斯图尔特、杰曼·翰苏和导演伊丽莎白·班克斯将联手饰演最强“博斯利”，并带领世界各地其它的博斯利们对天使们进行全力打造。

      值得一提的是，《霹雳娇娃》也是帕特里克·斯图尔特继《X战警》系列结束之后再度出山打造英雄团队之作，杰曼·翰苏除了在多部超英电影中有着不俗表现，不久前还因在《长安十二时辰》中饰演地下城教父“葛老”广为中国观众熟知，而演而优则导的伊丽莎白·班克斯也是一个“宝藏”，她的代表作《完美音调2》收获了不俗口碑，三人此次的联手无疑令人备感期待。

       电影《霹雳娇娃》国内将于11月15日同步北美上映。






   编辑：隐饮

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关键词： 霹雳娇娃
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