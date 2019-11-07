《两只老虎》发布电影同名推广曲《两只老虎》MV，由导演李非作词，人气偶像肖战献唱。





MV开头葛优和乔杉对于属相的问答，道出了《两只老虎》的含义——“你属虎，我也是，这不是巧了”，正是这样的巧合也引出了影片中“低配绑匪”乔杉遇上“极品人质”葛优的荒诞故事。缺心眼劫匪遭遇精于算计的人质，绑架与反绑架，人质与被人质，一来一往间黑色幽默里的生活百态被一一描画。





























MV中“两只老虎”的拟人化也不仅仅只局限于葛优与乔杉，在歌词两只老虎句式的魔性重复中，影片六位主演葛优、乔杉、赵薇、范伟、闫妮、潘斌龙交互出现，老虎或许也是有着自己人生困惑却也努力生活的每个人。结尾处被问到葛优乔杉两人的关系时，“朋友”和“绑架”两种不同回答，似乎也预示着他们的关系在这场荒诞绑架案中有了新的定义。





此次推广曲不仅由李非导演作词，MV也由导演亲自执导。在确定肖战作为推广曲演唱者之前，李非导演在采访中被问及对于肖战的看法就曾提到过“如果有机会也可以合作”，此次两人的成功合作也算是水到渠成。拍摄过程中，李非导演和肖战也碰撞出了不少火花。