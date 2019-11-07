时光网讯
由胡歌
、桂纶镁
领衔主演的新片《南方车站的聚会》
即将在12月6日上映，11月6日晚，胡歌
粉丝观影团发文称，将退还粉丝们为电影《南方车站的聚会》
募集的捐款。随后胡歌本人表示对粉丝应援的态度，一向是不认同不支持，希望粉丝能够自己买票走进影院，或者包场集体观影，他说，“我不希望用特殊的方式来制造盛世假象”“演技好不好，作品行不行，我自己负责和承担，赢要光彩，输不丢人。”
胡歌粉丝观影团并没有透露应援募捐的具体金额，但表示为了支持偶像的新片《南方车站的聚会》
，“七个小时就达到应援总目标”。粉丝团反思道，“我们所做的一切，在旁人看来，或许是粉丝应尽的义务，但是我们是否违背了胡歌老师的初衷？前不久在乌镇互联网大会上，胡歌老师还在强调，要理智追星。我们在做这一切的时候，是否已经偏离了轨道？”
胡歌本人在评论中表示，“我早就公开表达过对粉丝应援的款项，无论是数目还是最终的用途，都是我不能接受的。作为演员，我有对这份职业的敬畏，更有对电影艺术的尊重，我不希望用特殊的方式制造盛世假象。你们买票走进影院，或者包场集体观影，我感激不尽，除此之外的任何非常规操作，都是我不希望看到的。”
对于不少当红明星来说，粉丝集资应援的现象非常普遍，应援的资金有些会用于刷数据做流量，买水军控评，甚至买一部分电影票“锁场”，拉高电影首日票房等等。有些大火的流量明星粉丝，还会互相攀比，你对粉丝集资应援怎么看？来聊聊吧！
编辑：YY