胡歌本人在评论中表示，“我早就公开表达过对粉丝应援的款项，无论是数目还是最终的用途，都是我不能接受的。作为演员，我有对这份职业的敬畏，更有对电影艺术的尊重，我不希望用特殊的方式制造盛世假象。你们买票走进影院，或者包场集体观影，我感激不尽，除此之外的任何非常规操作，都是我不希望看到的。”





对于不少当红明星来说，粉丝集资应援的现象非常普遍，应援的资金有些会用于刷数据做流量，买水军控评，甚至买一部分电影票“锁场”，拉高电影首日票房等等。有些大火的流量明星粉丝，还会互相攀比，你对粉丝集资应援怎么看？来聊聊吧！





胡歌粉丝团声明

胡歌本人的回应



