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雷佳音和汤唯合作《吹哨人》“被坑”也开心

一通电话搞定合作 汤唯自曝：是我找的他

2019-11-07 11:01:17 来源：Mtime时光网

说起两人首度银幕合作的契机，汤唯直言：“是我找的他（雷佳音）。”在看到雷佳音照片后，汤唯觉得他与马珂格外契合，于是一通电话之后便让早已想要合作的两人一拍即合。
　　时光网讯   由薛晓路执导，雷佳音、汤唯领衔主演的华语首部“吹哨人”题材电影《吹哨人》近日发布新鲜感特辑。特辑中，汤唯不仅自曝主动电话邀约雷佳音，雷佳音更是大赞“汤唯片场来真的演戏不掺假”，两人之间的高能爆料和片场搞怪，让观众对此次合作期待不已。影片将于今年12月6日全国上映。

　　说起两人首度银幕合作的契机，汤唯直言：“是我找的他（雷佳音）。”在看到雷佳音照片后，汤唯觉得他与马珂格外契合，于是一通电话之后便让早已想要合作的两人一拍即合。一向风趣幽默的雷佳音这次在片中饰演沉稳内敛的马珂，当气氛选手与沉稳内敛相遇，两种看似冲突的性格莫名被中和得十分和谐，就像汤唯评价雷佳音的那样：“马珂的幽默感和那种愣劲儿，他（雷佳音）一做那个角色就全都对。”





　　作为组里的“活跃分子”，雷佳音也总是不负众望地将剧组的气氛变得格外欢乐，拍摄间隙的逗趣鬼脸，对戏过程中的别样演绎，猝不及防的无情吐槽，难怪汤唯会说：“他逗得大伙呵呵地乐。” 

　　往往初次合作总会发现很多意想不到的惊喜，正如雷佳音发现看似柔弱的汤唯其实是个不折不扣的“拼命三娘”一样。城市狂奔、土路猛摔、高空威亚，每一次都亲自上阵毫不含糊，真跑真摔得横冲直撞让雷佳音佩服不已，坦言道：“汤唯演戏是来真的，不掺假。”而这份对“真”的坚持与追求也让首次合作的雷佳音从戏里到戏外连连被“坑”。

　　原本设想与汤唯合作的感受与未知感变成了灰头土脸的大汗淋漓，原本以为戏中的风度翩翩变成了夺路而逃，而片中汤唯饰演的神秘女人周雯更是有种坑不死马珂誓不休的架势，来历不明的杀手，亲手引燃的爆炸，二人屡屡深陷危机的紧迫感让每一个观众都好奇，两人之间发生了什么？

   编辑：hello王小羊

关键词： 吹哨人 汤唯 雷佳音
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