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《雷米奇遇记》主题海报展现法国风情

治愈系童话曾被多次改编 11月22日全国上映

2019-11-07 11:29:41 来源：Mtime时光网

《雷米奇遇记》主题海报展现法国风情，电影讲述了10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯后，跟着师傅维塔利斯、忠诚的小狗和小猴子一起过着四处流浪表演的艰苦生活。
       

《雷米奇遇记》“守望”版主题海报

时光网讯 将于11月22日正式上映的成人治愈系童话电影《雷米奇遇记》于今日发布“守望”版主题海报。在风景如画的山坡上，小雷米和维塔利斯低头对坐，一座十字架横亘在他们中间，代表纯洁，更象征着希望。

       电影《雷米奇遇记》改编自家喻户晓的法国儿童文学作品《苦儿流浪记》，讲述了10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯后，跟着师傅维塔利斯、忠诚的小狗和小猴子一起过着四处流浪表演的艰苦生活。

       维塔利斯不但教会雷米识字，更发现他不为人知的天籁美声。他们走遍全法国展开一段伟大的冒险旅程，沿途中一同经历了许多难忘的风景，命悬一线的危机，以及陌生人的援手。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

       作为曾被多次改编为影视作品的故事，《雷米奇遇记》为无数人留下了深刻的记忆，雷米与维塔利斯之间亦师亦友的动人情感，小猴子和小狗一路陪伴的宠物之情，以及雷米与亲人之间的亲情等等，多重情感十分动人，共同构成了一段全年龄向的治愈童话。



       电影《雷米奇遇记》展现了小雷米天籁童声下伴唱的环法冒险之旅，画面考究精致，尽显油画质感。乡村风情温柔雅致，山峦错落绵延，搭配上小雷米天使般纯净的面容，俨然是一幅印象派优美油画。不仅如此，影片从服装到配饰，再到建筑风格，都力求真实，完美还原中世纪法国风貌。

       成人治愈系催泪童话《雷米奇遇记》将于11月22日在国内上映。





   编辑：隐饮

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关键词： 雷米奇遇记
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