《五十度灰》女星达科塔·约翰逊被拍到享受休闲时光。她身穿一件复古T恤和一条很合身的单膝破洞牛仔裤，黑超遮面，看上去很有街头范儿。



















她谈到：“有时候，当你的父母再婚时，你可能会经历不同程度的生活噩梦。”但达科塔却说，母亲嫁给安东尼奥让她“非常幸运”。





“我得到了一个额外的奖励，我意识到，随着时间的推移，他实际上是我一生中最有影响力的人之一。我六岁的时候，我母亲嫁给了一个男人，他给我们的家庭带来了难以置信的光明，一个充满创造力和文化的全新世界，还有一个非常神奇的小妹妹。”





安东尼奥和达妹的母亲





“我的继父安东尼奥·班德拉斯闯入了我们的生活。他是如此充满活力，如此有趣，他的英语是抽象的，但我们发现它绝对惊人。他爱我的母亲，爱我的兄弟姐妹，他也如此强烈地爱着我。我们家和安东尼奥结婚的时候，也和西班牙结了婚。”











这位30岁的女演员回忆继父如何教导她“真正的激情和自律”，最后说：“爸爸，我们代表家人永远敬畏你，我们为你感到骄傲，永远爱你。”演讲结束后，激动的安东尼奥走上舞台，给他的前继女一个大大的拥抱，并亲吻了她的脸颊。

编辑：hello王小羊