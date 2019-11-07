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美就一个字！“五十度灰”女星达妹街拍曝光

近日盛装出席颁奖礼 致敬前继父安东尼奥班德拉斯

2019-11-07 11:55:31 来源：Mtime时光网

《五十度灰》女星达科塔·约翰逊被拍到享受休闲时光。她身穿一件复古T恤和一条很合身的单膝破洞牛仔裤，黑超遮面，看上去很有街头范儿。
　　时光网讯  近日，在洛杉矶街头，《五十度灰》女星达科塔·约翰逊被拍到享受休闲时光。她身穿一件复古T恤和一条很合身的单膝破洞牛仔裤，黑超遮面，看上去很有街头范儿，和出席各大时尚活动上的性感达妹完全不同。




　　事实上，达妹近日还盛装出席了在11月3日举行的第23届好莱坞电影奖颁奖礼，为她的前继父、西班牙影星安东尼奥·班德拉斯颁发好莱坞最佳男演员奖。达科塔的母亲梅勒妮·格里菲斯与安东尼奥结婚近20年，达科塔也向这位“爸爸”致敬。

　　她谈到：“有时候，当你的父母再婚时，你可能会经历不同程度的生活噩梦。”但达科塔却说，母亲嫁给安东尼奥让她“非常幸运”。

　　“我得到了一个额外的奖励，我意识到，随着时间的推移，他实际上是我一生中最有影响力的人之一。我六岁的时候，我母亲嫁给了一个男人，他给我们的家庭带来了难以置信的光明，一个充满创造力和文化的全新世界，还有一个非常神奇的小妹妹。”

安东尼奥和达妹的母亲

　　“我的继父安东尼奥·班德拉斯闯入了我们的生活。他是如此充满活力，如此有趣，他的英语是抽象的，但我们发现它绝对惊人。他爱我的母亲，爱我的兄弟姐妹，他也如此强烈地爱着我。我们家和安东尼奥结婚的时候，也和西班牙结了婚。”



　　这位30岁的女演员回忆继父如何教导她“真正的激情和自律”，最后说：“爸爸，我们代表家人永远敬畏你，我们为你感到骄傲，永远爱你。”演讲结束后，激动的安东尼奥走上舞台，给他的前继女一个大大的拥抱，并亲吻了她的脸颊。

   编辑：hello王小羊

关键词： 达科塔约翰逊 街拍
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