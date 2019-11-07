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揭秘《他们已不再变老》幕后修复过程

未公开面世史料庞杂 8人小组历时3年终完成

2019-11-07 15:05:03 来源：Mtime时光网

由彼得∙杰克逊执导的《他们已不再变老》曝光“精益求精”版剧照，以数据展现一部独树一帜的历史战争纪录片，是如何炼成的。
       

《他们已不再变老》11月11日上映

时光网讯 由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导的战争纪录片《他们已不再变老》，将于11月11日全国艺联专线上映。影片今日曝光“精益求精”版剧照，用数据向观众揭示：一部精心修复的一战巨制，诞生的背后是无数人竭尽全力的付出。

       来自241位老兵、超过600小时的访谈素材，横跨百年历史为世人讲述最惊心动魄的回忆；约250小时原始影像档案穿越时空，向今人展现被尘封的往事。导演彼得∙杰克逊和数百名艺术家在浩如烟海的史料中，挖掘最原始的历史身影，并赋予他们生命本该拥有的色彩、声音和个性。以顶尖技术为基础，制作团队用耐心细心和对真实的极致追求，完成了一部重构一战的史诗巨制。

       在今日曝光的“精益求精”版剧照，以数据展现一部独树一帜的历史战争纪录片是如何炼成的。导演彼得∙杰克逊在很久以前就萌生出用最尖端的电影技术颠覆传统纪录片的想法，而最大挑战就是寻找最适合的素材并进行编排和剪辑。为此，制作团队既需要发挥创造力并保持耐心，仔细梳理庞杂繁琐、尘封多年的史料。他们从大约250个小时的影像档案里挑选素材，其中绝大部分是从未公开面世的珍贵档案。

       同时，彼得∙杰克逊突破常规，以幸存老兵的亲身讲述录音作为画面旁白。为了让声画和谐一致，制作团队耗费近一年时间才看完并听完全部资料。而后，后期制作公司开始了清理档案工作，一个8人小组，历时3年最终完成全部素材的清除划痕和污垢、镜头去噪等工作。

       《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映。








   编辑：隐饮

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关键词： 他们已不再变老
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